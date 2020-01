100 secondes à minuit et plus de nouvelles techniques que vous devez savoir

Votre résumé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le vendredi 24 janvier. C’est mon anniversaire, alors soyez très gentil?

1. Horloge du jour du Jugement dernier

Enfant, j’étais toujours quelque peu fasciné et terrifié par la Doomsday Clock; le symbole qui représente la probabilité d’une catastrophe mondiale d’origine humaine.

Il est mis à jour de façon inquiétante en janvier de chaque année, par le Bulletin des scientifiques atomiques. C’est un peu moins technologique que ce qui se passe habituellement autour de ces pièces mais c’est emblématique du monde qui nous entoure.

2020:

De deux minutes à minuit, le compte à rebours symbolique a été déplacé de 20 secondes, et nous sommes maintenant de 100 secondes à minuit. Le jour du Jugement n’a jamais été aussi proche, grâce au «danger existentiel» de la guerre nucléaire et du changement climatique: «Guerre nucléaire mettant fin à la civilisation – que ce soit par la conception, une erreur ou une simple mauvaise communication – est une véritable possibilité. Le changement climatique qui pourrait dévaster la planète se produit indéniablement. Et pour diverses raisons, notamment un environnement médiatique corrompu et manipulé, les gouvernements démocratiques et les autres institutions qui devraient travailler pour faire face à ces menaces n’ont pas réussi à relever le défi. “Le plus éloigné de l’horloge depuis Doomsday était de 17 minutes, lorsque l’horloge a été remontée de sept minutes en 1991 après que les États-Unis et l’Union soviétique ont signé le premier Traité de réduction des armes stratégiques (START I), et que l’Union soviétique s’est dissoute le 26 décembre. J’applaudis le passage de minutes en secondes, changeant l’échelle de temps complètement. C’est ingénieux – je me suis toujours demandé comment ils pouvaient continuer à réduire les minutes.

Ce qu’ils ont dit:

“Ce n’est pas une simple analogie”, a déclaré l’ancienne présidente de l’Irlande, Mary Robinson. “Nous sommes à 100 secondes de minuit et la planète doit se réveiller.” “Malgré ces avertissements dévastateurs, et tout d’un coup, les gouvernements faisant écho à de nombreux scientifiques utilisent le terme” urgence climatique, «leurs politiques ne sont guère à la mesure d’une urgence», a déclaré Sivan Kartha, membre du Bulletin of the Atomic Scientists et scientifique principal au Stockholm Environmental Institute.

Chronologie – via Wikipedia:

Prime: Alibaba a déclaré avoir vendu 80 millions de masques sur son site Web Taobao lundi et mardi, alors que les inquiétudes concernant le coronavirus de Wuhan atteignaient leur apogée (BBC).

2. Une autre fuite du Galaxy Z Flip révèle les détails de l’appareil photo et du deuxième écran (Autorité Android).

3. Google I / O 2020 commence le 12 mai de cette année et le Pixel 4a est attendu (Android Authority).

4. Samsung travaille sur une alternative AirDrop, mais est-ce ce que veulent les utilisateurs d’Android? (Autorité Android).

5. iPhone 9 (alias iPhone SE 2) – voici comment Apple peut réussir. Le temps est encore venu pour un iPhone vraiment économique (CNET).

6. Le T7 Touch de Samsung place un SSD plus rapide dans un boîtier plus petit et plus sécurisé, avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo / s et de 1 000 Mo / s. Ce sont certains des meilleurs SSD sur le marché, mais pas bon marché (The Verge).

7. Les annonces de Google sur ordinateur ressemblent maintenant aux résultats de recherche. Google est vraiment en train de brouiller les lignes, complètement intentionnellement, surtout lorsque vous considérez des styles d’annonces plus anciens (The Verge).

8. 23andMe licencie 100 travailleurs alors que la demande de tests ADN diminue (Engadget).

9. Rolls-Royce prévoit des mini-réacteurs nucléaires d’ici 2029 (BBC). Je suis du côté de l’énergie pro-nucléaire – utiliser des roches chaudes pour produire de la vapeur est l’une des options les plus propres pour l’électricité, et Rolls-Royce est la bonne entreprise pour explorer de nouvelles technologies. C’est controversé, ce n’est pas parfait, mais c’est plutôt bien.

10. “Russes de reddit, quelle est l’opinion de l’ancienne génération sur l’URSS?” (R / askreddit)

