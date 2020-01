15 meilleurs jeux d’aventure pour Android!

Les jeux d’aventure sont parmi les plus uniques de tous les jeux. Ils ne rentrent dans aucune catégorie ou genre et, souvent, ils rentrent dans plusieurs genres à la fois. La seule vraie condition préalable pour qu’un jeu soit un jeu d’aventure est qu’il doit vous emmener dans une aventure. Cela décrit la plupart des jeux. Cependant, l’aventure n’est pas un genre défini par un mécanicien comme les RPG, les jeux de tir à la première personne ou les jeux sandbox. Ainsi, un jeu d’aventure pourrait être n’importe quoi. Nous avons écouté les commentaires des lecteurs pendant des années après avoir écrit celui-ci, nous espérons donc avoir trouvé des jeux décents qui vous emmèneront dans une aventure fictive. Si vous êtes prêt pour une liste de jeux qui feront exactement cela, voici nos choix pour les meilleurs jeux d’aventure sur Android!

80 jours

Prix: 5,99 $

80 Days est l’un des meilleurs jeux d’aventure pour Android. Vous jouez en tant qu’assistant de Phileas Fogg, Passepartout, et vous tentez de faire le tour du monde en seulement 80 jours. Vous pouvez prendre des dirigeables, des sous-marins, des trains et même des chameaux mécaniques. Les joueurs doivent gérer les signes vitaux de Phileas lorsque vous voyagez à travers le monde ou risquez de perdre le jeu. Le jeu se déroule à un rythme rapide et vous vous aventurez littéralement dans le monde entier. De plus, vous affrontez également d’autres joueurs pour voir qui y arrive en premier. C’est un jeu unique en son genre qui vaut bien son prix.

Un autre Eden

Prix: Libre de jouer

Another Eden est un JRPG de 2019. Il présente le même auteur et compositeur que Chrono Trigger et il existe de nombreux rappels au jeu populaire. Un autre Eden ne joue pas comme votre RPG mobile normal. Il n’utilise pas de progression d’histoire de type mission et il n’y a pratiquement pas de menus. Les joueurs partent à l’aventure à travers plusieurs points. Il y a des éléments de gacha ainsi que des missions non-histoire à compléter, mais ils ont tous lieu comme des quêtes secondaires dans la structure du jeu. Cela ressemble à ces JRPG à la fin des années 1990 et au début des années 2000. C’est un jeu freemium rare qui est tout simplement fantastique à jouer.

Crashlands

Prix: 4,99 $

Crashland fait déjà partie des meilleurs jeux d’aventure de 2016. Vous incarnez un camionneur spatial nommé Flux. Le jeu commence avec vous s’écraser sur une planète extraterrestre. Votre travail consiste à récupérer votre cargaison, à vous construire une base, à combattre les méchants et à sauver le monde. Il a beaucoup d’éléments de jeu, y compris l’artisanat, le combat, le nivellement des personnages de style RPG, et vous pouvez même apprivoiser des créatures pour combattre pour votre côté. C’est un jeu profond avec une tonne de contenu que vous pouvez jouer sur mobile et PC. Sa note de 4,8 sur Google Play est exacte.

Evoland 2

Prix: 7,99 $

Evoland 2 est facilement l’un des meilleurs jeux d’aventure de mémoire récente. Il transcende les genres en en incluant tout un tas. Cela inclut le RPG 2D, le combattant 3D, la carte à échanger, le hack-and-slash et bien d’autres. Le jeu progresse essentiellement à travers les différentes époques de jeu et chaque nouveau mécanicien apporte également un nouveau style graphique. Son jeu unique vous laisse deviner et c’est une expérience globale agréable. Nous recommandons cependant de jouer avec un contrôleur physique pour de meilleurs résultats. Le jeu est également perpétuellement en vente, vous pouvez donc le ramasser pour moins que son prix demandé de 7,99 $.

