128 Go OnePlus 7T en vente maintenant à 499 $ (100 $ de rabais), est livré avec un chargeur de voiture gratuit

Aux États-Unis, vous n’obtiendrez pas de OnePlus 7T Pro à moins d’en importer un ailleurs ou de vous accrocher avec T-Mobile et son réseau 5G. Mais vous ne manquez pas grand-chose si vous décidez d’obtenir un OnePlus 7T – en fait, vous voudrez peut-être en obtenir un aujourd’hui car OnePlus l’a mis en vente et a fourni un cadeau gratuit à côté.

À un PDSF de 599 $, vous obtenez des spécifications haut de gamme avec le Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un très bon écran OLED à 90 Hz, une charge de 30 W pour aller avec une batterie décente de 3800 mAh, et une meilleure téléobjectif que celui du OnePlus 7 Pro. À titre de comparaison, voici notre avis sur OnePlus 7T Pro 5G McLaren – vous payez peut-être un peu plus, mais l’accès à ce réseau cellulaire de nouvelle génération peut faire basculer le compromis en un net négatif pour certaines personnes.

Pour une durée limitée (et non spécifiée), OnePlus a mis le 7T sur sa première vente réelle, le faisant chuter de 100 $ à 499 $, et propose un chargeur de voiture gratuit avec toutes les commandes. La société propose des plans de financement sur 6 et 12 mois sans intérêt via Affirm. Les unités américaines sont compatibles avec les opérateurs des réseaux AT&T ou T-Mobile.

Vous pourrez peut-être trouver des unités internationales équivalentes ou des unités internationales de 256 Go ailleurs au même prix – dans ce cas, bonne chance avec ces garanties.