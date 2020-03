12 meilleurs écouteurs d’entraînement sans fil en 2020

Peu importe que vous alliez à la salle de sport, que vous fassiez une course de 5 km ou que vous soyez à vélo, avoir la bonne paire d’écouteurs peut transformer n’importe quel entraînement ennuyeux en un excellent. La musique, les podcasts et les livres audio sont d’excellents moyens de rester motivé tout en vous suant, et voici 12 options qui, selon nous, vous serviront admirablement, quelle que soit la force avec laquelle vous vous poussez.

Vous pouvez dépenser beaucoup d’argent pour des écouteurs sans fil, ou vous pouvez être économe et prendre le Soundcore Spirit X. Ces écouteurs frappent bien au-dessus de leur petit prix, avec des pilotes de 10 mm pour un son puissant, des crochets auriculaires doux pour un ajustement confortable , 12 heures d’autonomie et résistance à l’eau IPX7. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper ici.

À partir de 22 $ sur Amazon

Le Bose SoundSport Wireless n’a pas la meilleure autonomie de batterie de sa catégorie, mais il compense cela en qualité sonore. Ce sont parmi les écouteurs les plus sonores de ce facteur de forme tout en offrant des performances décentes avec six heures d’utilisation payantes. Gardez simplement à l’esprit le prix élevé.

129 $ chez Amazon

Que vous soyez au gymnase ou en course, les Galaxy Buds + vous offrent une liberté complète et totale grâce à leur conception véritablement sans fil. Vous pouvez vous attendre à une impressionnante 11 heures d’utilisation par charge, avec l’étui de charge permettant un total de 22 heures. Nous sommes également fans du réglage AKG, de la coupe personnalisable et de la conception résistante à l’eau / à la transpiration.

À partir de 148 $ chez Amazon

Mpow fabrique beaucoup d’écouteurs abordables, et le Flame est sa dernière paire axée sur l’entraînement. Vous trouverez la résistance à la transpiration et à l’eau IPX7, la prise en charge de Bluetooth 4.1, des basses riches et des embouts d’oreille personnalisables. Ajoutez cela avec 7 à 9 heures de lecture sur une seule charge, et vous en aurez pour votre argent.

À partir de 22 $ sur Amazon

Les écouteurs vraiment sans fil sont souvent frappés ou manqués, et le Jabra Elite Active 65t frappe à presque tous les niveaux. La qualité sonore est parmi les meilleures que vous trouverez pour les véritables écouteurs sans fil, les commandes de lecture de Jabra sont intuitives et fonctionnent bien, et vous avez le choix d’utiliser Google Assistant, Alexa ou Siri. La charge micro-USB est boiteuse mais à part ça, tout le reste est excellent.

140 $ chez Amazon

Jaybird est depuis longtemps l’un des meilleurs noms en matière d’écouteurs de sport sans fil, et le X4 est parmi les meilleurs que nous ayons jamais vus de la société. Ils ont un ajustement parfait, des commandes de lecture faciles à utiliser, une qualité sonore impressionnante, jusqu’à 8 heures d’autonomie et un indice de protection IPX7 pour les protéger de l’eau / de la transpiration.

À partir de 100 $ sur Amazon

Beats est l’une des marques audio les plus emblématiques de notre temps, et avec le BeatsX, vous obtenez ce son riche et riche en basses auquel vous vous attendez dans un facteur de forme parfait pour briser la sueur. Ils offrent jusqu’à huit heures d’utilisation par charge, deux heures de lecture après cinq minutes de charge et quatre options de taille pour l’oreille et les extrémités des ailes.

À partir de 80 $ sur Amazon

Le SoundSport Free est la première tentative de Bose de véritables écouteurs sans fil, et ils livrent! La qualité sonore est fantastique, l’ajustement est bon et vous avez une résistance à l’eau IPX4. De plus, on ne peut nier la liberté accrue que vous obtenez avec un design vraiment sans fil comme celui-ci.

199 $ chez Amazon

Les écouteurs sans fil Aukey arrivent à un prix avantageux, tout en offrant une expérience premium. Il y a une autonomie de 8 heures, Bluetooth 5.0 et un indice IPX6 pour la résistance à l’eau. La connexion USB-C pour le chargement est une touche merveilleuse, tout comme la fonction Magnetic QuickSwitch qui allume et éteint les écouteurs à l’aide d’aimants à l’arrière.

À partir de 30 $ sur Amazon

Les TOZO T6 ne sont pas les vrais écouteurs sans fil les plus populaires sur le marché, mais ils offrent certains des meilleurs rapports qualité-prix. Il s’agit d’un ensemble incroyablement complet pour l’argent que vous dépensez, offrant une qualité sonore Hi-Fi avec des pilotes de 6 mm, des basses puissantes, jusqu’à 30 heures d’autonomie totale, une charge sans fil Qi et un indice IPX8 qui permet aux écouteurs d’être immergé dans jusqu’à un mètre d’eau pendant 30 minutes.

50 $ sur Amazon

Alors que les écouteurs sont généralement le meilleur facteur de forme pour les écouteurs d’entraînement, certaines personnes pourraient préférer un style supra-auriculaire. Si c’est vous, les Adidas RPT-01 sont sacrément super. Vous obtenez une autonomie de 40 heures, un indice de protection IPX4 pour la transpiration et la résistance à l’eau, Bluetooth 5.0 et une charge USB-C. Nous aimons également le design unique en maille de tissu qui a l’air et se sent incroyablement.

170 $ chez Amazon

Notre dernier choix est un peu différent. Les AfterShokz Trekz sont des écouteurs à conduction osseuse, ce qui signifie qu’ils ne pénètrent pas réellement dans vos oreilles. Au lieu de cela, ils font vibrer les os de votre crâne afin que vous puissiez écouter votre musique tout en écoutant le monde autour de vous. C’est un peu désorientant au début, mais nous pensons que vous allez les aimer.

À partir de 80 $ sur Amazon

Trouver des écouteurs pour une utilisation quotidienne est une chose, mais obtenir une paire spécialement pour l’entraînement peut être un peu difficile. Vous en avez besoin de quelques-uns qui ne sont pas trop volumineux, qui s’adaptent dans ou autour de vos oreilles confortablement et en toute sécurité, et sont au moins quelque peu résistants à la transpiration. S’ils sont résistants à l’eau, c’est encore mieux.

Peu importe votre budget ou vos besoins, il y a une paire d’écouteurs sur cette liste pour vous. Pour la plupart des gens, notre principale recommandation va au Soundcore Spirit X. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs écouteurs de cette liste, mais pour le prix, vous aurez du mal à trouver quelque chose de mieux.

En plus du son solide, le Spirit X parvient également à offrir une conception simple mais efficace, une résistance à l’eau IPX7 et une batterie qui devrait durer jusqu’à 12 heures de lecture de musique. Tout cela pour moins de 40 $? Vous seriez stupide de ne pas les prendre.

Si votre budget est un peu plus flexible et que vous souhaitez vous offrir quelque chose de plus premium, nous vous suggérons de consulter le Jabra Elite Active 65t et Jaybird X4. Vous dépenserez plus d’argent pour ces écouteurs, mais ils en valent la peine.