Grand Mountain Adventure

Prix: Gratuit / 5,49 $

Grand Mountain Adventure est l’un des nouveaux jeux d’aventure de la liste. Il s’agit d’un jeu de ski avec des éléments de course et d’exploration. Les joueurs montent l’ascenseur sur différentes pistes. Vous skiez ensuite les pistes et essayez de battre l’exigence de temps. Cependant, vous pouvez également skier et voir les sites touristiques. Il y a aussi des zones cachées, cinq montagnes (dans la version premium), des classements en ligne, et vous pouvez même faire des tours lorsque vous frappez dans les airs. Les contrôles et la perspective du jeu sont un peu étranges au début, mais pas trop difficiles. Les graphismes sont également magnifiques et le jeu est fluide. Vous obtenez la première montagne gratuitement et vous pouvez acheter la version premium pour débloquer le reste.

Série Layton

Prix: 9,99 $ – 15,99 $ chacun

La franchise Professor Layton est une série de jeux de puzzle-aventure. Ils ont tous été lancés à l’origine sur la Nintendo 3DS mais disposent désormais de ports mobiles. Les jeux sont un peu chers, mais sont globalement bons. Vous explorez diverses ruines et lieux en tant que Layton avec Luke. Il y a plusieurs énigmes à résoudre, un récit à apprécier et diverses reliques à collecter. C’est une expérience de jeu assez simple et il ne faut pas longtemps pour apprendre les commandes. Cette série s’est vendue à 17 millions d’exemplaires lorsqu’elle était sur des consoles normales et portables et s’il y avait justice, elle en obtiendrait 17 millions supplémentaires sur mobile. De plus, ceux-ci sont moins chers sur Android que sur Amazon.

Monument Valley 1 et 2

Prix: 3,99 $ – 4,99 $ chacun + 1,99 $ pour le DLC

Monument Valley 1 et 2 sont deux des jeux de puzzle-aventure les plus populaires disponibles. Vous déplacez les niveaux car chaque niveau est le casse-tête. Les joueurs ont droit à des illusions d’optique, une histoire vague mais amusante et une expérience cohérente à travers deux jeux. Le premier jeu comprend l’histoire standard avec un DLC (1,99 $). Le deuxième jeu est actuellement à 4,99 $. Le seul reproche que nous avons est la durée du match. Ces jeux sont un peu courts. Ce sont toujours de très bons jeux, mais ceux qui n’aiment pas les jeux courts peuvent être frustrés par ces derniers.

Oddmar

Prix: Gratuit / 4,49 $

Oddmar est un charmant jeu de plateforme d’aventure des mêmes développeurs de Leo’s Fortune. Vous incarnez un Viking en difficulté qui veut restaurer son honneur. Vous aventurez à travers le monde du jeu afin de faire exactement cela. Le jeu a un jeu fluide, d’excellents contrôles et un excellent niveau de conception. De plus, il frappe tous les extras avec la prise en charge du contrôleur matériel, le cloud de Google Play Games enregistre et il fonctionne hors ligne une fois que toutes les données ont été téléchargées. Le jeu est un peu court à seulement 24 niveaux, mais chaque niveau a un système de notation 3 étoiles pour encourager la rejouabilité. Vous obtenez un peu du jeu gratuitement avant de débloquer le reste avec un seul achat intégré de 4,49 $

RuneScape Old School

Prix: Gratuit / 10,99 $ par mois / 99,99 $ par an

Old School RuneScape est l’un des MMORPG les plus populaires sur mobile. Il utilise un modèle gratuit et d’abonnement au lieu du freemium comme la plupart des MMORPG et certains joueurs l’apprécient vraiment. Dans tous les cas, c’est comme RuneScape à l’ancienne. Les joueurs courent, accomplissent des quêtes, échangent des trucs entre eux et diverses compétences à maîtriser. Vous pouvez jouer en solo ou en équipe et il y a du contenu pour les deux types de jeu. Il y a un monde gratuit. Il a moins de contenu que son homologue premium. La version premium ajoute un tas de choses supplémentaires. Si vous voulez l’aventure, ce jeu l’a en tête.

Pokemon Go

Prix: Libre de jouer

Pokemon Go est l’un des jeux d’aventure les plus ambitieux. Vous sortez réellement dans le monde réel et attrapez Pokemon, combattez dans des gymnases, pillez les Poke Stops, et bien plus encore. L’élément aventure est un peu plus littéral dans ce jeu que dans les autres. Cela vous oblige à vous déplacer seul et à jouer au jeu à ces endroits. Les joueurs errent dans le monde ouvert et attrapent des Pokémon, se battent dans des gymnases, s’affrontent, échangent des Pokémon, collectionnent divers objets et font toutes sortes d’autres choses. Le genre s’étend également et vous pouvez jouer à des jeux similaires avec Minecraft: Earth, Harry Potter: Wizards Unite et Jurassic World Alive.

