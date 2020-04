16 nouveaux jeux Android (et 1 WTF) à partir de la semaine du 30 mars 2020

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai un fantastique jeu de physique ragdoll sandbox, un délicieux jeu de plateforme à base de bombes de Nitrome, et une adaptation de jeu de société basée sur des dés de Dire Wolf. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 30 mars 2020.

Jeux

Service de livraison totalement fiable

Couverture de la police Android: Totally Reliable Delivery Service est un jeu de physique excentrique qui vient d’arriver sur Android

Totally Reliable Delivery Service est un jeu de bac à sable qui offre une physique ragdoll et un gameplay multijoueur en ligne en coopération. C’est comme si quelqu’un avait mélangé Goat Simulator avec Human: Fall Flat, puis ajouté un mécanisme de livraison de colis dans le mélange pour vraiment faire bouger les choses. Ce qui est bien, c’est que vous êtes libre de parcourir le jeu. Cela signifie que vous pouvez explorer avec jusqu’à trois amis, c’est là que le vrai plaisir est de s’amuser, en riant de vos amis pendant qu’ils se débattent tout en luttant pour contrôler le jeu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 9,99 $

PAW Patrol Alphabet Learning

PAW Patrol Alphabet Learning est un titre qui propose une collection de mini-jeux conçue pour les enfants, et qui, bien sûr, met en vedette les personnages de l’émission de télévision PAW Patrol de Nickelodeon. Heureusement, Nickelodeon ne profite pas de sa base de fans avec des jeux gourmands, et vous pouvez donc être assuré que cette version premium offrira des leçons intéressantes à vos enfants pour les aider à apprendre à lire et à écrire.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

ISOLAND: Le parc d’attractions

ISOLAND: The Amusement Park est la dernière version de la série d’aventures pointer-cliquer de CottonGame. Il sert en quelque sorte de préquelle, et il vous appartiendra donc de résoudre le mystère derrière un parc d’attractions car il fait étrangement partie de votre seul souvenir après vous être réveillé avec l’amnésie. C’est pourquoi vous explorerez une ville sombre tout en résolvant un tas d’énigmes, et l’évolution de l’histoire finira par éclairer la raison pour laquelle les derniers jeux ont lieu. C’est donc définitivement une version pour les fans de longue date, bien que ce soit un jeu d’aventure solide en tant qu’expérience autonome également.

Monétisation: 1,99 $ / aucune annonce / IAP de 0,99 $ à 4,49 $

Ara Fell: Enhanced Edition

Ara Fell: Enhanced Edition est un jeu indépendant créé à l’origine avec RPG Maker 2003. Eh bien, l’édition améliorée vient de sortir sur Android cette semaine et offre une expérience RPG similaire à celle des JRPG classiques au tour par tour. Comme vous pouvez le voir, le titre propose des graphiques 16 bits, et donc il ressemble définitivement à la partie. Malheureusement, comme la plupart des ports RPG Maker, les commandes de l’écran tactile ne sont pas excellentes, bien que les contrôleurs physiques soient pris en charge prêts à l’emploi, ce qui rend l’expérience beaucoup plus agréable.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

Poulet à la bombe

Bomb Chicken vient de Nitrome, l’un de mes développeurs mobiles préférés. Les graphiques basés sur les pixels de cette version sont définitivement à voir, et puisque le gameplay basé sur la plate-forme tourne autour de l’utilisation de bombes, il joue un peu comme une version 2D de Bomberman. Vous utiliserez vos bombes pour accéder à des couloirs secrets, et vous les utiliserez également pour atteindre des plates-formes hors de portée en les empilant. Bien sûr, si vous êtes encore près de l’une de ces bombes avant qu’elles ne partent, la partie est terminée, donc un placement soigné est la clé du succès.

Monétisation: 6,49 $ / sans publicité / sans IAP

Sagrada

Sagrada est un jeu de société basé sur des dés que Dire Wolf a transformé en une adaptation numérique. Apparemment, Sagrada était l’un des jeux de société les mieux notés de 2017, où les joueurs dessinaient à tour de rôle des dés colorés, pour ensuite les placer dans de magnifiques vitraux pour compléter des motifs déroutants. Ainsi, tout comme le jeu de plateau physique, les joueurs peuvent choisir de jouer contre leurs amis (avec passe et jeu locaux), ou ils peuvent choisir d’aller en ligne pour affronter des adversaires aléatoires du monde réel. Donc, si vous aimez déjà la version physique du jeu, vous allez adorer la version numérique.

Monétisation: 6,99 $ / sans publicité / sans IAP

Forme et teinte

Shape And Hue joue comme un casse-tête coulissant. Tout comme les jeux physiques, ce sera votre travail d’échanger les tuiles entre elles afin d’aligner les images contenues dans le tableau. Cela peut être difficile car chaque image est composée de couleurs similaires et de tonnes de lignes, ce qui rend le jeu si difficile. Donc, malgré le design minimal, c’est un jeu qui est tout sauf facile.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Astalo

Astalo vient des mêmes personnes derrière la série de poursuite de voitures PAKO, mais au lieu de faire la course tout en évitant les flics, vous aurez à parcourir un assortiment de donjons dans cette version de hack and slash. Tout d’abord, il est clair que les graphismes offrent un style merveilleux et, heureusement, le gameplay tient le coup. Comme la plupart des robots des donjons, vous passerez votre temps à combattre un assortiment infini d’ennemis, bien que des combats de boss et un mode sans fin soient également disponibles, ce qui devrait garder les choses intéressantes.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Food to Go 3D

