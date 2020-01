15 nouvelles applications Android remarquables des trois dernières semaines, notamment GesturePlus, Microsoft Launcher Preview et GitHub (1/4/20

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérées au cours des trois semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai un fantastique tuner de navigation gestuelle, une version d’aperçu du lanceur Microsoft et le retour de GitHub sur le Play Store après une longue absence. Alors sans plus tarder, voici les applications Android les plus remarquables publiées au cours des trois dernières semaines.

applications

gesturePlus – Tuner de navigation gestuelle!

Couverture de la police Android: Gesture Plus de Jawomo vous permet de personnaliser la navigation gestuelle d’Android 10

L’application gesturePlus de Jawomo est un nouvel outil pour les utilisateurs d’Android 10 qui souhaitent modifier leurs paramètres de navigation gestuelle. Vous choisissez d’utiliser l’application gratuitement et vous pouvez vous attendre à pouvoir attribuer plusieurs actions à un robinet de la pilule de navigation. Bien sûr, si vous gagnez 2,49 $, vous pouvez déverrouiller le mode pro, qui ajoute une pléthore d’options intéressantes, telles que la possibilité d’utiliser une fonction de pression longue pour faire appel à Google Assistant. Dans l’ensemble, si vous cherchez à ajuster vos commandes gestuelles sur Android 10, gesturePlus est un choix solide.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 2,49 $ pièce

Aperçu du lanceur Microsoft

Examen de la police Android: Microsoft Launcher Preview 6.0 ajoute un paysage et améliore le mode sombre

Microsoft Launcher Preview existe comme cela, une application de prévisualisation permettant aux utilisateurs de tester les fonctionnalités à venir qui pourraient éventuellement faire leur chemin vers la version stable de Microsoft Launcher. Dans cette version particulière, Microsoft a ajouté un mode paysage tout en améliorant le mode sombre, donc si ces fonctionnalités ressemblent à celles que vous souhaitez tester maintenant, allez-y et installez l’aperçu du lanceur Microsoft pour les vérifier.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

GitHub

Couverture de la police Android: La nouvelle application de GitHub arrive sur Android en accès anticipé

En 2012, GitHub a publié une application mobile sur le Play Store, mais elle a finalement été supprimée en 2015. À partir de cette semaine, un GitHub officiel est à nouveau disponible sur le Play Store, bien qu’il soit actuellement en accès anticipé, il est donc pas encore tout à fait terminé. Pourtant, il est bon de savoir que les développeurs peuvent à nouveau accéder à leurs comptes afin de pouvoir parcourir les référentiels, partager les commentaires dans les discussions et effectuer des recherches. Malheureusement, l’accès au code d’un projet est complètement caché à tous les utilisateurs, sauf s’il fait partie d’une fusion, ce qui est quelque chose à garder à l’esprit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

AppNotifier

Couverture de la police Android: Ramenez les notifications de mise à jour du Play Store avec cette application gratuite

En novembre dernier, les gens ont commencé à remarquer qu’ils ne recevaient plus de notifications de mise à jour de l’application depuis le Play Store. À la manière classique de Google, la société a simplement supprimé la fonctionnalité au lieu de corriger le bogue.Par conséquent, personne ne peut plus recevoir de notifications de mise à jour de l’application. C’est jusqu’à ce qu’un développeur entreprenant publie cette application. AppNotifier ramène la fonctionnalité supprimée par Google afin que les gens puissent à nouveau profiter de leurs notifications de mise à jour de l’application. Il existe également une fonctionnalité pour réactiver les notifications d’installation, qui est ma fonctionnalité préférée car j’ai tendance à installer des applications à partir de la page Web du Play Store sur mon PC.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Bulles d’activité – Une expérience de bien-être numérique

Couverture de la police Android: Google publie 3 nouvelles applications expérimentales pour aider à réduire l’utilisation de votre téléphone

Activity Bubbles est une nouvelle version expérimentale de Google conçue pour mettre en lumière votre utilisation. Fondamentalement, vous définissez cette application comme fond d’écran en direct et lorsque vous utilisez votre appareil, des bulles apparaissent à l’écran. Plus vous utilisez votre appareil, plus il y aura de bulles qui apparaîtront, créant une pile à la fin de la journée. L’idée derrière cette version est que ces bulles fourniront un indice quant à la façon dont vous utilisez votre appareil quotidiennement, permettant aux gens de prendre une décision éclairée de réduire une fois qu’ils voient leur utilisation affichée devant leur visage chaque journée.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Chronomètre d’écran – Une expérience de bien-être numérique

Couverture de la police Android: Google publie 3 nouvelles applications expérimentales pour aider à réduire l’utilisation de votre téléphone

Screen Stopwatch est une autre version expérimentale de Google cette semaine, et c’est aussi une application conçue pour mettre en évidence l’utilisation quotidienne de votre appareil. Au lieu d’empiler des bulles sur votre écran, vous verrez une minuterie définie comme fond d’écran, et elle comptera aussi longtemps que votre appareil sera allumé, vous montrant essentiellement combien de temps vous avez utilisé votre appareil à chaque fois que vous le prenez .

