18 applications Android nouvelles et remarquables des deux dernières semaines, y compris Firefox Private Network VPN, Socratic by Google et PotatoNotes (2/08/20

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérées la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai un nouveau VPN de Firefox, la sortie de Google de l’aide aux devoirs Socratic, et une application de notes à accès anticipé qui offre un design similaire à Keep. Alors sans plus tarder, voici les applications Android les plus remarquables publiées au cours des deux dernières semaines.

Application en vedette

SOTKA

SOTKA est la première application «edufitness» à atterrir sur le Play Store qui a été spécialement développée pour offrir une approche minimaliste de l’entraînement. Un abonnement au gymnase n’est plus nécessaire pour obtenir le meilleur entraînement possible, car tout ce dont vous aurez besoin est cette application, votre corps et un peu d’espace. La gravité sera la source de votre résistance, et donc votre poids corporel sera l’outil le plus utile dans votre arsenal, grâce à l’approche «moins c’est mieux» de SOTKA.

SOTKA guide ses utilisateurs tout au long de leur parcours d’exercice, donc même si vous ne pouvez effectuer qu’une seule poussée, 20 à 30 minutes d’exercice par jour produiront des résultats sans les maux de tête d’une salle de sport.

En suivant le cours éducatif de 100 jours de l’application, vous n’aurez pas à vous soucier des raccourcis inutiles. Seules les informations éprouvées provenant de sources scientifiques sont incluses, couvrant les connaissances dans les domaines de la condition physique, de la nutrition, de l’auto-développement, de la motivation et de l’autogestion. Mieux encore, il s’agit d’un design délibéré créé par le fondateur de Street Workout – Anton Kuchumov, et il a déjà aidé plus de 350000 personnes du monde entier, c’est pourquoi AP est fier de présenter SOTKA comme sponsor de la collecte d’applications cette semaine.

VPN réseau privé Firefox

Le VPN du réseau privé Firefox vient d’arriver sur le Play Store, mais pour l’instant, le service VPN est toujours en version bêta, donc bien que l’application soit disponible, le service n’est accessible qu’à ceux de la version bêta fermée. Cette disponibilité limitée signifie que le VPN est répertorié à un tarif réduit pour les utilisateurs bêta, soit 4,99 $ par mois. Bien sûr, cela peut ne pas refléter le prix de sortie de l’application, donc le prix peut changer une fois que le service sort de la version bêta, ce qui mérite d’être gardé à l’esprit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP?

Socratique par Google

Socratic est une application d’aide aux devoirs qui a été initialement lancée en 2017, et Google a repris la propriété l’année dernière et vient de publier une nouvelle version de l’application, avec accès aux algorithmes d’intelligence artificielle de Google pour améliorer les performances. Donc, si vous cherchez une application de devoirs qui utilise l’IA pour aider sur n’importe quel sujet, Socratic est un excellent choix.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Pomme De TerreNotes

PotatoNotes est une application de notes d’accès précoce qui a récemment été répertoriée dans l’article sur les alternatives Google Keep de Corbin, et pour une bonne raison. L’application propose une conception très similaire à Keep, ce qui devrait faciliter la transition des utilisateurs de Keep vers PotatoNotes sans trop de problèmes. Bien sûr, si vous recherchez des fonctionnalités originales, vous obtiendrez probablement un coup de pouce de la personnalisation du thème de l’application, qui est l’une de ses nombreuses fonctionnalités qui place cette version au-dessus de la concurrence.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Opera News Lite – Moins de données, plus de nouvelles

Opera News Lite est la dernière application mobile de l’équipe Opera, et c’est un lecteur de news. Avec la tendance actuelle des fausses nouvelles, il semblerait que chaque entreprise de technologie se précipite pour créer son propre agrégateur de nouvelles, et Opera n’est pas différent. Bien sûr, ce pourrait être une bonne idée de demander pourquoi tant d’entreprises veulent contrôler les applications qui vous permettent de lire les actualités, mais je suppose que cela se résume à quelles entreprises vous faites confiance et lesquelles vous ne faites pas.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Creator Studio

