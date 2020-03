16 nouveaux jeux Android (et 1 WTF) à partir de la semaine du 16 mars 2020

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai la sortie officielle du titre d’échecs automatiques de League of Legends Teamfight Tactics, le dernier casse-tête logique de Bart Bonte et un jeu de gestion de baseball de qualité d’Aerilys. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 16 mars 2020.

Jeux

Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game

Couverture de la police Android: Les retombées stratégiques de Teamfight de League of Legends désormais disponibles sur Android (mise à jour)

Teamfight Tactics: League of Legends Strategy Game est un jeu d’échecs automatique mettant en vedette les personnages préférés de tout le monde League of Legends, et il a finalement atterri sur Android cette semaine. Les critiques des utilisateurs à la sortie n’étaient pas excellentes, mais il semblerait que les gens se préparent au titre. La plupart des plaintes tournent autour d’une interface utilisateur peu intuitive, pas de pincement au zoom et d’une forte dose de RNG. Beaucoup pensent également que le jeu a été précipité, et je dois dire que je suis d’accord. Celui-ci avait besoin d’un peu plus de temps dans le four, bien que ce qui est actuellement disponible fonctionne, ce n’est tout simplement pas le jeu d’échecs automatique le plus fluide sur Android.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 8,99 $ à 10,99 $

Reflex Unit 2+

Reflex Unit 2+ est une petite version amusante où vous contrôlerez un char pour éliminer une attaque d’ennemis. Le jeu se joue dans une perspective à la troisième personne, qui offre une vue ample du terrain de jeu, et est nécessaire de prendre lentement si vous voulez attaquer vos ennemis avant qu’ils ne vous sautent dessus. Le jeu prend même en charge les contrôleurs physiques, si vous préférez jouer à vos jeux avec quelque chose de plus tactile qu’un écran tactile. Dans l’ensemble, il s’agit d’une version premium solide qui mérite une certaine attention.

Monétisation: 5,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

Mask Up

Mask Up est un jeu étrange. Au début, vous penseriez que c’est juste une sorte de travail à faible effort en regardant ses graphiques, mais une fois que vous le démarrez, vous verrez que c’est un jeu bien pensé qui semble avoir été conçu dans Microsoft Paint. L’idée derrière cette version est que c’est un titre que vous explorez, juste pour voir jusqu’où vous pouvez aller. Il y a beaucoup de secrets à découvrir, et bien sûr, il y a beaucoup d’ennemis à vaincre, et vous ferez tout cela en appuyant simplement sur votre écran. Mieux encore, le titre est entièrement gratuit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Trick Shot Kings

Trick Shot Kings est un jeu de basket-ball en réalité augmentée spécialement conçu pour les smartphones AT&T 5G. Cela signifie que vous devrez posséder un appareil 5G sur AT&T pour installer le jeu, qui est essentiellement un titre qui consiste à tirer des coups de feu. Un classement national est inclus et vous pouvez jouer au jeu en solo ou contre des amis en ligne.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

vert

Green est le dernier casse-tête logique de Bart Bonte, poursuivant la série après les sorties pour Yellow, Red, Black et Blue. Fondamentalement, ce sera au joueur de trouver comment résoudre chacun des puzzles du jeu sans aucune instruction, et comme chaque puzzle est différent, vous ne savez jamais vraiment ce qui va suivre, ce qui garde les choses intéressantes. Il existe un système d’indices pour ceux qui sont coincés, bien que ce soit beaucoup plus satisfaisant si vous découvrez chaque puzzle par vous-même.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Just Survive: Arena

Just Survive: Arena est une version à accès anticipé, et malgré son nom, ce n’est pas en fait un jeu de bagarre d’arène, mais plutôt un jeu sans fin d’évitement de pièges. Cela signifie que l’objectif de ce titre est de voir combien de temps vous pouvez durer dans une arène remplie de pièges mortels, ce qui est beaucoup plus amusant que vous ne le pensez au premier abord.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 2,49 $

Astonishing Baseball Manager 20 – Jeu de simulation

Astonishing Baseball Manager 20 est un jeu de simulation sur la gestion d’une équipe de baseball, et sans le coronavirus, cette version serait parfaitement synchronisée pour le début de la saison MLB. Tout comme les autres jeux de gestion, ce sera votre travail de mener votre équipe à la victoire grâce à des décisions intelligentes. Donc, si vous êtes désireux d’échanger, de rédiger et de signer de nouveaux talents avec votre équipe de baseball idéaliste, alors c’est le jeu que vous recherchez, d’autant plus qu’il s’agit d’une version compétente qui renonce à la monétisation gourmande de titres similaires.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 4,50 $

Sprint RPG

Sprint RPG vient de Nitrome, un développeur compétent qui a sorti certains de mes titres mobiles préférés. Il suffit de dire que c’est pourquoi j’étais ravi de voir une nouvelle version du développeur, en particulier un robot de donjon à la première personne de la vieille école, qui est un nouveau territoire pour Nitrome. Bien sûr, Sprint RPG est un jeu moderne, et donc le timing est très important pour ce voyou puisque le but est de courir contre la montre, et oui, la mémorisation est la clé du succès, donc vous allez devoir dépenser beaucoup de temps avec cette version si vous souhaitez voir la fin.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,49 $ à 5,49 $

