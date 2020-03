10 offres folles d’accessoires de charge Anker sont disponibles sur Amazon, aujourd’hui seulement – .

Anker est connu pour fabriquer des accessoires de charge de haute qualité et d’autres produits haut de gamme qui sont vendus à des prix étonnamment abordables.

Parfois, Amazon propose des ventes spéciales à durée limitée qui offrent des remises encore plus importantes sur les prix déjà bas d’Anker.

Mardi, il y a une énorme vente Gold Box d’une journée sur Amazon qui offre les prix les plus bas que nous ayons jamais vus sur certains des produits les plus populaires d’Anker.

Anker est une entreprise qui n’a pas besoin d’être présentée à ce stade. La marque a passé des années à bâtir sa réputation de meilleur fabricant d’accessoires au monde, proposant des gadgets aussi bons que ceux proposés par des marques premium, mais à une fraction du prix. De nos jours, tout le monde sait se tourner d’abord vers Anker lors de l’achat de chargeurs, de câbles et de nombreux autres types d’accessoires, et Anker vend des tonnes de ses propres gadgets électroniques grand public de nos jours. Ils sont toujours disponibles à des prix incroyablement abordables, mais mardi, Amazon organise un vente Anker d’une journée qui offre des remises encore plus importantes que ce que nous avons l’habitude de voir sur les produits Anker.

En commençant par quelques offres à ne pas manquer en particulier, le chargeur portable Anker PowerCore Fusion 5000 qui se vend normalement à 30 $ est tombé à 19,99 $ aujourd’hui, et c’est une évidence. Il possède deux ports USB-A et un port USB-C, et il se branche sur n’importe quelle prise murale comme un adaptateur normal. Cependant, lorsque vous le débranchez, il s’agit d’une banque d’alimentation portable de 5 000 mAh! Anker propose également 3 packs de câbles USB-C pour 13,19 $ et 3 packs de câbles Lightning pour 19,49 $ pour l’accompagner, ou vous pouvez acheter un chargeur portable de 26800 mAh pour 37,49 $ au lieu de 66 $ si vous voulez plus de jus.

Ceux d’entre vous qui espèrent de bonnes affaires sur les chargeurs sans fil ont également de la chance car Amazon a le très populaire Anker PowerWave Pad 7.5W Wireless Charging Pad en vente pour 12,99 $ aujourd’hui au lieu de 22 $. Ce pourrait être le chargeur de chargement sans fil le plus vendu pour les iPhones que nous ayons jamais couvert, et 12,99 $ est un prix fantastique. La station de charge sans fil multi-appareils 3 en 1 Anker PowerWave 10 Stand qui se vend normalement à 50 $ est une fantastique station de charge tout-en-un, et elle est à un niveau record de 29,99 $ aujourd’hui.

Les autres offres incluent le chargeur de voiture USB-C PowerIQ 3.0 2 ports Anker 36 W à 23 $ pour seulement 16,99 $, le chargeur USB-C Anker PowerPort Atom PD 2 60 W à 55 $ pour 35,99 $, le chargeur Anker PowerPort 3 prises à 23 $ et 3 ports PowerIQ USB à 23 $ Surge Protector pour 15,99 $ et la barrette d’alimentation portable Anker PowerPort Cube de 24 $ avec 3 prises et 3 ports USB pour seulement 19,99 $.

Ces offres sont toutes disponibles pour une seule journée le mardi à Grande vente Gold Box Anker d’une journée d’Amazon, mais il existe une poignée d’autres offres Amazon sur les produits Anker populaires qui offrent des remises importantes toute la semaine. Vous les trouverez tous dans la liste ci-dessous et vous devriez certainement les parcourir.

