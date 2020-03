12 jeux Android gratuits qui ne craignent pas

Hier, j’ai préparé une série de jeux de qualité pour jouer tout en restant à la maison, et comme la majorité des jeux de cette liste étaient constitués de titres premium, j’ai pensé que ce serait une bonne idée de rassembler certains des meilleurs jeux freemium sur le Play Store comme un suivi utile. Donc, si vous cherchez quelques jeux qui offrent des heures de plaisir sans avoir à dépenser d’argent, alors c’est le tour d’horizon pour vous.

ANOTHER EDEN Le chat au-delà du temps et de l’espace

Un autre Eden est un JRPG mobile qui offre une expérience de gacha saine, contrairement à la plupart de ses concurrents. Vous pouvez vous attendre à une longue campagne solo conçue par de nombreuses personnes derrière la série Chrono Trigger, donc vous savez que l’histoire va être bonne. Donc, si vous recherchez un RPG basé sur une collection qui ne cassera pas la banque même s’il est gratuit, Another Eden est facilement le meilleur choix en ce moment, et l’histoire fantastique est tout simplement la cerise sur le gâteau.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

AnimA ARPG (2020)

Si vous aimez les RPG d’action dans le même style que la série Diablo, alors vous allez vouloir découvrir AnimA ARPG. Non seulement c’est un titre de hack et de slash sombre et graveleux, mais il est également bien monétisé, laissant tous les achats intégrés pour les cosmétiques qui n’affectent pas le gameplay. Cela signifie que le jeu n’est pas payant pour gagner, contrairement à la plupart de ses concurrents sur le Play Store. Cela ne fait pas de mal non plus que le titre dégage une sensation distincte de Diablo II avec des commandes réactives, des graphismes de qualité et une musique phénoménale.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 1,99 $

Call of Duty®: Mobile

J’ai récemment couvert Call of Duty: Mobile dans une liste de jeux à jouer tout en s’auto-mettant en quarantaine, mais cette rafle regorgeait de titres premium, c’est pourquoi j’ai compilé cette liste de jeux gratuits, donc je viens de a dû couvrir à nouveau Call of Duty: Mobile. Plus ou moins, Call of Duty: Mobile est à peu près aussi bon que pour les tireurs à la première personne sur mobile. Non seulement le jeu contient une pléthore de niveaux de CoD préférés de tout le monde, mais le jeu de tir se sent bien, peu importe si vous choisissez de jouer avec des commandes à écran tactile ou un contrôleur physique. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une version F2P, vous pouvez vous attendre à une monétisation douteuse et à un plan d’abonnement mensuel facultatif qui peut rapporter aux joueurs d’importantes récompenses.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Plague Inc.

Je pense que je ne rendrais pas service à tout le monde si je ne mentionnais pas Plague Inc. dans le tour d’horizon du jeu gratuit d’aujourd’hui. Non seulement c’est un jeu sur le thème d’une épidémie mondiale de virus, mais il a également été récemment interdit en Chine comme si le jeu lui-même était à l’origine du coronavirus. Heureusement, nous sommes libres de faire nos propres choix de jeux aux États-Unis, et donc Plague Inc. est en fait un jeu de simulation de virus de qualité où infecter le monde entier est le but, et c’est assez amusant. Donc, si vous êtes impatient de simuler ce qu’un virus mortel peut faire pour détourner votre esprit du vrai virus, Plague Inc. est facilement le meilleur choix sur le Play Store.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 14,99 $

Mekorama

Mekorama s’inspire de plates-formes de puzzle isométriques similaires, telles que Monument Valley, mais heureusement, ce jeu offre beaucoup plus de contenu. Il y a plus de 50 niveaux à explorer, et même si cela peut être un jeu très relaxant, certains puzzles sont vraiment difficiles, ce qui en fait un jeu qui peut être apprécié par les débutants et les inconditionnels. Mieux encore, l’intégralité du jeu peut être apprécié gratuitement, bien que les fans puissent faire des dons au développeur via les achats intégrés au titre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,00 $ à 32,00 $

Papa

Dadish est certainement une version gratuite, bien qu’il ne contienne qu’un seul achat intégré pour supprimer les publicités du jeu, ce qui est à peu près aussi bon que possible en ce qui concerne les titres F2P. Heureusement, les joueurs peuvent atteindre la fin de cette version sans dépenser un centime, ce qui explique probablement pourquoi le jeu de plateforme 2D a accumulé tant de critiques positives. Cela ne nuit pas non plus au fait que le jeu soit bien équilibré, offrant un défi, mais jamais trop difficile, et bien qu’il n’y ait que 40 niveaux à jouer, les étoiles à collectionner du titre garantissent une bonne dose de rejouabilité.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