Food to Go 3D ressemble à un jeu de restauration typique, mais il contrevient à la tendance des services chronométrés en offrant un jeu où la création de nouvelles recettes est l’objectif. Essentiellement, vous êtes propriétaire d’un food truck, et vous devrez donc proposer des recettes intéressantes afin de pouvoir créer une clientèle, ce qui signifie que servir vos clients est aussi simple que de les exploiter. Cela permet un jeu sans stress car il n’est pas nécessaire de se précipiter pendant la lecture.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 0,99 $ pièce

Bâton de scie

Saw Stick est un jeu d’arcade simple qui est une question de timing. Ce sera votre travail de chronométrer quand une scie intersecte avec une ligne de bâtons, et bien sûr, il y a certains bâtons en acier que vous ne pouvez pas toucher, ou bien c’est fini. Le but est de voir combien de temps vous pouvez scier à travers ces bâtons réguliers avant d’essayer inévitablement de scier à travers un morceau d’acier qui termine votre course.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 4,99 $

Rose et camélia

C’est pourquoi j’aime les jeux mobiles. Ils permettent des idées folles. Le simple ridicule Rose et Camellia, une nouvelle version sur les gifles, en est un parfait exemple. Bien sûr, le jeu est légèrement déroutant car certaines de ses mécaniques restent inexpliquées, mais l’essentiel est que vous aurez à gifler vos ennemis, tout en évitant les gifles entrantes. C’est littéralement un jeu de combat de claque, et il offre quelque chose que je n’ai pas encore expérimenté, donc pour cela seul, je recommande de le vérifier. Bien sûr, c’est un jeu stupide, mais il est unique et peut être amusant une fois que vous maîtrisez les commandes.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,49 $ à 8,99 $

Mousquetaires: l’inactivité est tombée

Masketeers: Idle Has Fallen est une version à accès anticipé et un jeu inactif, bien que quelques mécanismes RPG soient présents. Donc, comme la plupart des RPG en équipe, vous cliquerez sur des boutons en bas de l’écran pour effectuer des mouvements, et c’est ainsi que vous progresserez dans le jeu à mesure que vous gagnerez de nouveaux pouvoirs. C’est une configuration de base qui combine actuellement deux des genres les plus populaires sur mobile, et à tout le moins, les graphismes sont agréables, même si le gameplay ne propose que les mêmes mécanismes ennuyeux que nous avons tous vus cent fois auparavant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 4,99 $ à 19,99 $

Chasseur de diable: guerre éternelle

Devil Hunter: Eternal War est le dernier MMORPG à débarquer sur le Play Store, et il offre exactement la même expérience que les autres. Cela signifie que la mécanique automatique est en effet incluse, ce qui en fait un jeu qui se joue principalement jusqu’à ce que vous atteigniez la phase finale où les baleines se disputent les droits de vantardise. Surtout, ce titre se joue comme un jeu inactif, où la navigation dans les menus et la microgestion de vos statistiques est votre principale forme d’interaction.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Épée éternelle M

Eternal Sword M est un autre MMORPG mobile qui offre les mêmes systèmes de combat automatique et de navigation que les autres. Ces systèmes transforment essentiellement un jeu massivement multijoueur en un jeu inactif car tout ce que vous allez vraiment faire est de passer d’un menu à l’autre pour microgérer un assaut constant de notifications pendant que le jeu se joue. Bien sûr, Eternal Sword M est monétisé jusqu’à la poignée, afin d’aider à vendre aux gens la solution à la mouture sans fin. Bien sûr, les graphismes ont fière allure, mais est-ce important si tout votre temps est consacré aux menus qui couvrent l’écran?

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Fabrique de héros

Hero Factory est un jeu inactif où la construction de nouveaux héros est votre objectif principal. Cela signifie que vous passerez votre temps à gérer les paramètres de vos usines à travers un assortiment de menus afin de vous assurer que les meilleurs héros sont créés. Comme la plupart des jeux inactifs, vous n’avez même pas besoin de jouer pour avancer dans cette version, bien que le titre soit monétisé à fond, alors ne vous attendez pas à avancer à un rythme intéressant sans dépenser continuellement de l’argent réel.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Disney Mirrorverse

Disney Mirrorverse est le dernier jeu de la société qui met en vedette un tas de personnages de ses propriétés, et comme tous les autres, c’est un jeu pour enfants rempli de mécanismes de jeu et d’achats sans fin. C’est un RPG en équipe, et il n’est actuellement disponible qu’aux Philippines en tant que titre de lancement progressif. Bien que je ne doute pas que le jeu arrivera bientôt en Occident, il est toujours clair que ce n’est qu’une autre saisie d’argent d’une entreprise de plus en plus gourmande qui est parfaitement en mesure d’exposer délibérément les enfants aux mécanismes de jeu. Merci Disney!

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

Jeu WTF de la semaine

Contes de la peste noire – Italie

Parlez de mauvais timing. Tales of the Black Death – L’Italie n’est clairement pas un titre qui va bien se passer puisque le pays est toujours aux prises avec une épidémie de coronavirus. Les parallèles entre le coronavirus et la peste bubonique sont assez clairs, puis vous avez la cerise sur le gâteau qui place le jeu en Italie. Mec, si j’étais le développeur de ce titre, je l’aurais certainement gardé pendant encore quelques mois, au moins. D’où la liste actuelle dans notre section WTF, puisque c’est la première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu Tales of the Black Death – Italy. C’est quoi ce bordel?

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

