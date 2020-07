11 widgets Android réellement utiles

Cette histoire a été initialement publiée 2020/05/17

10 h 05 PDT le 17 mai 2020 et dernière mise à jour 2020/07/04

8 h 02 HAP le 4 juillet 2020.

Avec iOS 14, Apple s’est certainement senti très « inspiré » par une sélection de choix de fonctionnalités Android. L’un des plus grands était sans aucun doute les widgets d’écran d’accueil, une partie fondamentale de l’expérience Android dès le premier jour. Bien que les widgets ne soient peut-être pas aussi populaires sur la plate-forme ces jours-ci, il semble sûr qu’ils seront prêts pour un retour compte tenu du plus récent système d’exploitation mobile d’Apple. Dans cet esprit, voici 11 de nos widgets préférés pour la plate-forme (qui semblent et fonctionnent bien).

Si vous n’avez pas encore plongé vos orteils dans les eaux du widget, vous pouvez augmenter votre sélection actuelle en appuyant longuement sur une zone vierge de l’écran d’accueil, puis en choisissant Widgets dans le menu qui apparaît. Toute application sur votre appareil dotée de widgets apparaîtra dans la liste – appuyez et maintenez sur un widget pour le placer.

KWGT Kustom Widget Maker

Si vous vous considérez comme un utilisateur de widgets puissants, alors KWGT est un must: il vous permet de créer vos propres widgets personnalisés via un éditeur simple qui fera de vous un maître artisan en un rien de temps. Certains actifs artistiques nécessitent une mise à niveau premium, mais beaucoup sont disponibles gratuitement, et vous pouvez créer vos propres widgets pour les horloges numériques et analogiques, les cartes en direct, les indicateurs de batterie et de mémoire, les lecteurs de musique, les messages texte simples et bien plus encore.

Overdrop

Il y a une raison pour laquelle il y a tellement de widgets météo sur l’App Store, et c’est qu’ils sont extrêmement utiles – voyez d’un coup d’œil quelles seront les conditions pour les prochaines heures, jours ou semaines. Overdrop est l’une des meilleures périodes d’applications météorologiques, et ses widgets sont informatifs, élégamment conçus et clairs. Certains widgets nécessitent une mise à niveau premium, mais il y en a beaucoup avec lesquels vous pouvez également jouer gratuitement.

Battery Widget Reborn

Bien qu’il ne soit pas difficile de connaître le niveau de batterie de votre appareil (vous pouvez simplement demander à Google Assistant, par exemple), il peut être utile de l’avoir sous forme de widget. Entrez Battery Widget Reborn, qui montre la durée de vie de la batterie sous forme d’un graphique circulaire et d’un pourcentage entièrement personnalisables. Si vous préférez, vous pouvez configurer un widget graphique à barres plus grand montrant l’autonomie de la batterie de votre téléphone au fil du temps. Une mise à niveau premium vous offre encore plus d’options de personnalisation.

Widget Compteur de données

La quantité de données que votre téléphone consomme est un autre élément d’information système qu’il est toujours utile d’avoir à l’écran à tout moment. Le Data Counter Widget vous donne cela, divisé en lectures cellulaires et Wi-Fi, et avec des nombres séparés pour les totaux de téléchargement et de téléchargement. La taille du texte, la couleur et l’arrière-plan peuvent tous être modifiés, et appuyer sur le widget vous donne plus de détails (y compris une ventilation des applications qui utilisent le plus de données).

Musicolet

Ne laissez pas la musique s’arrêter car vous devez ouvrir une application et parcourir une série de menus pour trouver les morceaux que vous souhaitez – Musicolet place les commandes de lecture et de gestion des files d’attente directement sur l’écran d’accueil pour vous, et vous pouvez personnaliser l’apparence du widget (y compris sa transparence) de différentes manières. Notez cependant que Musicolet ne lit que les fichiers locaux stockés sur votre appareil Android et ne fonctionne pas avec les services de streaming.

Widget Calendrier

Google Agenda dispose d’un widget utilisable qui lui est propre, mais nous aimons encore plus l’aspect du widget Calendrier. Il apporte un design élégant et subtilement élégant que vous pouvez personnaliser de toutes sortes de façons, et il ne domine pas l’écran comme beaucoup d’autres widgets de calendrier. Avec la bonne combinaison de texte, d’accents de couleur et de taille de widget, vous pouvez créer quelque chose qui s’intègre parfaitement au reste de votre écran d’accueil.

SeriesGuide

SeriesGuide est parfait pour garder une trace des films et des émissions de télévision que vous avez regardés, regardez ou envisagez de regarder, et le widget qui l’accompagne est parfait pour vérifier rapidement quand vos émissions préférées apparaissent ensuite – l’heure et la date à laquelle l’émission est diffusée, la chaîne ou le service de diffusion en continu qui la diffuse, ainsi que l’épisode et la saison auxquels vous avez accès. Payez pour prendre en charge l’application et vous obtenez également des personnalisations de widget supplémentaires.

Widget de devis

Votre téléphone Android vous permet de rester en contact, informé, diverti et bien plus encore, et avec l’ajout du widget Quotes, il peut également vous garder motivé et inspiré. Il extraira des citations de figures bien connues de sa base de données, ou vous pouvez ajouter les vôtres dans le mélange, et le widget peut également être personnalisé avec différentes polices et couleurs. Pour un texte frais, vous pouvez configurer le widget Quotes pour qu’il se mette à jour automatiquement, ou appuyez dessus pour l’actualiser.

Actualités de Google

Rester en contact avec les développements de la journée n’a jamais été aussi simple. L’application Google Actualités récemment rénovée dispose d’un widget qui est propre, clair et informatif, vous donnant les prévisions météorologiques ainsi qu’un instantané de ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez parcourir n’importe quelle histoire pour en voir la couverture complète, ou vous pouvez simplement laisser les gros titres passer sous vos yeux pendant que vous poursuivez d’autres activités sur votre appareil Android.

Moniteur CPU

De repérer des applications gênantes à déterminer quand il est enfin temps de mettre à niveau votre téléphone, le widget qui accompagne CPU Monitor rassemble énormément d’informations dans un espace très restreint – suivez la charge actuelle du CPU et la température de la batterie, et voyez des pics dans traitement de la demande au fil du temps, à l’aide de quatre widgets différents. CPU Monitor peut également configurer une notification persistante pour afficher également ces données, si nécessaire.

Sectographe

Avec beaucoup d’entre nous qui s’efforcent de s’adapter de plus en plus à chaque jour, une application (et un widget qui l’accompagne) comme Sectograph peut faire une différence substantielle dans la planification de votre emploi du temps. Il visualise votre calendrier comme un cadran d’horloge de 24 heures, de sorte que vous pouvez voir en un coup d’œil ce que vous êtes censé faire en ce moment et ce que vous avez à venir – c’est l’exemple parfait de la façon dont les widgets peuvent être parfois aussi utile que des applications à part entière.