15 meilleures applications météo et widgets météo pour Android

Connaître la météo est quelque chose que nous devons tous savoir. Les applications météorologiques pour smartphone et les widgets météo se sont constamment améliorés au fil des ans. Ils fonctionnent mieux, ont des informations plus détaillées et précises, et les widgets météo sont plus beaux quel que soit le thème que vous utilisez. Voici les meilleures applications météo et widgets météo actuellement disponibles sur Android.

1 météo

Prix: Gratuit / 1,99 $

1Weather by OneLouder Apps existe depuis longtemps et n’est pas seulement l’une des applications météorologiques les plus populaires de cette liste, mais aussi l’une des mieux notées. Il est livré avec vos fonctionnalités standard comme vos prévisions quotidiennes et horaires ainsi que l’accès à des informations supplémentaires. Il existe également des widgets météo disponibles. Le design est net et propre. Il est également livré avec le support Android Wear, le suivi de la météo pour un maximum de 12 villes et prend en charge 25 langues. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dans la version gratuite. Vous pouvez également payer 1,99 $ pour supprimer la publicité.

Accuweather

Prix: Gratuit / 2,99 $

Accuweather par Accuweather.com est l’une des applications météorologiques les plus solides. Il présente les bases, y compris les prévisions étendues, les prévisions horaires, etc. Les autres fonctionnalités incluent le radar, la prise en charge d’Android Wear, etc. Il comprend également une fonction MinuteCast. Il prédit la pluie minute par minute. L’application elle-même semble plutôt bonne. Les widgets sont utilisables. C’est l’une des meilleures applications météorologiques polyvalentes.

Awesome Weather par YoWindow

Prix: Gratuit / 2,99 $

YoWindow Weather est l’une des applications météorologiques les plus uniques. C’est assez flashy. Vous pouvez déplacer votre doigt sur l’interface utilisateur pour voir la météo à tout moment de la journée. Il couvre également assez bien les bases. Ce n’est pas aussi puissant que certaines applications météo. Cependant, la simplicité a aussi ses avantages. C’est une excellente application météo pour ceux qui ont besoin de quelque chose de simple mais qui a aussi l’air bien. Vous pouvez télécharger l’application gratuitement pour essayer la plupart des fonctionnalités. La version payante coûte 2,99 $. C’est un prix raisonnable pour ce que vous obtenez.

Météo Carrot

Prix: Gratuit / 1,99 $ par mois / 3,99 $ par an

Carrot Weather est une nouvelle application météo. Celui-ci comporte des citations pleines d’esprit et sarcastiques, tout comme What The Forecast. Cependant, celui-ci possède également des caractéristiques météorologiques raisonnablement uniques. Il fait les bases comme les prévisions, les températures horaires et plus encore. Cependant, les fonctionnalités premium de l’application sont un peu plus amusantes. Ils incluent des widgets météo ainsi que jusqu’à 70 ans d’histoire météorologique. La version premium coûte 1,99 $ par mois ou 3,99 $ par an. Nous recommandons fortement le 3,99 $ par an, car il vous permet d’économiser une tonne d’argent à long terme.

Flux Google

Prix: Gratuit

Google Assistant n’est pas l’une des applications météo habituelles. Il peut cependant vous montrer la météo. Vous demandez simplement à Google les prévisions. Vous pouvez demander la météo actuelle, les alertes météo, etc. Cliquez simplement sur la carte météo pour obtenir des informations supplémentaires sur le Web. Il ne possède pas beaucoup de fonctionnalités que ces autres applications météorologiques telles que les widgets météo ou un radar intégré. Cependant, il est excellent pour les vérifications rapides, les mises à jour rapides et les alertes de temps violent. C’est également entièrement gratuit. L’application est également préinstallée sur la plupart des appareils Android.

Radar météorologique MyRadar

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 24,99 $ par an

MyRadar est une application simple qui vous montre un radar météo. Il a une gamme complète de fonctionnalités, y compris la possibilité de jouer des animations afin que vous puissiez voir si la pluie arrive ou va. L’application elle-même est simple, mais vous pouvez acheter des fonctionnalités supplémentaires sous forme d’achats intégrés. Certaines des fonctionnalités supplémentaires incluent un traqueur d’ouragan et des fonctionnalités radar supplémentaires. Il fonctionne mieux en combinaison avec une application météo normale. Il est gratuit à télécharger avec des achats intégrés facultatifs.

Météo NOAA

Prix: Gratuit / 1,99 $

NOAA Weather Unofficial est une application qui fournit des informations à la NOAA et au National Weather Service. Vous pouvez trouver des informations telles que les dernières prévisions météorologiques, les conditions horaires, le radar, etc. Vous pouvez suivre plusieurs villes à la fois et vous avez le choix entre des widgets météo. Le seul inconvénient est que l’application ne prend pas en charge les alertes de temps violent. Vous pouvez les vérifier dans l’application, mais c’est tout. Il existe une version gratuite et une version payante. Nous recommandons d’abord celui gratuit.

