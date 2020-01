10 raisons pour lesquelles vous devez vouloir Xiaomi Mi Note 10 ou Note 10 Pro

De nouveaux smartphones sont lancés chaque jour et ils nous présentent souvent de nouvelles technologies. De nos jours, nous avons tellement d’options à choisir. Mais, comment sauriez-vous lequel sera le meilleur à ajouter à votre panier?

Eh bien, nous avons une suggestion pour vous. Xiaomi est une marque internationale qui propose des smartphones de qualité à un prix raisonnable. Il a d’abord taquiné sa série Xiaomi Note 10; Smartphones Mi Note 10 et Note 10 Pro en décembre 2019. Si vous voulez un smartphone avec un bon appareil photo et des fonctionnalités intéressantes, c’est celui que vous devriez opter.

Voici 10 raisons pour lesquelles Xiaomi Mi Note 10 ou Note 10 Pro devrait être votre prochain smartphone.

Première caméra Penta arrière de 108 MP au monde

Xiaomi Mi Note 10 et Note 10 Pro sont les premiers smartphones à avoir une caméra Penta arrière 108 AI. Il comprend un appareil photo ultra haute résolution de 108 MP, un appareil photo portrait 12 MP, un appareil photo ultra grand-angle 20 MP, 117 °, un appareil photo ultra-téléobjectif 5 MP et un appareil photo macro 2MP. Par conséquent, si vous voulez chérir votre photographe intérieur, prenez l’un des smartphones dès que possible.

Caméra selfie 32 MP

Avoir une bonne caméra selfie est parfois notre principale priorité lors du choix de nouveaux téléphones pour nous-mêmes. Heureusement, Xiaomi Mi Note 10 et Note 10 Pro ont un appareil photo selfie de 32 MP qui pourrait satisfaire notre faim de selfie. De plus, la caméra selfie offre diverses fonctionnalités de réglage pour améliorer les selfies que nous prenons.

Écran OLED incurvé 3D de 6,47 pouces

La série Mi Note 10 comprend un écran OLED incurvé 3D de 6,47 pouces avec une résolution 2340 x 1080 FHD +. Il est également livré avec Corning Gorilla Glass 5 et prend en charge l’affichage HDR.

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Xiaomi Note 10 et note 10 pro disposent d’un déverrouillage d’empreintes digitales à l’écran. Par exemple, cette fonctionnalité nous permettra de déverrouiller nos smartphones en touchant l’écran.

Batterie 5260 mAh

La sauvegarde de la batterie est l’une des fonctionnalités les plus importantes qu’un smartphone devrait avoir. Les Xiaomi Note 10 et Note 10 Pro ont certainement une batterie lithium-ion polymère intégrée d’une capacité allant jusqu’à 5260 mAh. Ils utilisent un port de connecteur réversible USB Type-C et prennent en charge une charge de 30 W.

Charge rapide de 30 W

Les smartphones de la série Xiaomi Mi Note 10 utilisent un port de connecteur réversible USB Type-C et prennent en charge une charge rapide de 30 W. Cela signifie que vos téléphones seront complètement chargés en près de 65 minutes.

NFC multifonctionnel

NFC est une fonctionnalité vraiment géniale quand il s’agit de payer des factures ou de transférer des données à l’aide de votre téléphone sans maux de tête. Cette fonctionnalité intéressante rend certainement Xiaomi Note 10 et Note 10 Pro achetables.

Processeur Qualcomm Snapdragon 730G

Les Xiaomi Note 10 et Note 10 Pro ont un processeur octocœur Qualcomm Snapdragon 730G qui rend les téléphones vraiment lisses et faciles à utiliser. De plus, les téléphones ont un processeur graphique Adreno 618 qui exécute vos jeux sans aucune interruption.

MIUI 11

MIUI est l’interface utilisateur auto-développée de Xiaomi qu’elle offre à la plupart de ses smartphones. Ces deux téléphones fonctionnent également avec le même MIUI et prennent en charge diverses fonctionnalités telles que Mi Share, Mi Doc Viewer, Wireless Printing et Gaming Toolbox 2.0.

RAM et stockage

Les vrais téléphones sont livrés avec une RAM et un stockage excellents, et la série Xiaomi Note 10 en fait partie. Alors que Mi Note 10 a 6 Go + 128 Go de stockage, Mi Note 10 Pro offre 8 Go + 256 Go de stockage.

Prix ​​et disponibilité

Voici un cookie pour vous. Xiaomi Note 10 et Note 10 Pro est disponible en trois couleurs – vert aurora, blanc glacier et noir minuit. Les deux téléphones ne sont pas encore disponibles en Inde. Nous prévoyons qu’ils seront bientôt lancés en Inde en février 2020. Pour conclure, le Mi Note 10 devrait avoir un prix de 43 290 INR et Mi Note 10 Pro coûtera à partir de 51 190 INR comme prévu par les rapports.