10 nouveaux jeux Android à partir de la semaine du 9 mars 2020

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai un casse-tête indie noir et blanc unique, un jeu d’objets cachés agréable et une version en ligne de Motorsport Manager. Bien que la semaine ait été lente grâce au coronavirus, nous avons encore quelques jeux à partager aujourd’hui. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 9 mars 2020.

Veuillez attendre que cette page se charge complètement pour voir les widgets, qui incluent les notes et les informations sur les prix.

Vous recherchez les éditions précédentes de Roundup? Trouvez-les ici.

Jeux

Chemin vers Mnemosyne

Couverture de la police Android: Le casse-tête indépendant Path to Mnemosyne vient d’atterrir sur le Play Store

Path to Mnemosyne est un casse-tête unique de DevilishGames qui a atterri sur les consoles et les PC en 2018. Cette semaine, Crescent Moon Games a publié le titre sur Android, et le jeu est toujours aussi génial. Vous passerez principalement votre temps à résoudre des énigmes, mais c’est le couloir unique et sans fin que vous traverserez qui distingue vraiment ce jeu de votre jeu de puzzles ordinaire. Donc, si vous avez 5 $ à dépenser, n’hésitez pas à prendre cette version. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un titre court et qu’il peut donc être battu en une seule séance.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

Caché à travers le temps

Hidden Through Time est un délicieux jeu d’objets cachés qui offre un art merveilleux, des animations mignonnes et un gameplay agréable. La plupart du temps, vous passerez votre temps à déchiffrer les indices afin de trouver tous les objets cachés dans chaque niveau, et chaque étape est agréablement animée, ce qui permet de regarder l’écran pendant des heures pendant que vous traquez chaque dernier objet caché dans ce Libération. Si vous aimez les titres comme Hidden Folks, vous allez adorer Hidden Through Time.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

L’Escaper

Si vous ne pouviez pas le dire par le titre, The Escaper est un jeu d’évasion, dans la même veine que la série The Room ou la série Faraway. Cela signifie que la majorité de votre temps sera consacré à la résolution de puzzles, et tous ces puzzles sont présentés en 3D, ce qui donne aux graphismes une sensation réaliste. Mieux encore, il s’agit d’une version premium disponible à un prix unique, et une démo gratuite est disponible pour ceux qui souhaitent essayer le jeu avant d’acheter.

Monétisation: 3,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

Colonie de robots

Robot Colony est un jeu de stratégie qui n’est peut-être pas très beau, grâce à ses graphismes simplistes, mais il y a toujours du plaisir à avoir avec cette version. Vous voyez, c’est un jeu qui est tout au sujet du bon positionnement. Tout d’abord, vous devrez sélectionner l’emplacement parfait pour produire des robots autonomes, afin qu’ils puissent rechercher toutes les fournitures appropriées pour construire encore plus de robots pour protéger l’organisation contre les bugs géants. La plupart du temps, vous passerez votre temps à produire des robots de microgestion pour vous assurer que le plus grand nombre possible de projets soient réalisés.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP?

Shadow of Naught – Une aventure interactive

Shadow of Naught est un titre narratif en accès anticipé qui se joue comme un jeu d’aventure à choisir soi-même. Les mini-jeux sont inclus pour garder les choses intéressantes, mais vraiment la star de la série est l’histoire et l’art du titre, ce qui signifie qu’il n’y a pas beaucoup de rejouabilité ici malgré les choix de branchement du jeu. Heureusement, le titre est assez bon marché, car il peut être acheté pour 1,99 $ via un seul achat intégré. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez déverrouiller l’intégralité du jeu en toute simplicité.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 1,99 $ la pièce

Gestes – Appuyez dessus

Gestes – Tapez-les est en effet un jeu de tapotement. Ce sera le travail du joueur d’appuyer sur chaque icône bleue sur l’écran autant de fois que le nombre affiché sur l’icône indique. Comme vous vous en doutez, le jeu augmente la vitesse à mesure que vous progressez, donc les choses deviennent agitées assez rapidement. Donc, si vous êtes un fan de jeux d’arcade simples qui sont parfaits pour tuer quelques minutes, Gestures est plus amusant que ce à quoi vous vous attendez, surtout dans les courtes rafales.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 6,99 $

Soccer Rally: Arena

Si vous aimez la Rocket League autant que moi, vous voudrez probablement jeter un coup d’œil à Soccer Rally: Arena. Le jeu se joue essentiellement comme une version isométrique de Rocket League, et oui, il propose un mode en ligne 3v3. Encore mieux, le jeu offre un jeu multiplateforme entre iOS et Android, vous pouvez donc facilement jouer avec vos amis même s’ils ne possèdent pas d’appareil Android.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,49 $ à 13,99 $

Space Core: Galaxy Shooting

Space Core: Galaxy Shooting est une version à accès anticipé et un jeu de tir d’arcade top-down compétent. Il existe différentes armes parmi lesquelles choisir, ce qui devrait fournir aux joueurs de nombreuses stratégies différentes pour éliminer leurs ennemis. Les combats de boss sont dans le mélange, ce qui devrait garder les choses intéressantes, et la musique du jeu est superbe et très adaptée au genre SHMUP. Gardez à l’esprit que, comme la plupart des tireurs gratuits, il y a quelques achats in-app de trop dans cette version, bien que j’ai certainement vu des implémentations pires.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 39,99 $

Motorsport Manager Online

Motorsport Manager Online est le quatrième jeu de la série, et si vous ne pouviez pas le dire par le titre, l’objectif de cette version est le nouveau mode en ligne. Cela signifie que vous pouvez conquérir le monde dans des courses multijoueurs en ligne à 10 joueurs tout en essayant de créer la franchise de sport automobile la plus réussie de l’histoire. Malheureusement, il semblerait que la série soit enfin devenue libre, prouvant une fois de plus que les bonnes choses ne durent jamais, du moins pas quand il y a de l’argent à gagner.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 109,99 $

Wolf Tales – Home & Heart

Wolf Tales – Home & Heart vient de Foxie Ventures et est un RPG basé sur le loup où vous devrez chasser pour survivre hors de la terre. Bien sûr, la chasse ne sera pas facile car chaque animal du jeu gardera son territoire avec puissance. C’est là que le gameplay RPG entre en jeu, car vous devrez combattre de nombreuses créatures afin d’améliorer vos compétences, c’est ainsi que vous progresserez à travers ce titre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 109,99 $

Connaissez-vous une nouvelle application digne? Faites le nous savoir!

Si vous avez une demande en tête pour le prochain numéro du tour d’horizon, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail et à nous le faire savoir.

Important: il y a 2 exigences pour que l’application soit prise en compte, listées ci-dessous.

la date de lancement de l’application ne doit pas dépasser 2 semaines

il doit être original, révolutionnaire, bien révisé, intéressant, amusant, etc. – la crème de la crème

Maintenant, si et seulement si les conditions ci-dessus sont remplies, envoyez un e-mail à cette adresse: [email protected].

1 placement sponsorisé par semaine est disponible (votre application sera présentée en haut et marquée comme sponsorisée) – veuillez nous contacter pour plus de détails.