RuneScape Old School

Old School RuneScape est un MMORPG classique qui a fait son chemin vers Android en 2018, et il n’a guère besoin d’une introduction. Le jeu propose une cargaison de contenu gratuit, bien qu’il soit légèrement limité. Cependant, cela constitue toujours une excellente occasion de sauter dans le MMO avant de décider si vous souhaitez dépenser votre argent pour un abonnement mensuel facultatif. Le titre offre un support multiplateforme, et c’est un jeu basé sur les compétences, ce qui signifie que les joueurs devront moudre pour améliorer les 23 compétences du titre, ce qui est le véritable attrait de cette version, ce qui rend la journée difficile.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 6,99 $ à 99,99 $

Pocket Build – Ultimate sandbox building

Pocket Build est un jeu de bac à sable tout sur la construction de votre propre monde fantastique. Principalement, ce titre se joue comme un constructeur de ville ou un jeu de magnat, mais il y a aussi un mode bac à sable et un mode à la première personne basé sur la survie, qui alignent le jeu avec des titres comme Minecraft. Étonnamment, les graphismes de cette version sont superbes et le taux de rafraîchissement est solide, ce qui montre que le titre a des développeurs compétents. C’est pourquoi de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au jeu tout le temps, et il semblerait donc que ces développeurs particuliers se soucient réellement de leur jeu, ce qui est certainement un événement rare sur le Play Store. Donc, si vous aimez construire et concevoir vos propres mondes fantastiques, Pocket Build est un excellent choix qui ne cesse de s’améliorer.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 64,99 $

La bataille de Polytopia – Une guerre de civilisation épique

La bataille de Polytopia est l’un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour 4X actuellement disponibles sur le Play Store, et ses graphismes low poly donnent en effet au jeu un look unique. Toutes les cartes sont générées automatiquement, ce qui offre au jeu une rejouabilité sans fin, et la majorité du titre peut être joué gratuitement, mais si vous voulez jouer en ligne, vous devrez acheter au moins une tribu pour aider le développeur à maintenir les coûts du serveur. Heureusement, le contenu solo est si agréable que le contenu en ligne n’est pas nécessaire, sauf si vous voulez battre certains de vos amis.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 3,99 $

Bendy dans Nightmare Run

Oui, Bendy dans Nightmare Run est un auto-runner, mais c’est facilement l’un des meilleurs auto-runners à ce jour, grâce à ses graphismes de dessins animés de style années 20. Le gameplay est très difficile, et bien que ses achats intégrés soient plus élevés, il n’y a aucun moyen de progresser sans consacrer beaucoup de temps au jeu, ce qui signifie que ce jeu F2P n’est pas payant pour gagner. En plus de cela, les commandes sont intuitives, bien que l’appareil photo soit inversé, ce qui signifie que vous courez vers l’écran au lieu de vous éloigner, ce qui peut sembler un peu étrange au début. Mais une fois que vous avez joué quelques tours, les choses commencent vraiment à cliquer.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Dernier jour sur Terre: survie

Last Day on Earth: Survival joue de manière similaire au jeu de survie défunt Durango: Wild Lands, et puisque Durango n’est plus là, Last Day on Earth est facilement l’un des meilleurs jeux de survie F2P à jouer en ce moment. D’abord et avant tout, il vous appartiendra de survivre dans un monde dévasté par une pandémie mondiale, qui est définitivement d’actualité. Outre la prémisse mystérieuse, il s’agit d’un jeu qui consiste à tuer des zombies, à fabriquer et, bien sûr, à broyer. Il y a une raison pour laquelle ce titre regorge d’achats intégrés, et ce n’est pas dans l’intérêt du joueur. Heureusement, la plupart de ces achats peuvent être ignorés jusqu’à la fin de la partie.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

PAC-MAN 256 – Labyrinthe sans fin

Habituellement, je ne suis pas un fan des jeux d’arcade simplistes, mais je fais une exception pour PAC-MAN 256. Malgré la façon dont ses publicités sont ennuyeuses ou combien il est difficile d’entrer dans un autre tour après votre mort, je ne peux pas m’arrêter de jouer ce qui est essentiellement un coureur sans fin Pac-Man. Je le joue sur mon téléphone, je le joue sur ma tablette, et je joue même sur mon Pixelbook, montrant que le jeu est polyvalent (ou peut-être que je suis simplement accro). Honnêtement,. qu’est-ce qui ne fait pas l’amour et le jeu sans fin de Pac-Man? Bien sûr, les achats intégrés au jeu ne sont pas excellents, mais ce n’est pas comme si j’avais dépensé un centime sur le jeu, c’est précisément pourquoi j’ai inclus le titre dans la rafle d’aujourd’hui. Il est facilement apprécié gratuitement.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 4,99 $