La chambre: vieux péchés

Prix: 4,99 $

La plupart des jeux The Room ne sont pas des jeux d’aventure. On ne peut pas en dire autant du dernier jeu de la série. The Room: Old Sins intègre des éléments d’exploration ainsi que sa structure de puzzle emblématique. Cela lui donne une dimension supplémentaire que les jeux précédents n’ont pas. Pour les non-initiés, The Room est une série de jeux avec des graphismes magnifiques, des puzzles complexes et des thèmes mystérieux. Le dernier, One Sins, prend également en charge les réalisations de Google Play Games, l’enregistrement dans le cloud, etc. Cela va certainement être l’un des meilleurs jeux de puzzle-aventure de 2018.

Série Rusty Lake (Cube Escape)

Prix: Gratuit / Varie

Cube Escape est une série de jeux d’aventure mystère où vous devez résoudre des énigmes pour savoir ce qui se passe réellement. Elle est également connue sous le nom d ‘«histoire de Rusty Lake» et elle est également jouable en ligne en tant que jeu Web. La mécanique est assez simple et chaque jeu vous permet de résoudre une variété d’énigmes afin de progresser dans l’histoire. C’est techniquement des jeux d’évasion, ce qui signifie que la plupart du temps, vous devrez résoudre des énigmes. C’est quand même une excellente série de jeux. Nous l’incluons sur cette liste car la série Cube Escape est presque entièrement gratuite sans achats intégrés, ce qui en fait l’une des meilleures à ce prix. Il y a aussi des jeux premium par les développeurs qui sont vraiment bons.

Square Enix

Prix: Gratuit / Varie

Square Enix peut décrire un récit et sa narration est parmi les meilleures de tous les jeux. En tant que tels, la plupart de leurs jeux mobiles sont d’excellents jeux d’aventure. Quelques exemples incluent Adventures of Mana, Secret of Mana, Life is Strange, Final Fantasy: Brave Exvius, divers jeux Dragon Quest, The World Ends With You, Final Fantasy XV: Pocket Edition, et bien d’autres. Les jeux susmentionnés couvrent plusieurs genres, notamment le RPG, le puzzle, la tranche de vie et le hack-and-slash. Pour une raison quelconque, la moitié de la bibliothèque de Square Enix est sous un nom de développeur différent de tout le reste. Nous avons celui lié à tous les jeux Final Fantasy et aux ports mobiles des anciens RPG. Vous devrez peut-être rechercher Tomb Raider et Life is Strange sur Google Play. Dans tous les cas, le catalogue de Square Enix n’a pas de jeux courts, alors préparez-vous à jouer et à jouer un peu.

Les épées de Ditto

Prix: 5,99 $

Les épées de Ditto est une sorte de notre choix de diamants bruts. Il a eu un début difficile avec de nombreux bugs et plaintes. Cependant, la plupart d’entre eux ont disparu maintenant et le jeu est en fait assez bon. Il joue comme un jeu d’aventure classique. Vous explorez un monde extérieur avec divers donjons. Les joueurs collectent du butin, réduisent les méchants, exécutent des actes héroïques et sauvent le monde du grand méchant Mormo. C’est un peu exigeant sur les appareils plus anciens, alors assurez-vous de l’essayer avant l’heure de remboursement pour vous assurer que votre téléphone peut le gérer.

WitchSpring4

Prix: 4,99 $

WitchSpring est un jeu d’aventure qui devrait probablement être plus populaire qu’il ne l’est. Vous incarnez une sorcière qui est également la règle de tout un continent. Les joueurs explorent le monde, rencontrent différents personnages et font diverses choses. C’est un RPG étonnamment charmant d’un développeur qui est beaucoup plus grand en Corée que dans d’autres parties du monde. Il y a en fait quatre jeux dans la série. Les deux premiers racontent la même histoire mais sous des perspectives différentes tandis que les troisième et quatrième jeux sont des participants autonomes auxquels vous pouvez jouer sans avoir à jouer les autres. Les jeux varient de 1,99 $ à 4,99 $ chacun et ils sont tous très bons.