Creator Studio est une nouvelle version de Facebook conçue pour offrir tous les outils dont une personne aurait besoin pour analyser et monétiser ses vidéos Facebook. Cela signifie que vous pouvez afficher les articles publiés, rédigés et planifiés, le tout dans le confort de votre téléphone. Vous aurez également la possibilité de modifier les titres des vidéos et leurs descriptions, et vous pouvez même publier sur un calendrier personnalisé, si vous avez un temps spécifique, une vidéo doit monter.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Assistant IoT

IoT Assistant vient de l’Université Carnegie Mellon, qui est située près de chez moi, donc cette version touche un peu plus près de chez moi que la plupart. À la base, il s’agit d’une application de sécurité conçue pour vous aider à découvrir et à contrôler les données personnelles collectées par les ressources IoT autour de vous. De cette façon, vous saurez qui reçoit ces informations, avec qui elles sont partagées et pendant combien de temps elles sont conservées, ce qui est un excellent outil. Honnêtement, il est réconfortant de savoir qu’il y a encore quelques universités qui sont réellement intéressées à fournir des outils de sécurité gratuits au public, surtout quand c’est une qui est située dans ma ville natale.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

[removed]

D’accord, je sais que nos rafles hebdomadaires sont destinées à répertorier les versions du Play Store, mais aujourd’hui, j’ai quelque chose de spécial, et vous pouvez remercier Artem d’avoir trouvé celle-ci. Supprimé est une application Android conçue pour afficher rapidement [removed] ou [deleted] commentaires sur Reddit, et laissez-moi vous dire, cela fonctionne comme un charme. Donc, si vous avez déjà trouvé les suppressions et suppressions de Reddit plutôt entravées et que vous souhaitez voir ce que les gens disent sans que les mods du site ne ruinent tout le plaisir, alors Supprimé est exactement l’outil que vous recherchez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Télécharger [removed] ici: https://github.com/Humzaman/removed

Palettes – Gestionnaire de thèmes

Palettes est un gestionnaire de thème universel pour les applications qui prennent en charge les thèmes dynamiques sur Android. Il existe une collection de thèmes disponibles dans l’application, et bien sûr, les utilisateurs peuvent créer leurs propres thèmes, ou simplement personnaliser ceux actuellement disponibles. Vous pouvez même enregistrer vos paramètres de thème dans le cloud afin que lorsque vous changez votre appareil, vous pouvez facilement reprendre votre thème là où vous vous étiez arrêté.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

T-Mobile SyncUP PETS

T-Mobile SyncUP PETS est un outil de suivi des animaux qui peut envoyer des notifications lorsqu’un animal quitte sa maison, tant que votre animal porte un tracker. Donc, si vous avez l’habitude de perdre votre chien, ou si vous possédez un chiot détourné qui aime sortir de la maison, alors T-Mobile SyncUP PETS peut être la solution que vous recherchez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Election Meme Maker

Je pense qu’il est assez clair à ce stade que les élections américaines sont les opportunités parfaites pour créer des mèmes méchants. Dans cet esprit, Election Meme Maker est une nouvelle application conçue pour ajouter des légendes aux images, idéalement pour la création de mèmes à thème politique. Donc, si vous souhaitez créer le prochain mème qui pourrait très bien changer le cours de l’histoire américaine, tout comme Pepe, Election Meme Maker est l’application qu’il vous faut.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Touches de volume tout-puissant

Almighty Volume Keys est le dernier remappeur de touches de volume à arriver sur le Play Store. Tout comme toutes les autres applications de cette nature, vous pouvez remapper vos touches de volume pour lancer une pléthore d’applications différentes. Vous pouvez même programmer vos touches pour allumer votre lampe de poche, enregistrer du son ou éteindre vos radios. Le ciel est la limite qu’il semblerait, mais vous devrez payer 2,49 $ via un achat intégré si vous souhaitez déverrouiller toutes les fonctionnalités de cette version.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 2,49 $ pièce

