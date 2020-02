15 offres numériques en vente pour la journée du président

Source: Stack Commerce

Tout le monde aime prendre une journée de travail bien méritée le jour de la présidence, mais vous n’avez pas à perdre la journée simplement à vous asseoir et à manger inévitablement beaucoup trop de nourriture avec vos amis et votre famille.

Au lieu de cela, profitez de ces offres à durée limitée sur certains des abonnements numériques les meilleurs et les plus populaires sur le Web. Allant des plans de stockage cloud et des générateurs de mots de passe aux outils d’apprentissage des langues et aux applications de conception graphique, il y a quelque chose sur cette liste pour tout le monde et chaque offre est disponible avec une remise supplémentaire lorsque vous entrez le code promo PRESIDENT15 à la caisse.

1. Dollar Flight Club Premium: abonnement à vie

PDSF: 345 $ | Prix ​​de vente: 149 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 127 $

Économisez d’innombrables dollars en voyage en vous inscrivant à Dollar Flight Club, qui vous envoie des alertes sur les offres de voyage les moins chères et les meilleurs vols vers des destinations à travers le monde. Vous pourrez configurer cinq régions de départ et toutes vos notifications sont entièrement sans publicité.

2. Bibliothèque de livres micro de 12 minutes: abonnement Premium à vie

PDSF: 347 $ | Prix ​​de vente: 39 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 34 $

Élargissez votre esprit et vos horizons avec un abonnement à vie à la bibliothèque de micro-livres de 12 minutes, qui vous permet de parcourir des livres sur un large éventail de sujets intéressants et importants en seulement 12 minutes sur tous vos appareils.

3. Polar Backup Cloud Storage: abonnement à vie

PDSF: 390 $ | Prix ​​de vente: 40 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 34 $

Abandonnez les disques durs coûteux et obtenez toute une vie de stockage cloud sécurisé avec cet abonnement. Cette plate-forme facilite l’envoi et la récupération rapides de fichiers depuis le cloud, et vous pourrez protéger toutes vos informations avec un cryptage 256 bits.

4. Plan professionnel Mashvisor: abonnement à vie

PDSF: 2995 $ | Prix ​​de vente: 99 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 85 $

Ce site Web analyse les données réelles de retraitement du pays afin que vous puissiez facilement trouver des immeubles de placement à tout budget. Vous obtiendrez des statistiques en temps réel sur une variété de propriétés allant des ventes aux locations, et il est facile de trouver exactement ce que vous recherchez grâce aux filtres avancés.

5. Design Wizard Pro: abonnement à vie

PDSF: 600 $ | Prix ​​de vente: 39 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 34 $

Créez des conceptions d’image impressionnantes pour votre marque ou votre entreprise avec Design Wizard Pro. Avec plus de 30 000 modèles conçus par des professionnels, cet abonnement offre une utilisation illimitée d’images et de conceptions de niveau professionnel afin que vous n’ayez pas à vous soucier des frais cachés ou de la paperasserie.

6. Logiciel Rezi Résumé: abonnement à vie Pro

PDSF: 540 $ | Prix ​​de vente: 29 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 25 $

Affinez votre CV afin que vous puissiez décrocher la carrière de vos rêves avec ce logiciel intuitif, qui vous aidera à créer des CV optimisés pour le système, spécialement conçus pour capter l’attention de tout responsable du recrutement.

7. GeoZilla Phone GPS Locator & Tracker App: abonnement à vie Premium

PDSF: 300 $ | Prix ​​de vente: 29 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 25 $

Avec une variété de fonctionnalités de partage de position et de surveillance de la sécurité, cette application de suivi vous aidera à assurer la sécurité de votre famille, où qu’elle se trouve. Vous pourrez voir quand ils arrivent ou partent d’un endroit spécifique, et il est possible de recevoir des alertes texte personnalisées tout au long de la journée.

8. Moteur de recherche de phrases Ludwig: abonnement à vie

PDSF: 300 $ | Prix ​​de vente: 119 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 102 $

Cet outil de recherche de phrases premium offre des exemples contextualisés des phrases que vous recherchez pour vous aider à mieux écrire. Il est facile d’affiner votre recherche en fonction de votre style d’écriture et de vos objectifs spécifiques, et vous pourrez même écrire dans plus de 50 langues tout en obtenant vos résultats en anglais.

9. Pack Photomatix Pro Plus

PDSF: 257 $ | Prix ​​de vente: 39 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 34 $

Avec des préréglages en un clic, Photomatix Pro vous permet de transformer rapidement et facilement pratiquement n’importe quelle image. Il offre une variété de styles HDR et des paramètres simplifiés pour plus de commodité, et il est facile de télécharger vos photos révisées sur n’importe quel support en ligne.

10. Sticky Password Premium: abonnement à vie

PDSF: 200 $ | Prix ​​de vente: 20 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 17 $

N’oubliez jamais un autre mot de passe avec Sticky Password Premium, qui vous aidera à protéger votre identité en ligne en générant automatiquement des mots de passe super sécurisés accessibles à l’aide d’une seule clé principale.

11. Résumés des livres de BookNotes: abonnement à vie

PDSF: 300 $ | Prix ​​de vente: 29 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 25 $

Si vous aimez les livres mais que vous n’avez tout simplement pas le temps de vous asseoir et de parcourir d’innombrables pages chaque jour, consultez les résumés de livres BookNotes, un service de premier ordre qui fournit des informations clés sur plus de 1000 livres les plus vendus en seulement 15 minutes.

12. Repenser les fichiers 2 To Cloud Storage + Organization

PDSF: 3117 $ | Prix ​​de vente: 49 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 42 $

Ce hub de fichiers universel vous aidera à rester au courant de vos données et fichiers sur tous vos appareils à la fois. Il est facile de tout synchroniser, des fichiers uniques aux dossiers multimédias volumineux en un seul clic, et vous pourrez vous reposer en sachant que vos fichiers sont protégés avec le dernier cryptage 256 bits.

13. Hébergement en ligne BoxHosting: abonnement à vie

PDSF: 540 $ | Prix ​​de vente: 45 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 39 $

Rationalisez et simplifiez le processus d’hébergement Web en vous inscrivant à un abonnement à vie avec BoxHosting, qui vous aidera à créer une présence en ligne grâce à un accès illimité à 10 Go d’hébergement de messagerie, SSL gratuit, une technologie de mise en cache préinstallée exclusive, et plus encore.

14. uTalk Language Education: abonnement à vie

PDSF: 85 $ | Prix ​​de vente: 20 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 17 $

Éliminez la répétition monotone et les maux de tête de l’apprentissage d’une nouvelle langue avec uTalk. Cette puissante plate-forme d’apprentissage des langues facilite l’apprentissage de plus de 140 langues sur tous vos appareils, et il n’y a pas de limite de temps pour sélectionner les langues choisies.

15. Slideshop: abonnement à vie

PDSF: 2940 $ | Prix ​​de vente: 40 $ | Prix ​​avec code PRESIDENT15: 34 $

Réduisez considérablement le temps de préparation de votre diaporama avec Slideshop, qui offre un accès illimité à 250 modèles de présentation premium et plus de 6000 diapositives qui peuvent être utilisées pour tout type de présentation dans les plates-formes go-to comme PowerPoint, Keynote, Google Slides, etc.

Les prix sont sujets à changement.