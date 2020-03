12 applications pour travailler à distance en vedette sur l’App Store

Aujourd’hui, Apple a présenté une histoire dans l’App Store qui répertorie 12 applications que vous pouvez utiliser pour travailler à distance.

Travail à distance

Apple et d’autres sociétés encouragent les employés à travailler à domicile. Hier, j’ai partagé cinq applications de productivité que vous pouvez utiliser, et maintenant il y a 12 applications de collaboration, intitulées Connect With Your Coworkers. Les applications en vedette comprennent:

Équipes Microsoft

Réunions Cisco Webex

Mou

Réunions ZOOM Cloud

Geindre

Convo

Et d’autres. Tous sont des applications de communication pour les réunions virtuelles.

Lectures complémentaires

[5 Productivity Apps to Help You With Your Work]

[Microsoft and 35 Countries Take Down ‘Necurs’ Botnet]