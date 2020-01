16 outils de blog essentiels qui méritent d’être utilisés pour augmenter le trafic en 2020

La nouvelle année nous oblige à réinitialiser, résumer, réviser nos plans et mettre à jour le calendrier de travail. Cela concerne n’importe quelle sphère.

Dans les blogs, toutes les parties engagées veulent de nouveaux objectifs, de nouveaux sommets et de nouveaux projets – il est donc temps de les faire.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé une liste d’outils de blogs essentiels qui vous aideront à générer des idées, à rédiger des textes et à augmenter le trafic.

Outils de recherche de contenu

1. Avant de commencer à écrire, il est nécessaire de trouver un sujet – idéalement, un sujet populaire. Quora est un excellent endroit pour trouver l’inspiration. Les gens posent des questions provenant d’horizons et de domaines très variés ici, alors entrez!

2. Trello – C’est une application de gestion de projet gratuite pour les petits groupes. Mieux vous organiserez le processus, plus il vous sera facile de travailler avec du contenu. Trello est un excellent service pour organiser toutes vos idées. De plus, si vous devez concilier travail et études, les services de gestion du temps devraient faire partie intégrante de votre vie. Un tel assistant est Essay Pro Writing Service. En choisissant de coopérer avec ces professionnels, vous oublierez les nuits blanches passées sur des articles académiques ennuyeux;

3. tendances Google – La chose la plus déraisonnable que vous puissiez faire est de choisir un sujet pour votre blog qui n’est pas populaire. GoogleTrends vous orientera dans la bonne direction, car il peut afficher les résultats de recherche pour différents mots clés et expressions dans la zone et la niche.

4. Alltop – Tous les blogs ne valent pas un abonnement. Alltop sélectionne et classe les plus populaires en ligne, afin que vous puissiez voir ce que les autres écrivent.

Outils de rédaction de contenu

En utilisant les services ci-dessous, vous pourrez non seulement mieux écrire, mais vous remarquerez également que vous pouvez créer du contenu beaucoup plus rapidement.

1. Wunderlist – Si vous souhaitez écrire un article basé sur la liste, essayez le service Wunderlist. Il vous aidera à trouver et à créer facilement des listes de tout.

2. Quetext – Il s’agit d’un service de vérification de texte gratuit pour le plagiat. Quetext détecte les doublons, les réécritures de mauvaise qualité et les idées empruntées. Soit dit en passant, si vous souhaitez avoir des textes sans plagiat à des fins académiques, vous pouvez toujours vous tourner vers les rédacteurs de dissertations car ils ne fournissent que des œuvres originales. Vous n’aurez pas à vous soucier du caractère unique de votre travail, car les meilleurs experts éprouvés y travailleront.

3. Grammaire – C’est un excellent outil pour travailler avec des textes anglais. Il vérifie la grammaire, la stylistique et la ponctuation. Grammaire peut rechercher le plagiat dans votre texte et aide à l’adapter à un style d’écriture spécifique.

4. Evernote – Les bonnes idées ne frapperont pas à votre porte. Ils ont tendance à sortir de nulle part, et à ce moment vous devriez être prêt à les écrire. Evernote est l’une des applications de création de notes les plus fiables disponibles pour les PC et les plates-formes mobiles. Vous pouvez noter rapidement des idées et tout mettre des extraits de photos et des photos aux pages Web et plus dans l’application.

5. Calendrier éditorial – Si vous êtes déjà habitué à être un blogueur, pensez à Content Calendar pour organiser le flux de vos messages. Cela vous aidera à déterminer les meilleurs intervalles et à comprendre à quelle fréquence il est préférable de publier.

6. Uberflip – Vous devrez peut-être créer un eBook ou un PDF dans votre carrière de blogueur. Uberflip est un simple outil d’écriture de contenu qui vous permettra de le faire et fournira des statistiques montrant la popularité de votre contenu.

sept. Canva – Le service le plus populaire pour créer des images est probablement Canva. Cet excellent outil vous permet de créer des images de qualité et des miniatures sympas. Il vous permet d’ajouter des photos et de dessiner des cadres, des flèches, etc.

Outils de promotion de contenu

Lorsque nous avons réglé le processus d’écriture du contenu, il est temps de penser à le distribuer. La promotion de votre contenu ne devrait pas être une tâche difficile. De nombreux outils peuvent vous aider à atteindre cet objectif.

1. Yoast – Les moteurs de recherche sont une excellente source de trafic. Yoast vous permet d’optimiser votre blog, augmentant ainsi sa note;

2. Avoir une réponse – L’e-mail est un bon moyen d’attirer du trafic vers votre blog. Avec GetResponse, vous pouvez collecter une base de données d’adresses via votre blog, puis l’augmenter chaque fois que vous publiez un nouveau contenu.

3. Outils Google pour les webmasters – Ce service vous montrera quelle position vous occupez dans le moteur de recherche de Google. Vous pouvez prendre les mots clés affichés dans la recherche sur la première page, créer des liens vers eux et augmenter votre classement.

4. Planificateur de mots clés Google – La recherche de mots clés est essentielle pour un marketing de contenu efficace. Et c’est parce que vous pouvez trouver des mots et des requêtes qui vous aideront à grimper au sommet de n’importe quel moteur de recherche et à obtenir des tonnes de trafic cible.

5. Tweriod – Vos abonnés ne sont pas toujours en ligne lorsque vos messages sont publiés. Tweriod peut vous aider à déterminer le meilleur moment pour publier afin d’atteindre le public le plus large possible.

Emballer

Le marketing de contenu n’est pas sorcier. Les outils de blogage décrits ci-dessus vous faciliteront toute tâche connexe.

Choisissez celles que vous aimez le plus pour générer des idées, rédiger des textes et promouvoir votre blog. La meilleure chose est de gagner quelques heures par semaine tout en ayant les meilleurs résultats!