Storm Radar par The Weather Channel

Prix: Gratuit

Storm Radar est un peu différent des autres applications météorologiques. Cela fonctionne de la même manière. Cependant, il met davantage l’accent sur les phénomènes météorologiques violents tels que les tornades, les orages violents, les ouragans et d’autres actes météorologiques de Dieu. Le radar météorologique a 20 couches pour une tonne de personnalisation. Vous obtenez beaucoup d’extras comme les prévisions, les températures actuelles et plus encore. L’ironie est que cela vient de The Weather Channel et nous pensons que c’est en fait mieux que l’application Weather Channel régulière. Il est entièrement gratuit avec des publicités si vous êtes intéressé.

Aujourd’hui Météo

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Aujourd’hui, la météo a été une agréable surprise en 2017. C’est une application météo propre, fonctionnelle et rapide avec plus qu’assez de fonctionnalités pour la plupart des gens. L’application comprend les suspects habituels tels que les prévisions météorologiques, l’humidité, la température réelle par rapport à la sensation réelle, les alertes de temps violent, les widgets météo et d’autres informations utiles telles que l’indice de qualité de l’air, les cycles de la lune et les heures de lever / coucher du soleil. Le radar est également l’un des plus beaux que nous ayons utilisé. L’application est téléchargeable et utilisable gratuitement avec des achats intégrés optionnels.

WeatherBug

Prix: Gratuit / 19,99 $

WeatherBug est l’une des applications météorologiques les plus anciennes. Il présente toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une application météo. Cela inclut les prévisions météorologiques, la température, le radar, les alertes météorologiques, etc. Il comprend également 18 cartes météorologiques différentes, un système d’alerte de foudre, les conditions de circulation et plus encore. Il existe des widgets météo, mais ils sont téléchargeables séparément. C’est une application météo vraiment solide et stable avec plus qu’assez de fonctionnalités pour la plupart des gens. Les développeurs font un bon travail en gardant l’interface utilisateur au moins relativement modernisée. La version gratuite est plus que suffisante pour la plupart des gens.

La chaîne météo

Prix: Gratuit / Jusqu’à 9,99 $

Weather Channel est facilement parmi les applications météorologiques les plus reconnaissables. Heureusement, il couvre toutes les bases. Cela inclut la température actuelle, les prévisions futures, les alertes de temps violent, le radar, etc. Il comprend également les dernières nouvelles, les alertes de foudre et les alertes de pollen. Il existe une variété de widgets, une interface utilisateur de tablette distincte et des trucs supplémentaires. Cela ne coupe aucun coin. Cela le rend moins idéal pour ceux qui recherchent une solution plus simple. C’est une excellente nouvelle. Il est gratuit à télécharger sans achats intégrés.

Météo Underground

Prix: Gratuit / 1,99 $ par an

Weather Underground est l’une des applications météorologiques les plus complètes. Il présente toutes les bases, nous ne vous ennuierons donc pas avec ces détails. En plus des éléments habituels, il comprend des informations sur la santé telles que le risque UV, les épidémies locales de grippe et le pollen. Il a également des widgets météo. L’application présente une météo hyper locale. Il y a des stations météorologiques individuelles partout. Ils fournissent une météo plus proche de votre emplacement réel. La version gratuite possède toutes les fonctionnalités ainsi que la publicité. L’abonnement annuel étonnamment raisonnable supprime la publicité.

Qu’est-ce que les prévisions? !!

Prix: Gratuit / 1,99 $

What The Forecast est l’une des applications météo les plus récentes. Vous avez probablement vu des captures d’écran de cette application quelque part sur les réseaux sociaux. L’application vous donne des plaisanteries drôles qui décrivent le temps qu’il fait dehors. Il possède plus de 6600 phrases avec un paramètre facultatif pour blasphème. De plus, l’application comprend une prévision sur sept jours, une intégration avec AerisWeather, la température actuelle, la sensation réelle, et plus encore. C’est certainement une application météo amusante pour ceux qui ont besoin de quelque chose de basique mais aussi unique. Le paramètre de blasphème n’est pas pour tout le monde, mais vous le saviez déjà.

Yahoo Weather

Prix: Gratuit

L’application météo de Yahoo est probablement leur meilleure application. Il présente un beau design, les informations météorologiques essentielles, des alertes météo, un radar, etc. L’application peut suivre jusqu’à 20 villes. Il montre des images magnifiques de sources comme Flickr. Mais c’est à peu près tout. Il vous donne les bases de la météo et a l’air vraiment flashy. C’est bien si c’est tout ce dont vous avez besoin. Cependant, ceux qui ont besoin de quelque chose de plus sérieux devront peut-être chercher ailleurs. Yahoo Weather est gratuit, sans achats intégrés. Il a cependant des publicités.

