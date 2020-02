12 applications Android nouvelles et remarquables des deux dernières semaines, y compris byte, Scroll et QuakeAlertUSA (1/25/20

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérées au cours des deux semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai une application de partage vidéo sous forme abrégée du créateur de Vine, un bloqueur de publicité par abonnement qui fonctionne dans la majorité des navigateurs mobiles et une application d’alerte précoce en cas de tremblement de terre. Alors sans plus tarder, voici les applications Android les plus remarquables publiées au cours des deux dernières semaines.

octet – la créativité d’abord

Couverture de la police Android: Byte, le successeur de Vine, est désormais disponible sur le Play Store

Pour ceux qui se souviennent, Vine a été l’une des premières plates-formes de partage de vidéos courtes, mais malheureusement, elle a finalement fait faillite. Apparemment, il y avait encore de la place sur le marché pour une telle application, et TikTok est donc le nouveau leader du partage de vidéos sous forme courte. Bien sûr, maintenant qu’il est prouvé que les gens aiment un contenu aussi facile à digérer, le créateur de Vine a publié un tout nouveau service de boucle vidéo appelé octet, et jusqu’à présent, les critiques sont généralement positives. Gardez juste à l’esprit qu’il s’agit d’une nouvelle version, donc quelques bugs sont attendus.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Scroll: Un meilleur Internet

Couverture de la police Android: Le nouveau service d’abonnement Scroll supprime les publicités de plus de 300 sites d’actualités, dont Android Police

Scroll est un service d’abonnement aux actualités qui offre une expérience sans publicité lors de la visite de ses sites partenaires, et si vous vous connectez maintenant, vous pouvez marquer un sous pour 2,49 $ par mois. L’application est compatible avec la majorité des navigateurs mobiles et de bureau, vous conservez donc la possibilité de lire les nouvelles sans quitter votre navigateur préféré, mais maintenant vos sites préférés peuvent être consultés sans publicité. Je voudrais également mentionner que AP est un partenaire de Scroll, avec The Atlantic, BuzzFeed News, Gizmodo, The Verge et bien d’autres.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

QuakeAlertUSA

Couverture de la police Android: QuakeAlertUSA pourrait devenir votre première application d’alerte de tremblement de terre de choix

QuakeAlertUSA est une application d’alerte sismique conçue par Early Warning Labs, un studio qui a déjà un arrière-plan créant des applications d’alerte sismique. Jusqu’à présent, les avis des utilisateurs de cette version ne sont pas excellents, grâce au fait que l’application ne peut pas remplacer le mode ne pas déranger intégré au système d’exploitation Android. Cela signifie que vous pourriez très bien manquer une notification de tremblement de terre si votre téléphone est en mode silencieux, ce qui n’est guère utile en cas d’urgence. Bien que je sois sûr que ce bug sera résolu dans un court délai, pour le moment, vous voudrez peut-être attendre qu’une solution soit proposée avant d’essayer cette application.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Coupes étranges

Weird Cuts est une application de réalité augmentée unique qui vous permettra de fusionner des photos et des images pour créer des collages numériques. Ces images peuvent ensuite être affichées sur l’écran de votre téléphone comme si elles existaient en réalité grâce à l’utilisation de la RA. Donc, si vous avez envie de créer des collages numériques qui peuvent être affichés dans le monde réel sur l’écran de votre appareil Android, vous obtiendrez probablement un coup de pouce de Weird Cuts.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Beta Maniac – La vie d’un testeur bêta

Beta Maniac est une version intéressante, avec la façon dont il peut suivre toutes vos applications installées pour voir quand un programme bêta s’ouvre, et vous pouvez même recevoir des notifications pour les bêtas d’application limitées, peu importe quand elles ont lieu. Donc, fondamentalement, c’est une application pour garder une trace des bêtas actuelles pour toutes vos applications installées, ce qui, j’en suis sûr, sera un outil utile pour plus de quelques personnes, surtout si vous installez beaucoup de versions bêta comme moi.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Moniteur thermique