Meilleur bug brawl

Pour une raison quelconque, Best Bug Brawl est répertorié comme SuperBugs lorsqu’il est installé, ce qui peut rendre le jeu difficile à trouver dans une grande liste. Il s’agit essentiellement d’un jeu de bagarre en ligne, similaire à une version io, sauf que tous vos mouvements sont sur une minuterie, ce qui en fait un jeu extrêmement ennuyeux à jouer. Forcer un chronomètre à chaque mouvement signifie que vous êtes souvent laissé sans défense, donc tout ce que quelqu’un fait est accouru et vous frappe, puis il s’enfuit. Vous devrez également faire de même si vous voulez gagner, ce qui n’est ni amusant ni gratifiant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

TRIBUS NARUTO X BORUTO NINJA

Naruto X Boruto Ninja Tribes est la dernière version de Bandai Namco à contenir un nom totalement insensé. Heureusement, les captures d’écran fournies montrent clairement qu’il s’agit d’un titre qui se joue comme tous les autres RPG en équipe qui utilisent la mécanique des cartes, ce que j’ai confirmé en jouant au jeu. Bien qu’il soit clairement évident que l’art du jeu est phénoménal, le gameplay périmé et la pléthore de bugs ennuyeux signifient que ce titre ne fait pas grand-chose pour se séparer de la foule terne de jeux de rôle gratuits similaires.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 74,99 $

UNE PIÈCE BON! BON! PÉRIPLE!!

Comme toutes les versions mobiles de Bandai, ONE PIECE BON! BON! PÉRIPLE!! est un nom ridicule pour ce qui est essentiellement un titre de match-3 avec un skin One Piece. Comme prévu, les critiques sont négatives, pointant vers un jeu peu profond qui manque de contenu. En plus de cela, le jeu est fortement monétisé, malgré son design décontracté. Dans l’ensemble, c’est encore une autre prise d’argent de Bandai Namco que personne n’a demandé, et clairement, personne ne veut jouer. Bon travail Bandai, tu es deux pour deux cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Idle Arena: Evolution Legends

Si vous ne pouvez pas le dire par le titre, Idle Arena: Evolution Legends est en effet un jeu inactif, car nous n’avons certainement pas encore assez de ces types de titres. Bien sûr, vous pouvez vous attendre à des mécanismes basés sur des cartes et à des héros de collection, car encore une fois, il est moins cher de copier des jeux réussis au lieu de passer du temps à travailler sur une idée originale. Donc, si vous recherchez plus du même gameplay générique que tous les autres jeux inactifs F2P, Idle Arena: Evolution Legends frappe avec une médiocrité exceptionnelle.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

MLB Tap Sports Baseball 2020

Généralement, c’est la période de l’année où les sorties annuelles de baseball sont diffusées sur le Play Store pour correspondre au lancement de la saison MLB dans la vraie vie. C’est pourquoi Glu vient de sortir MLB Tap Sports Baseball 2020, la suite de la sortie de l’année dernière. Étonnamment, il y a un abonnement hebdomadaire facultatif inclus avec le titre, qui montre clairement les intentions de Glu. Ce sont des gens qui récupèrent de l’argent, comme tous les autres jeux de sport sous licence officielle sur mobile.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Fusionner le monde ci-dessus: Fusionner les jeux Puzzle Dragon

Comme s’il n’y avait pas déjà assez de jeux de fusion sur le Play Store, Merge World Above est un titre qui essaie clairement de capitaliser sur le succès de Merge Dragon, parfaitement illustré par l’icône de copie de Play Store de Merge World Above. Il vous suffit d’aimer la facilité avec laquelle il est possible de copier des jeux réussis.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Evil Hunter Tycoon

Evil Hunter Tycoon est un jeu de simulation qui propose la construction de villes et la chasse aux monstres. Avant tout, il vous appartiendra de reconstruire une ville détruite afin de créer une plaque tournante pour construire et entraîner votre armée de monstres combattants. Bien sûr, ce titre présente un virage au ralenti, et vous passerez donc la majorité du temps dans les menus à microgérer vos marchandises pour assurer le bon déroulement de votre production de combattants. Plus ou moins, c’est encore un autre jeu inactif fade qui n’apporte rien de nouveau à la table.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Immortel: Reborn

Immortal: Reborn est une version à accès anticipé qui offre le plaisir et l’excitation de naviguer dans des menus sans fin dans ce qui est essentiellement un jeu de combat automatique basé sur la stratégie. Cela signifie que le jeu est léger sur les graphiques, ne proposant que des portraits de personnages et une carte comme graphiques. Le reste du jeu est un menu géant après l’autre, où vous allez microgérer votre équipe dans un effort pour vous battre automatiquement vers la gloire. Bien sûr, les développeurs du titre n’ont certainement pas lésiné sur ses achats intégrés comme ils l’ont fait avec les graphiques. Mon Dieu, je me demande pourquoi?

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 104,99 $

Jeu WTF de la semaine

Home Fighter

Home Fighter vient de hap Inc, un développeur qui nous a fourni de nombreux jeux WTF au fil des ans, et Home Fighter est très similaire à cet égard. Tout comme dans la vraie vie, jouer avec des jouets est une affaire imaginative où n’importe quelle figurine pourrait gagner, et donc ce sera votre travail d’interagir avec l’écran afin de réaliser quelques mouvements avec vos jouets. Donc, si vous étiez fan de briser vos jouets ensemble quand vous étiez enfant pour voir lequel pourrait prendre plus de temps, Home Fighter retrouve cette curiosité passagère avec la sortie WTF de Home Fighter.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