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

SEGA CATCHER EN LIGNE

Couverture de la police Android: Sega Catcher Online vous permet de jouer à distance à une machine à griffes depuis votre téléphone

Sega étant Sega, la société vient de publier une application de machine à griffes qui est pay per play, car chaque fois que vous voulez jouer à distance à une machine à griffes située dans un entrepôt au Japon, vous devez payer via l’application en utilisant vos points SEGA. Bien que je suppose que c’est assez intéressant que n’importe qui puisse maintenant jouer à distance à une machine à griffes physiques au Japon, il semblerait que Sega n’ait pas fait preuve de diligence raisonnable, et donc de nombreux utilisateurs ne peuvent pas obtenir l’application pour stocker leur choix de langue. Cela signifie que les utilisateurs ont également du mal à saisir leur adresse, ce qui complique gravement la réception d’un prix. Mon Dieu, c’est presque comme si Sega est complètement inepte, et cette application est fondamentalement une arnaque.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Les femmes qui ont changé le monde

Women Who Changed the World est une version à accès anticipé qui propose des histoires pour garçons et filles qui couvrent les aventures des femmes à travers l’histoire. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les femmes qui ont changé ce monde pour le mieux, voici l’application pour vous. Bien sûr, vous devrez payer pour ce privilège car il s’agit d’une version premium, ce qui montre que même le simple processus d’apprentissage des réalisations historiques peut être monétisé facilement.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Novo – Services bancaires aux petites entreprises

Novo – Small Business Banking est l’application officielle d’un service qui propose des outils bancaires gratuits aux petites entreprises. Demander un compte bancaire pour votre petite entreprise ne prend que quelques minutes, puis une fois que vous avez sécurisé vos fonds, vous pouvez utiliser cette application pour suivre votre compte. Bien que je ne sache pas pourquoi quelqu’un choisirait ce service plutôt qu’une banque officielle, je suppose que la ligne a été floue ces dernières années et que votre choix de banque importe rarement.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Protection contre les appels de Malwarebytes

Malwarebytes Call Protection est une version à accès anticipé qui offre exactement cela, une protection d’appel pour votre téléphone Android. Principalement, cette application protège contre les appels de spam ainsi que les messages texte indésirables provenant de mauvais numéros de téléphone connus, et elle protège même contre tous les messages contenant des liens frauduleux. Donc, si vous rencontrez trop d’appels ou de messages indésirables, vous voudrez peut-être essayer Malwarebytes Call Protection.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Audio Manager Lite

Audio Manager Lite offre un moyen simple de gérer votre audio sur Android. Le fait est que cette version peut gérer automatiquement votre audio sans avoir besoin d’interactions répétées. Non seulement vous pouvez configurer différents niveaux audio pour des emplacements spécifiques, mais vous pouvez également définir des minuteries qui garantiront que votre son n’interrompra jamais votre travail ou vos réunions importantes. Dans l’ensemble, il s’agit d’un gestionnaire audio utile qui présente plus de quelques fonctionnalités utiles, et même s’il s’agit d’une version “allégée”, il existe également une version premium si vous recherchez un ensemble de fonctionnalités robuste.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Privy – Un réseau privé

Privy est une application de messagerie privée conçue spécifiquement pour la famille et les amis, mais je suis assez certain que les développeurs de cette application viennent de réinventer une application de messagerie instantanée. L’argumentaire de vente de cette version semble se concentrer sur le fait que les utilisateurs n’auront pas à se soucier des conversations publiques, comme vous le feriez sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, c’est ce que presque toutes les applications de messagerie instantanée proposent déjà, donc je suis Je ne sais pas trop pourquoi les gens déménageraient à Privé. Je suppose que le point culminant est qu’il n’y a pas de publicité ou d’accès tiers, mais les applications doivent éventuellement gagner de l’argent, donc je ne sais pas trop comment un tel modèle serait durable.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Steno Notes – tenue de notes minimaliste et écriture

Steno Notes est une application de notes minimaliste pour Android qui bénéficie d’un design propre et sans encombrement pour éliminer toutes les distractions (comme si cela avait déjà été un problème avec les applications de notes). Je veux dire, j’apprécie autant un design minimal que le prochain gars, et bien sûr, cette application a l’air sympa. Je ne suis tout simplement pas convaincu que ce minimalisme est une caractéristique nécessaire pour noter des notes rapides. Pourtant, Steno Notes est une application de prise de notes assez fine, et elle est relativement légère, donc au moins elle n’occupera pas beaucoup de votre stockage.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 2,99 $ pièce

Fabricant et applications liées

Samsung Portable SSD 1.0

Couverture de la police Android: Le SSD portable Samsung T7 Touch devient plus rapide et plus sûr avec le scanner d’empreintes digitales

Samsung Portable SSD 1.0 est une application liée au SSD portable T7 Touch de Samsung. Ce SSD particulier contient un lecteur d’empreintes digitales pour la sécurité, et cette application facilite la configuration. De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement stocker et modifier leurs empreintes digitales pour leur SSD T7 sur leurs appareils Android.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Enveloppe

Couverture de la police Android: Google publie 3 nouvelles applications expérimentales pour aider à réduire l’utilisation de votre téléphone

Cette semaine, trois nouvelles applications expérimentales de Google sont entrées dans la mêlée, et Envelope est une de ces applications principalement conçue pour limiter les fonctionnalités de votre appareil afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail ou votre famille. Une fois que vous aurez démarré cette version, vous ne pourrez passer des appels téléphoniques ou prendre des photos, ce qui, je suppose, peut être utile pour quiconque ne peut pas poser son téléphone autrement. Malheureusement, il semblerait que l’application ne soit disponible que pour les utilisateurs de Pixel 3a, c’est pourquoi cette liste particulière se trouve dans la section de connexion.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

1 placement sponsorisé par semaine est disponible (votre application sera présentée en haut et marquée comme sponsorisée) – veuillez nous contacter pour plus de détails.