13 applications Android et fonds d’écran animés nouveaux et remarquables des trois dernières semaines, notamment Mi Browser, Microsoft Remote Desktop et Yahoo OneSearch (22/02/20

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android et fonds d’écran en direct qui ont été mis en ligne dans le Play Store ou que nous avons repérés au cours des trois semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai un nouveau navigateur de Xiaomi, une nouvelle version d’aperçu de l’application Bureau à distance de Microsoft et un moteur de recherche Yahoo soucieux de la sécurité qui utilise Bing de Microsoft. Alors sans plus tarder, voici toutes les applications Android notables publiées au cours des trois dernières semaines.

applications

Navigateur Mi – Navigation rapide et sécurisée

Couverture de la police Android: Le nouveau navigateur Mi de Xiaomi peut enregistrer les statuts de WhatsApp et afficher nativement votre flux Facebook (téléchargement APK)

Xiaomi a récemment publié le navigateur Mi sur le Play Store, et il existe en tant que navigateur par défaut sur de nombreux appareils Xiaomi. Un mode sombre a récemment été poussé vers l’application, bien que les utilisateurs aient eu des problèmes de lisibilité, et donc Xiaomi a déjà résolu le problème, bien que quelques critiques négatives persistent sur le Play Store. Il semblerait également que la majorité des appareils Android prennent actuellement en charge le navigateur, donc même si vous ne possédez pas d’appareil Xiaomi, vous pouvez essayer cette version.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Microsoft Remote Desktop (Aperçu)

Couverture de la police Android: Microsoft Remote Desktop passe la version bêta à une nouvelle application

L’application Microsoft Remote Desktop Beta a été déconseillée au profit d’une nouvelle application Microsoft Remote Desktop Preview, qui est désormais en accès anticipé. Heureusement, Microsoft a informé les utilisateurs existants de l’application précédente que les choses évoluaient vers une nouvelle version, donc bien que la transition soit sûrement un inconvénient, au moins les gens n’étaient pas laissés dans l’ignorance. Donc, si vous êtes impatient de tester les fonctionnalités de pointe de l’application Bureau à distance de Microsoft sur Android, vous voudrez installer cette version spécifique.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Yahoo OneSearch

Couverture de la police Android: Yahoo a un nouveau service de recherche basé sur Bing, et il dit que c’est comme un super duper privé, les gars

Yahoo est à peu près au bas de ma liste des entreprises de technologie en qui j’ai confiance avec mes données, c’est pourquoi je trouve la sortie de Yahoo OneSearch si perplexe. C’est une application conçue dans le but de fournir un moteur de recherche gratuit axé sur la confidentialité, et encore plus fou, Yahoo a décidé de ne pas utiliser son propre moteur et utilise plutôt Bing moins l’intégration et l’historique des services de Microsoft. Pourquoi quelqu’un choisirait-il d’utiliser une application Yahoo pour utiliser le moteur de recherche de Microsoft, je n’en ai aucune idée, mais là encore, les décisions commerciales de Yahoo au cours des dernières années ont rarement eu un sens.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Yahoo Mobile – Forfait sans fil

Couverture de la police Android: Yahoo lance un forfait mobile illimité de 40 $ alimenté par Verizon

Eh bien, il semble que Yahoo se lance dans le domaine MVNO, maintenant que la société a annoncé Yahoo Mobile. Essentiellement, Yahoo s’appuiera sur le réseau de Verizon pour offrir des données, du texte et des conversations illimités pour 39,99 $ par mois. Cette application permettra aux utilisateurs potentiels de rechercher facilement des appareils. Si vous commandez un combiné, vous pouvez également utiliser cette application pour suivre votre envoi. Bien sûr, les utilisateurs de Yahoo Mobile auront également la possibilité de gérer leur compte à partir de cette application, et un support de compte Yahoo en direct 24/7 est inclus.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Boost Note

Boost Note est une application Markdown entièrement open-source, et cette semaine marque la sortie officielle sur Android. Boost Note offre plus de 150 points saillants de la syntaxe, et il inclut l’enregistrement dans le cloud via CouchDB et PouchDB, qui devraient être utiles pour plus de quelques utilisateurs. Dans l’ensemble, il s’agit d’une application Markdown de qualité qui a déjà de solides antécédents sur Windows, donc j’imagine que la version Android nouvellement lancée fera bien aussi.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Amazon Music for Artists

Amazon Music for Artists est juste cela, une application pour ceux qui vendent leur musique via Amazon. Essentiellement, c’est une application qui suivra vos ventes de musique tout en vous informant quand et où les gens écoutent votre musique. L’application se connecte même avec Alexa afin que vous puissiez apprendre comment votre musique évolue grâce à l’utilisation publique de l’assistant intelligent. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une nouvelle version, de nombreuses fonctionnalités sont actuellement manquantes, mais comme toute nouvelle application, des promesses ont été faites que de nouvelles mises à jour apporteront éventuellement des outils utiles.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Boucle – Affichage personnel

