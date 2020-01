10 organisations travaillant à élargir la définition de la masculinité

À certains égards, il est devenu beaucoup plus facile d’être un homme en 2019. Notre définition de la masculinité a lentement évolué au fil du temps en quelque chose de plus inclusif et acceptant que par le passé.

Cependant, il est également clair que nos perceptions de la masculinité doivent encore être sensiblement améliorées. La simple vérité est que les hommes continuent à avoir honte d’avoir osé montrer de l’émotion ou de se soucier de choses traditionnellement féminines telles que la mode ou les soins de la peau.

Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi. La masculinité n’est pas définie par la biologie – elle est définie par nous. Nous avons le pouvoir de changer les perspectives mondiales de ce que signifie être un homme, c’est pourquoi de nombreuses organisations se chargent de redéfinir la masculinité.

Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, voici 10 organisations qui travaillent dur pour éliminer les stéréotypes de genre et élargir la définition de la masculinité:

1. Evryman

Dès le plus jeune âge, les hommes apprennent à supprimer leurs émotions ou risquent de paraître faibles. Malheureusement, cette stigmatisation nuisible persiste aujourd’hui.

Evryman est une organisation qui essaie de changer cela. La société de bienfaisance organise des groupes hebdomadaires, des courses, des retraites et d’autres activités pour rassembler les hommes et développer leurs émotions de manière saine.

L’organisation propose également des séances de coaching qui abordent les problèmes que les hommes évitent généralement, de l’anxiété et de la dépression aux transitions de carrière et à la paternité. Vous pouvez également écouter leur podcast hebdomadaire, qui cherche à encourager les hommes à cesser de se cacher du monde et à exprimer qui ils sont.

2. Movember

Vous avez probablement entendu parler de “Novembre sans rasage», Mais qu’en est-il de Movember? Les deux ont un concept similaire: faire pousser vos poils sur le visage au mois de novembre.

Alors que «No Shave November» est un exercice purement amusant de soins de la barbe moderne, Movember est une organisation qui encourage les hommes à faire pousser leurs poils sur le visage pour sensibiliser aux problèmes de santé des hommes. Cela comprend non seulement le cancer des testicules et de la prostate, mais aussi la prévention du suicide – un tueur silencieux d’hommes.

Sur leur site Web, Movember déclare que 75% des suicides aux États-Unis sont des hommes. Leur campagne «Soyez un homme de plus de mots» s’adresse spécifiquement aux hommes qui ont l’impression de ne pas pouvoir s’exprimer sur ce qui les dérange.

3. Sommet Papa 2.0

Rappelez-vous quand Daniel Craig a été moqué pour avoir porté son nouveau-né dans un papoose? C’est des stéréotypes comme ceux-ci que papa 2.0 essaie de changer.

Cette conférence annuelle assume la lourde tâche de changer la façon dont l’Amérique perçoit la paternité en réunissant les dirigeants pour avoir une conversation ouverte. Chaque année, des gens de partout au pays se réunissent pour discuter de la paternité, de la stigmatisation des pères au foyer et de la façon de relever les défis propres aux pères.

4. Le projet de représentation

Les jeunes garçons découvrent les stéréotypes de genre non seulement de leurs parents mais aussi du cinéma et des médias. Le Projet de représentation essaie maintenant d’utiliser le film et les médias pour inverser la conversation et remettre en question la vision étroite de la société des stéréotypes de genre.

Leur récent film de réalisateur, The Mask You Live In, donne un aperçu de la façon dont nous sommes élevés en croyant que nous devons nous conformer à un idéal masculin limité, et comment ceux qui ne se conforment pas à cet idéal sont rejetés par la société.

5. Thrive Global

Les hommes subissent une pression considérable pour être performants au travail et être au top de leur forme. Il est logique que Thrive Global, une organisation en mission pour mettre fin au stress et à l’épuisement professionnel, lance une campagne pour redéfinir la masculinité sur le lieu de travail.

