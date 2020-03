15 des meilleurs jeux Android pour jouer pendant que vous êtes coincé à la maison

Maintenant que de nombreuses personnes à travers le monde sont coincées à la maison, grâce au coronavirus, je me suis dit que c’était le moment idéal pour partager certains des jeux Android préférés d’AP pour garder le pot au noir. C’est pourquoi j’ai pris le temps de compiler une courte liste de titres de qualité qui peuvent facilement faire fondre les heures de la journée. Donc, que vous recherchiez un jeu dans lequel vous pouvez vraiment vous enfoncer ou que vous recherchiez simplement quelque chose avec un peu plus de profondeur que votre version mobile moyenne, AP vous accompagne avec un tour d’horizon des meilleurs jeux Android pour jouer pendant que vous êtes coincé à la maison.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Le titre classique de Metroidvania de Konami, Castlevania: Symphony of the Night, a récemment été publié sur le Play Store à la surprise générale, d’autant plus qu’il est disponible pour 2,99 $, ce qui est beaucoup. Si vous n’avez pas encore joué à SotN, c’est un magnifique jeu de plateforme 2D qui offre un gameplay non linéaire, donc l’exploration est définitivement encouragée. La campagne principale devrait prendre environ huit ou neuf heures à battre, il faudra donc bien plus d’une séance pour progresser dans cette version, c’est pourquoi c’est le titre parfait à ramasser si vous cherchez à perdre plus de quelques heures dans les semaines à venir.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Stardew Valley

Stardew Valley est un simulateur d’agriculture et de vie qui peut facilement offrir des centaines d’heures de jeu à presque tous les joueurs qui cherchent à plonger dans cette bête. Bien sûr, les choses commencent assez simplement, en plantant quelques récoltes et peut-être en élevant un poulet ou deux, et c’est très bien si vous préférez jouer à un rythme décontracté, mais si vous cherchez vraiment un jeu avec une certaine profondeur , sans parler d’une campagne sans fin, alors Stardew Valley serait mon premier choix dans la rafle d’aujourd’hui. Gardez à l’esprit que les sims agricoles peuvent être un goût acquis, bien que Stardew Valley soit facilement l’un des titres les plus accessibles du genre de niche.

Monétisation: 7,99 $ / sans publicité / sans IAP

Battle Chasers: Nightwar

Battle Chasers: Nightwar est un excellent RPG au tour par tour qui joue de la même manière que les RPG classiques des années 90. Vous pouvez vous attendre à d’excellents graphismes adaptés à la gamme actuelle de RPG disponibles sur consoles et PC, c’est pourquoi le port Android pour Battle Chasers: Nightwar est une version si exceptionnelle. Donc, si vous recherchez une expérience RPG de qualité console sur mobile qui offre au moins une campagne de 30 heures, Battle Chasers: Nightwar est facilement l’un des meilleurs RPG de style classique sortis sur Android au cours des dernières années. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu exigeant, donc du matériel haut de gamme est recommandé.

Monétisation: 9,99 $ / sans publicité / sans IAP

Ordia

Ordia est facilement l’un des meilleurs jeux à utiliser la mécanique de fronde sur mobile, et même si Angry Birds a sans aucun doute été l’un des premiers à populariser la mécanique, peu de jeux ont semblé aussi satisfaisants qu’Ordia. Vraiment, tout ce que vous avez à faire est de passer d’un bout à l’autre de la scène, mais bien sûr, une fois que vous atteignez certains des niveaux ultérieurs du jeu, vous feriez mieux de croire que vous devrez composer avec plus d’un obstacles. C’est ce qui donne au jeu un défi, et le positionnement est important, et donc les essais et les erreurs sont le chemin de la victoire, où la longévité du titre entre en scène.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Call of Duty®: Mobile