Loop – Personal Display est une application de médias sociaux conçue pour un usage privé. Essentiellement, cette version permet à ses utilisateurs de garder la famille et les amis “au courant” de leurs activités personnelles, sans partager ces données avec le monde entier. De toute évidence, les gens commencent à réapprendre lentement que partager leur vie en ligne avec de parfaits inconnus n’a jamais été une bonne idée.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Boîte de filtre – Gestionnaire de notifications

Filter Box est un gestionnaire de notifications qui peut stocker toutes vos notifications en un seul endroit pour une lisibilité facile en un coup d’œil. Peu importe les applications que vous choisissez d’utiliser, vos notifications seront stockées dans la boîte de filtre afin que vous puissiez afficher votre historique de notification dans une chronologie chronologique. Vous pouvez même configurer vos propres règles dans l’application pour mieux filtrer et stocker votre notification en fonction de vos préférences personnelles.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 3,99 $ pièce

Barre d’état superbe – Gestes, notifications et plus

La barre d’état Super peut facilement remplacer la barre d’état Android OS par quelque chose de beaucoup plus personnalisable, et certains outils pratiques sont définitivement inclus. Cela signifie que vous pouvez facilement modifier votre luminosité grâce à de simples glissements sur la barre tierce. Heck, vous pouvez même afficher le niveau de votre batterie au-dessus de la barre, pour une simplicité en un coup d’œil. Bien sûr, certaines des fonctionnalités de l’application sont bloquées par quelques achats intégrés, mais comme Super Status Bar est gratuit à installer, vous pouvez tester le logiciel avant de choisir d’investir pleinement dans l’application.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 7,49 $

Fabricant et applications liées

Gestionnaire de fichiers OnePlus

Couverture de la police Android: OnePlus publie son gestionnaire de fichiers sur le Play Store pour des mises à jour plus rapides

Le gestionnaire de fichiers OnePlus a été publié sur le Play Store afin que OnePlus puisse facilement mettre à jour l’application sans avoir à diffuser une mise à jour logicielle en direct via un opérateur. Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs OnePlus peuvent télécharger l’application, et comme il s’agit de l’application de fichier par défaut sur tous les appareils OnePlus, tous ceux qui peuvent utiliser cette version l’ont déjà installée.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

adidas GMR

Couverture de la police Android: Adidas GMR est un tag Google Jacquard de 40 $ avec un lien avec un jeu FIFA

Adidas, EA Sports et Google Jacquard ont uni leurs forces pour lier les produits de chaque entreprise pour une sorte d’expérience de football. Essentiellement, Adidas propose désormais une chaussure capable de détecter les mouvements spécifiques au football, tout cela grâce à la semelle intérieure GMR d’Adidas et au Jacquard’s Tag, un capteur développé par Jacquard avec Google. D’une manière ou d’une autre, cette technologie vestimentaire est liée à l’application EA Mobile de EA, pas que le Play Store décrive réellement pourquoi quelqu’un voudrait se donner la peine de faire tout cela. Heureusement, le site Web d’Adidas offre un aperçu et, fondamentalement, vous porterez des chaussures intelligentes Adidas pour améliorer vos statistiques dans la version mobile de FIFA Soccer.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fonds d’écran en direct

DYNAMIC EARTH Live Wallpaper FREE

Cela fait un moment que nous n’avons pas couvert un fond d’écran en direct dans notre résumé hebdomadaire des applications, principalement parce que les fonds d’écran en direct ne sont plus rarement publiés. Cette semaine, j’ai en fait deux fonds d’écran en direct à partager avec tout le monde, et Dynamic Earth Live Wallpaper est le premier. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un papier peint qui offre un globe d’aspect lisse au centre de l’écran, et lorsque le globe devient rouge, des particules rouges balayent les continents du monde, ce qui est plutôt astucieux. Mieux encore, vous pouvez installer ce fond d’écran gratuitement pour voir si vous l’aimez, et si vous le faites, vous pouvez déverrouiller toutes ses fonctionnalités via un seul achat intégré.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Métropole

D’accord, j’ai donc couvert plus de quelques fonds d’écran animés sur le thème des cartes dans le passé, et la plupart sont très similaires, mais Metropolis se tient au-dessus de la foule, tout cela grâce à ses cartes 3D. Ainsi, au lieu de définir votre fond d’écran en direct sur une image plate (comme la plupart des applications de fond d’écran en direct sur carte), Metropolis vous permettra de créer un fond d’écran beaucoup plus détaillé avec sa technologie de carte 3D. Essentiellement, si vous avez déjà voulu créer un fond d’écran en direct à partir des images de Google Earth, c’est en effet l’application de fond d’écran pour vous.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 2,99 $ pièce