Lancée en 2017, la campagne Redefining Masculinity a commencé par un programme de masculinité consciente pour aider à réduire la violence chez les adolescents. Mais le véritable pouvoir de Thrive Global réside dans leurs histoires, où des hommes comme Andy Cohen et CrossFit Guru Kelly Starrett plongent dans des sujets de virilité et de masculinité.

6. Masculinité consciente

Bien que les études soient de petite taille, certaines recherches suggèrent que la méditation consciente peut réduire le stress et améliorer notre sentiment général de bien-être. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry a révélé que les sujets qui pratiquaient la méditation consciente pendant huit semaines avaient des cotes de stress inférieures à celles qui ne le faisaient pas.

La masculinité consciente enseigne la pratique de la pleine conscience aux garçons et aux jeunes hommes pour les aider à réduire le stress et les émotions négatives qu’ils ont du mal à exprimer. Leurs boîtes à outils sensibilisent également à ce qu’ils appellent la «boîte de l’homme», une boîte invisible qui piège les hommes dans une vision étroite de la masculinité.

7. HeForShe

D’innombrables groupes féministes tentent également de changer les perceptions de la masculinité traditionnelle. HeForShe, une organisation mondiale visant à faire progresser l’égalité des sexes, propose plusieurs ateliers spécifiquement destinés aux hommes.

Dans un atelier intitulé «Alliés masculins contre la violence sexuelle», les hommes sont invités à réfléchir à la façon dont les idées négatives de l’âge adulte ont façonné leur vie. Un autre objectif de l’atelier est d’encourager les hommes à prendre en charge leur santé mentale et physique.

8. Le projet Good Men

Le slogan du Good Men Project est «La conversation que personne d’autre n’a». Bien qu’il y ait des gens qui parlent des idées dépassées entourant la masculinité, The Good Men Project indique clairement que ce n’est pas suffisant.

L’organisation a été fondée en 2009 par Tom Matlack, qui avait initialement pour but de recueillir des histoires d’hommes et de les partager avec le monde. Maintenant, l’organisation a conduit à des livres, un film, des événements et un site Web dédiés à poser la question: qu’est-ce que cela signifie d’être un homme bon au 21e siècle?

9. Promundo

Promundo est une organisation mondiale dont la mission est de promouvoir la justice de genre et de remettre en question les normes de genre. Grâce à la recherche, aux programmes et au plaidoyer, l’organisation montre à quoi devrait ressembler une masculinité saine et comment elle améliore la vie de chacun.

Bien que l’organisation ait de nombreux programmes, l’un est spécifiquement axé sur la paternité et la prestation de soins. Grâce à ce programme, Promundo encourage les hommes à s’impliquer davantage auprès de leurs enfants et à éliminer les rôles sexospécifiques traditionnels.

10. 1in6

De nombreuses victimes d’agression ou d’abus sexuels ont peur de se manifester et de parler de leurs expériences, y compris les hommes. Selon l’Enquête nationale sur les partenaires intimes et la violence sexuelle, un homme sur six a subi une forme de violence sexuelle.

Pour aggraver les choses, il y a toujours une stigmatisation entourant les hommes victimes d’agression sexuelle. Il n’est pas rare que les gens croient que les hommes ne peuvent pas être agressés sexuellement par une femme en raison de stéréotypes sexuels dangereux.

1in6 est une organisation qui aide les hommes victimes d’agression sexuelle. Fondée en 2007, 1en6 s’associe à d’autres organisations pour fournir non seulement des ressources de guérison aux hommes mais aussi pour promouvoir la sensibilisation aux agressions sexuelles à travers des films et des documentaires.

Emballer

Les hommes sont fatigués de la vision étroite à laquelle ils doivent se conformer pour qu’ils soient considérés comme un vrai homme. Il n’est pas surprenant que les organisations qui contestent cette vision étroite de la masculinité soient devenues si populaires au cours de la dernière décennie.

Chaque homme devrait pouvoir vivre sa vie comme il veut la vivre sans que sa masculinité soit mise à l’épreuve à chaque étape. Bien que le changement ne se produise pas du jour au lendemain, ces organisations et leurs partisans se battent pour élargir la définition de la masculinité pour le mieux.