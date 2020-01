117 nouveaux emoji à venir en 2020, dont des ninjas, du thé à bulles et des personnages plus sexospécifiques

Chaque année, le Consortium Unicode vote et approuve un nouvel ensemble de symboles emoji pour l’année. Emoji 13.0 vient d’être annoncée aujourd’hui et avec elle vient une liste de linge de 117 nouveaux symboles (pas de symbole de liste de linge cependant). Ces symboles emoji arriveront sur la plupart des plates-formes au cours du second semestre 2020. Tous les appareils n’auront pas les 117 symboles. La plupart des développeurs de logiciels choisissent environ la moitié de la liste pour les ajouter à leurs différentes applications et systèmes d’exploitation.

Les nouveaux symboles vont des nouvelles expressions faciales, comme un visage souriant avec une larme (je le ressens souvent), aux parties du corps, comme un cœur et des poumons anatomiques, aux animaux, comme un chat noir, un bison, un mammouth, un castor, un ours polaire et l’oiseau dodo. Il y a quelques nouvelles options de nourriture et de boisson, comme les bleuets, l’olive, le poivron, le pain plat, le tamale, la fondue et le thé à bulles.

J’ai hâte de voir comment les gens s’indignent de ce à quoi un tamale est censé ressembler.

Quel est votre nouvel emoji préféré pour 2020?