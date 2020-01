11 nouveaux écrans de veille Apple TV avec des méduses, des baleines et bien plus

Apple a ajouté 11 nouveaux écrans de veille Apple TV et ils présentent tous des scènes sous-marines, comme des méduses, des dauphins, des baleines, etc. (via .).

Écrans de veille Apple TV

Ils viennent aux formats 1080p et 4K, ce qui porte le total d’économiseurs d’écran Apple TV à plus de 80. Voici les nouveaux arrivants:

Gelées d’Alaska (2)

Vagues de Tahiti (2)

Dauphins de Californie

California Kelp Forest

Dauphins du Costa Rica

Rayons de Cownose

Requins gris de récif

Baleine à bosse

Corail de la mer Rouge