Call of Duty: Mobile est facilement l’un des meilleurs tireurs sur mobile. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne trouverez pas de monétisation douteuse dans le titre sous la forme d’achats intégrés, de boîtes à butin ou d’un laissez-passer premium. Heureusement, le gameplay est toujours aussi agréable, surtout lorsque vous courez et traversez une pléthore d’étapes classiques. Il convient de noter que la prise en charge du contrôleur physique a été ajoutée au jeu à la fin de l’année dernière, ce qui était un point critique lors de sa sortie en 2019. Donc, que vous recherchiez un FPS agréable pouvant être joué avec des commandes à écran tactile ou un contrôleur physique , Call of Duty: Mobile remplit assez bien les deux rôles. Donc, si vous cherchez à passer vos journées dans un jeu de tir mobile, CoD Mobile serait mon premier choix.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Capteurs d’été

Summer Catchers est un magnifique auto-runner de Noodlecake Studios, et c’est un port du jeu PC sorti sur Steam l’année dernière. La version Android n’est sortie que le mois dernier, mais devrait être sur le radar de tout le monde car c’est un magnifique titre qui joue de la même manière que Alto’s Adventure, et c’est une version premium, contrairement à son inspiration. Donc, si vous souhaitez tuer du temps en parcourant sans fin un monde coloré qui mélange des éléments de course, d’histoire, de rythme et de puzzle dans un package unique mais familier, Summer Catchers est un excellent choix.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Bad North: Jotunn Edition

Bad North: Jotunn Edition est un roguelike RTS premium qui contient un art saisissant et un gameplay stratégique exceptionnel. Ce gameplay tourne autour de la mécanique en temps réel, où la survie est souvent la meilleure condition de victoire que vous puissiez espérer. Cela signifie que la campagne de 6 heures offre une configuration unique où chaque étape est générée de manière procédurale, et donc chaque playthrough devrait offrir une expérience unique, offrant au RTS minimal une certaine longévité. Étonnamment, le gameplay du titre est très profond malgré le design minimal, alors ne vous laissez pas tromper par ses graphismes simplistes.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

CONDAMNER

Je pense que la plupart des gens devraient être familiarisés avec la version classique de DOOM. C’est un jeu de tir à la première personne qui a fondamentalement commencé le genre, et ce sera votre travail de sauver le monde des envahisseurs démons. Cela signifie que vous pourrez faire exploser plus de quelques démons au visage avec une pléthore d’armes. Cette version contient le jeu original et son extension, et la seule chose qui manque au titre est le support du contrôleur. Heureusement, les commandes de l’écran tactile fonctionnent bien, ayant été récemment améliorées dans une mise à jour qui a également apporté un support à 60 ips et des cartes téléchargeables gratuites. C’est un classique bien fait, et c’est un plaisir de jouer sur Android.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

Disgaea 1 Complete

Disgaea 1 Complete est un portage du remaster qui a fait son chemin vers les consoles en 2018, et c’est facilement un titre avec lequel n’importe qui pourrait passer des centaines d’heures. Ses graphismes sont en effet améliorés par rapport à Disgaea: Hour of Darkness et le support du contrôleur est inclus, ainsi que les commandes tactiles nouvellement ajoutées fonctionnent également bien. Les sauvegardes dans le cloud sont également prises en charge, ce qui signifie que vous pouvez facilement récupérer et jouer au jeu, quel que soit l’appareil Android de votre choix. Vraiment, le seul problème avec cette version est le fait qu’elle coûte 33 $, mais ce que vous obtenez en retour est un SRPG de qualité qui offre une campagne de 40 heures, sans parler du broyage sans fin pour ceux qui le recherchent.

Monétisation: 32,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Tetris®

EA a récemment retiré ses titres Tetris mobiles en raison d’un changement de licence. Ces suppressions ont ensuite été contrées par le nouveau propriétaire de la licence avec la sortie de Tetris, le jeu même répertorié ici. Heureusement, cette nouvelle version est assez bonne, où tout le monde peut jouer gratuitement grâce au support publicitaire. Les joueurs ont également le choix de supprimer ces annonces via un seul achat intégré s’ils préfèrent une expérience premium. Il existe également des thèmes disponibles, même si vous ne payez pas pour supprimer les publicités du jeu, ce qui est une bonne idée car je ne suis pas un grand fan du thème 3D par défaut. Dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs titres Tetris à orner le Play Store depuis des années, donc si vous avez hâte d’empiler des Tetriminos pendant des heures, c’est le meilleur moment pour le faire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 4,99 $ la pièce