Thermal Monitor est un autre outil qui a suscité mon intérêt cette semaine, mais contrairement à Beta Maniac, il s’agit d’une application pour surveiller l’état thermique et d’étranglement de votre appareil, qui peut vraiment être utile lorsque vous testez des jeux sur une sélection de téléphones et de tablettes. Non seulement vous pouvez surveiller la température actuelle de votre appareil à partir de cette application, mais il y a aussi un widget minimal proposé ainsi qu’un moyen d’afficher directement vos statistiques sur votre barre d’état. Il suffit de dire qu’il n’y a pas de pénurie de méthodes pour montrer vos temps grâce à cette application.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Knewz: application de nouvelles locales et mondiales

Couverture de la police Android:

Knewz est le dernier agrégateur de nouvelles à arriver sur le Play Store, et il offre des nouvelles locales et mondiales qui sont entièrement évaluées avant d’être ajoutées au service. Donc, si vous cherchiez un agrégateur de nouvelles qui examine minutieusement le contenu avant qu’il ne soit diffusé dans les masses, alors cela pourrait être l’application pour vous. Malheureusement, les développeurs de cette version n’ont pas vraiment détaillé ce qui fait les nouvelles “de confiance”, donc vous voudrez peut-être prendre ses allégations sans parti pris avec un grain de sel, d’autant plus que l’application est gratuite. Pensez à Drudge Report, mais légèrement plus neutre, et vous vous approchez de ce que Knewz a à offrir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Screencode – Transfert de fichiers hors ligne

Screencode est une application de transfert de fichiers hors ligne qui est utile pour partager des fichiers en privé lorsque vous êtes hors ligne. Le processus de transfert de fichiers fonctionne un peu comme un code QR ou un code-barres, car vous utiliserez un appareil pour afficher un code, et le deuxième appareil le numérisera pour ensuite télécharger les fichiers en question – pressé au citron.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Cartomizer – Visualisez les roues de votre voiture

Au début, Cartomizer – Visualiser les roues sur votre voiture semble être une application vraiment utile, surtout si vous ne savez rien des pneus ou des jantes de voiture. Malheureusement, l’application ne fait que superposer les jantes de sa base de données sur une image de votre voiture sans tenir compte de la taille de la jante, de la taille des pneus ou du profil. Alors bien sûr, vous pouvez avoir une idée approximative de l’apparence d’un ensemble de jantes sur votre véhicule, mais vous devrez toujours faire des recherches pour voir quels pneus correspondent à quelles jantes.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Calculatrice de serviette et bloc-notes

Le calculateur de serviette et le bloc-notes ne sont que cela, un outil astucieux à utiliser rapidement comme vous le feriez pour une serviette dans un restaurant pour comprendre votre conseil. L’interface utilisateur est propre et intuitive, ce qui fonctionne bien pour noter des notes et des nombres ou simplement résoudre des problèmes mathématiques. L’enregistrement automatique est pris en charge, il n’y a pas de publicité et l’application est gratuite, bien qu’il existe une fonctionnalité de don facultative disponible via un seul achat via l’application.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 6,49 $ la pièce

Tetrd – Partage de connexion USB et partage de connexion inversé (NoRoot)

Tetrd est une application de partage de connexion et de partage de connexion USB. Cela signifie que vous pouvez utiliser cette application sur votre appareil Android pour partager son signal Internet, et vous pouvez utiliser l’application pour partager le signal de votre PC avec votre appareil Android, ce qui est assez intéressant. Bien sûr, si vous souhaitez inverser la connexion, vous devrez installer une application distincte sur votre PC, bien qu’elle soit facile à installer car vous pouvez trouver le lien correspondant sur le Play Store.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 5,99 $ à 9,99 $

Jambl: Beat Maker et Dj Music Creator

Jambl est une nouvelle application de création musicale qui propose plus de 100 échantillons, un algorithme de création breveté, un looper intelligent et un support de brouillage en direct. Cette application est essentiellement une station de DJ de poche, bien que sa sélection de musique puisse sembler limitée, et l’application est buggée, donc les plantages se produisent un peu trop souvent. Ainsi, bien que l’interface utilisateur soit assez intuitive, vous devrez payer si vous souhaitez explorer tout ce que Jambl a à offrir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 8,99 $ à 54,99 $

