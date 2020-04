10 trucs et astuces à connaître

Le zoom fait fureur ces jours-ci. Il permet aux gens de rester en contact avec leurs collègues tout en travaillant à domicile grâce au virus COVID-19. Nous avons déjà parlé exactement de ce qu’est Zoom, de son coût, de sa configuration et de sa comparaison avec la concurrence. Dans cet article, nous parlerons de divers trucs et astuces que vous devez connaître pour faire passer votre jeu Zoom au niveau supérieur. Commençons.

1. Utilisez un arrière-plan virtuel

Si vous ne voulez pas que vos collègues voient l’intérieur de votre appartement lors d’une réunion Zoom, pensez à utiliser un arrière-plan virtuel. Vous pouvez sélectionner une image ou une vidéo et la définir comme arrière-plan en quelques clics. La fonctionnalité n’est pas parfaite et fonctionne mieux si vous avez un écran vert, mais elle est toujours étonnamment bonne. Je me suis amusé avec et j’ai fait une capture d’écran (ci-dessus) pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble en action. Vous êtes les bienvenus!

Nous vous suggérons de définir un arrière-plan virtuel avant de rejoindre une réunion. De cette façon, vous n’aurez pas à jouer avec les commandes une fois la réunion commencée.

Instructions étape par étape:

Ouvrez l’application Zoom sur votre PC. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée sous votre image de profil. Sélectionnez l’option “Arrière-plan virtuel”. Sélectionnez une image / vidéo ou téléchargez la vôtre.

2. Rendez-vous plus joli

Zoom

Vous voulez être à votre meilleur pour cette réunion importante? Zoom vous a couvert. L’outil offre une fonctionnalité appelée Touch Up My Appearance, qui est essentiellement un filtre qui lisse votre peau. Ce n’est pas très agressif, donc les changements qu’il apporte ne sont pas super visibles. Mais c’est une bonne chose si vous me demandez parce que votre visage semble toujours naturel après avoir appliqué le filtre.

Vous pouvez l’essayer ainsi que le configurer avant de rejoindre une réunion. Il suffit de quelques clics pour faire le travail.

Instructions étape par étape:

Ouvrez l’application Zoom sur votre PC.Cliquez sur l’icône d’engrenage sous votre image de profil.Sélectionnez l’option “Vidéo”. Cochez la case à côté de “Retouchez mon apparence.”

3. Couper le micro de quelqu’un

Il y a toujours un gars qui reçoit un appel et y répond lors d’une réunion Zoom ou a des enfants qui crient en arrière-plan. Heureusement, vous pouvez désactiver le micro d’un participant en quelques clics et vous débarrasser du bruit excessif qui dérange les autres.

Cependant, gardez à l’esprit que seul un hôte d’une réunion peut utiliser cette fonctionnalité. Les participants n’ont pas cette option, mais ils ont la possibilité de désactiver leurs propres micros.

Instructions étape par étape:

Cliquez sur le bouton “Gérer les participants” dans la barre des tâches. Passez votre souris sur le nom d’un participant. Cliquez sur le bouton “Muet” qui apparaît.

4. Obtenez des commentaires

Zoom a une fonction de sondage intégrée qui est utile pour voter sur les décisions liées aux affaires qui doivent être prises ou simplement pour obtenir des commentaires sur un sujet donné. Vous devriez voir l’option d’interrogation dans la barre des tâches pendant une réunion, mais si vous ne le faites pas, vous devrez d’abord l’activer. Se diriger vers Gestion des comptes> Paramètres du compte puis activez l’option “Interrogation” sous l’onglet “Réunion”. “

Les sondages peuvent être menés de manière anonyme, donc personne ne saura votre position sur un certain sujet. Mais gardez à l’esprit que seul l’hôte d’une réunion peut en faire une et la partager entre les participants.

Instructions étape par étape:

Dirigez-vous vers la page “Réunions” et cliquez sur une réunion planifiée. Trouvez l’option “Sondage” et cliquez sur “Ajouter” pour créer un nouveau sondage. Cliquez sur l’option “Sondage” dans la barre des tâches pendant une réunion. Sélectionnez un sondage et cliquez sur “Lancer le sondage.”

5. Activez la vue Galerie

Zoom

La disposition vidéo par défaut de Zoom est appelée «Haut-parleur actif» et montre la personne qui parle dans la (grande) fenêtre principale, tandis que les autres participants sont répertoriés au-dessus.

Nous vous recommandons de modifier la mise en page en “Affichage Galerie” afin que vous puissiez voir tous les participants sur la page en même temps. Zoom vous montrera un maximum de 49 participants sur une seule page. S’il y a plus de personnes dans une réunion, vous pouvez cliquer sur la flèche pour passer à la page suivante.

Instructions étape par étape:

Cliquez sur l’option “Affichage Galerie” dans le coin supérieur droit de l’écran. Cliquez sur la flèche à gauche / droite pour vous déplacer entre les pages s’il y a plus de 49 participants à une réunion.