Space Grunts 2

Space Grunts 2 d’OrangePixel prend le plaisir éprouvé du titre original et le met sur la tête en ajoutant un délicieux mécanicien basé sur des cartes au roguelike. Ainsi, au lieu de collecter des armes, vous collecterez et utiliserez des cartes qui offrent souvent un moyen beaucoup plus robuste de vaincre vos ennemis. Donc, vraiment, Space Grunts 2 sert de suite polie qui apporte également quelque chose de complètement nouveau à la table, et laissez-moi vous dire que c’est une explosion à jouer. De loin, Space Grunts 2 est mon roguelike préféré pour atterrir sur la plate-forme cette année, et puisqu’il s’agit d’un roguelike, vous pouvez à peu près le jouer à l’infini.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

GRID ™ Autosport

GRID Autosport est un coureur de qualité console qui a finalement été publié sur Android à la fin de l’année dernière. Le jeu complet peut être acheté pour 10 $, et il n’y a ni IAP ni publicité, ce qui signifie qu’il s’agit d’une version premium. Si vous n’avez pas encore joué au coureur, il mélange de nombreux styles de course, allant des pistes de terre aux rues de la ville, et bien sûr, il y a une pléthore de voitures parmi lesquelles choisir. En comparaison, la plupart des coureurs sur Android sont gratuits, et contiennent donc souvent de nombreux systèmes de monétisation douteux. Donc, si vous recherchez un coureur de qualité console sur Android qui ne fera pas sauter la banque tout en offrant une campagne de 30 heures, GRID Autosport est de loin la meilleure option disponible.

Monétisation: 9,99 $ / sans publicité / sans IAP

The Escapists 2: Pocket Breakout

The Escapists 2 est la dernière version mobile de Team 17, et c’est un jeu de stratégie basé sur des pixels où vous pourrez concevoir toutes sortes de plans pour ensuite les mettre en action pour voir si vous pouvez vous échapper de prison. Cette suite est livrée avec quelques nouvelles fonctionnalités par rapport au titre original de la série, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à trouver un mode multijoueur local ainsi que cinq nouvelles prisons pour vous échapper. Il est également clair que The Escapists 2 est un port solide qui fonctionne bien, mais il convient de garder à l’esprit que vous voudrez probablement jouer sur une tablette ou un Chromebook, car il s’agit d’un jeu avec beaucoup de petits textes et boutons. Pourtant, c’est un titre de simulation agréable qui offre au moins 30 heures de plaisir, sinon des centaines.

Monétisation: 6,99 $ / sans publicité / sans IAP

Minecraft

À ce stade, Minecraft n’a guère besoin d’une introduction, mais il a assurément gagné sa place sur cette liste. Non seulement cet adorable jeu de survie offre des centaines d’heures de plaisir, mais le mode de construction en option propose également des sessions de construction de blocs agréables et sans fin que beaucoup comparent aux joies de la construction de LEGO. En plus de cela, puisque le titre est proposé en version premium, vous pouvez partager votre achat avec toute votre famille sans avoir à dépenser plus d’argent. Donc, si vous avez un groupe d’enfants à la maison que vous souhaitez divertir, n’oubliez pas que tous les titres Android premium peuvent être partagés via la bibliothèque familiale Google Play.

Monétisation: 6,99 $ / aucune annonce / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Grand Mountain Adventure: Snowboard Premiere

Enfin, j’ai Grand Mountain Adventure, le meilleur jeu de sports d’hiver sur Android. À l’origine, le titre est arrivé sur Android en tant que version de test, et au cours de la dernière année, son développeur a ajouté de nombreuses nouveautés, telles que le snowboard, les skis twin-tip, de nouvelles montagnes, une pléthore de nouvelles astuces et un classement pour ceux qui recherchent pour comparer les temps de course. Mieux encore, c’est une version gratuite qui offre la première montagne gratuitement, ce qui permet de décider facilement si vous aimez le jeu avant de dépenser de l’argent pour le titre. Rassurez-vous, Grand Mountain Adventure vaut en effet l’achat intégré de 4,99 $ qui déverrouille l’intégralité du jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 4,99 $ pièce