6. Masquer les participants non vidéo

D’accord, vous avez donc activé la vue Galerie. Bon travail! Mais le problème est que beaucoup de gens à la réunion ont éteint leurs caméras, donc tout ce que vous voyez est un tas de fenêtres noires contenant des noms. Dans ce cas, vous pouvez désencombrer votre écran en supprimant tous les participants qui n’ont pas allumé leurs caméras.

Si vous aimez cette option et souhaitez l’utiliser, nous vous suggérons de l’activer par défaut avant de vous diriger vers une réunion.

Instructions étape par étape:

Ouvrez l’application Zoom sur votre PC.Cliquez sur l’icône d’engrenage sous votre image de profil.Cliquez sur l’option “Vidéo”. Cochez la case à côté de “Masquer les participants non vidéo”.

7. Ne partagez qu’une partie de votre écran

Lors d’une présentation avec Zoom, vous devez souvent partager votre écran. Le problème est que les personnes présentes à la réunion verront les applications que vous avez installées sur votre PC, les onglets que vous avez ouverts dans votre navigateur, ainsi que d’autres données que vous ne voudrez peut-être pas partager. Heureusement, Zoom a une solution.

Vous pouvez choisir de ne partager qu’une partie de l’écran, ce qui vous offre un peu plus d’intimité. Par exemple, vous pouvez partager le contenu dans votre navigateur, mais découpez les parties inférieure et supérieure qui révèlent les applications dans votre barre des tâches et les onglets que vous avez ouverts.

Instructions étape par étape:

Cliquez sur l’option “Partager l’écran” dans la barre des tâches. Cliquez sur l’onglet “Avancé” en haut. Sélectionnez l’option “Partie d’écran” et cliquez sur “Partager”. Redimensionnez la fenêtre verte à votre convenance.

8. Éteignez la caméra / le micro avant une réunion

Voulez-vous que votre micro et votre caméra soient activés ou désactivés par défaut lorsque vous rejoignez une réunion? C’est quelque chose que nous vous recommandons de définir à l’avance afin que vous n’ayez pas à jouer avec les commandes dès le début d’une réunion.

Je garde le mien éteint et ne les allume qu’en cas de besoin. Cela empêche tout bruit de fond possible venant de ma fin à cause de mes voisins qui déplacent leurs lois ou des voitures qui passent.

Instructions étape par étape:

Ouvrez l’application Zoom sur votre PC.Cliquez sur l’icône d’engrenage sous votre image de profil.Cliquez sur l’option “Vidéo”. Cochez la case à côté de “Désactiver ma vidéo lorsque vous rejoignez des réunions.” Cliquez sur l’option “Audio”. Cochez la case suivante à “Désactiver mon microphone lorsque je participe à une réunion.”

9. Levez la main

Chaque fois que vous voulez parler, vous pouvez le signaler à l’hôte en levant la main virtuellement. L’animateur vous donnera ensuite la parole pour parler ou poser des questions.

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante qui empêche plusieurs personnes de parler en même temps. Il est également simple à utiliser, comme vous pouvez le voir dans les instructions ci-dessous.

Instructions étape par étape:

Sélectionnez l’option “Participants” dans la barre des tâches. Cliquez sur l’option “Lever la main” au bas de la section qui s’affiche. Attendez que l’hôte vous donne la parole.

10. Enregistrer une réunion dans le cloud

Lors de l’enregistrement d’une réunion, nous vous conseillons de le faire sur le cloud. Cela signifie que l’enregistrement sera sauvegardé sur le serveur de Zoom, après quoi vous pourrez le voir sous l’onglet “Enregistrements” de votre compte. N’oubliez pas que cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les comptes gratuits.

L’enregistrement dans le cloud est une bonne idée car vous pouvez facilement partager un enregistrement, permettant aux employés qui ont manqué une réunion de le vérifier plus tard. Si vous enregistrez un enregistrement sur votre appareil, vous devez d’abord le télécharger sur Drive ou un service similaire avant de pouvoir le partager.

Instructions étape par étape:

Cliquez sur le bouton “Enregistrer” dans la barre des tâches. Sélectionnez l’option “Enregistrer dans le cloud”. Cliquez sur “Arrêter l’enregistrement” à la fin d’une réunion. Visitez la page “Enregistrements” pour voir et partager un enregistrement. Pas vendu sur Zoom? Voici les 8 meilleures alternatives Zoom à considérer.

Zoom est l’une des plateformes de visioconférence les meilleures et les plus populaires du marché. Il sert à héberger des réunions individuelles ou de groupe ainsi que des webinaires. Mais ce n’est pas le seul du genre,…

Ce ne sont que quelques trucs et astuces que nous vous recommandons d’utiliser pour améliorer votre jeu Zoom. Lesquels ajouteriez-vous à la liste? Faites le nous savoir dans les commentaires!