One Shade: notifications personnalisées et paramètres rapides

One Shade est une application qui peut remplacer votre menu déroulant de notification par quelque chose de beaucoup plus facile à personnaliser. Cela signifie que vous pourrez entièrement définir le thème de la couleur du menu déroulant One Shade, ainsi que profiter des notifications avancées. Heck, vous pouvez même définir une image d’arrière-plan personnalisée, si vous le souhaitez, qui complète vraiment cela comme l’un des meilleurs remplacements de nuances de notifications. Bien sûr, la plupart des fonctionnalités de l’application ont un coût, alors soyez prêt à débourser quelques dollars via les IAP si vous souhaitez tirer le meilleur parti de cette version.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 4,49 $

SayCheeze – Caméra à distance

SayCheeze est une application de caméra à distance qui vient d’entrer en accès anticipé, et elle peut être connectée à un deuxième appareil Android pour servir de télécommande à sa caméra. Disons que vous et un ami êtes en ville, et que vous aimeriez tous les deux prendre une photo ensemble, ce n’est pas un selfie. Eh bien, vous pouvez installer cette application sur vos deux appareils Android, où un téléphone agira comme une télécommande pour l’autre appareil que vous avez idéalement positionné pour prendre une photo. Peasy facile.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 13,99 $

Assistant météo par ClimaCell

Weather Assistant by ClimaCell propose des prévisions locales hyper-précises à l’échelle mondiale et ses prévisions sont utilisées par l’industrie aéronautique pour vous donner une idée de leur précision. La mise en page de l’application est facile à naviguer et est très intuitive, mais comme il s’agit d’une version plus récente, il manque quelques fonctionnalités, comme le support de notification de la barre d’état. Heureusement, le développeur travaille dur pour compléter l’application, et donc les widgets et un mode sombre ont fait leur chemin vers Weather Assistant au cours des derniers jours.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 2,99 $ à 19,99 $

Bulldog Blocker – Filtre porno et bloqueur d’applications

Bulldog Blocker est une application simple avec un filtre Internet intégré qui bloque les sites Web pornographiques ainsi que toute application que vous choisissez. Idéalement, c’est quelque chose que vous installeriez sur le téléphone d’un enfant, bien que l’application ne soit pas gratuite, vous devrez donc payer un abonnement mensuel après l’essai gratuit de 14 jours de l’application.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 4,99 $ à 38,99 $

Vimeo Create – Créateur vidéo et éditeur

Vimeo Create – Video Maker & Editor vient d’entrer dans une phase de test bêta, bien qu’il semble que la version soit régionale, elle n’est donc pas disponible aux États-Unis pour le moment. L’éditeur vidéo contient notamment des achats intégrés qui, pour une raison quelconque, peuvent atteindre 400 $, ce qui est la limite actuelle du Play Store, donc peut-être pour l’achat d’un plan d’affaires, mais là encore, ce plan d’affaires coûte normalement 600 $, donc jusqu’à Vimeo publie en fait cette application aux États-Unis, je suppose que nous devrons simplement deviner ce qu’un achat de 400 $ pourrait couvrir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 24,99 $ à 399,99 $

Fabricant et applications liées

Plugin Galaxy Buds +

Le plug-in Galaxy Buds + vient de Samsung et se connecte à l’appareil Galaxy Buds + de la société afin que les utilisateurs puissent facilement accéder aux paramètres du bud. Donc, si vous ne possédez pas de paire de Galaxy Buds, vous pouvez ignorer cette liste, et si vous en possédez une, je suis sûr que vous savez déjà tout sur cette application.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Vozsis avec Alexa

Vozsis avec Alexa vient de Pioneer, et c’est une application liée pour ses récepteurs multimédias intégrés. Essentiellement, si vous souhaitez profiter de l’assistant vocal d’Amazon dans votre voiture via un récepteur Pioneer compatible WebLink, c’est bien l’application que vous recherchez. En utilisant cette application, vous pourrez facilement accéder à votre bibliothèque Amazon Prime Music, vos livres audio Audible et votre bibliothèque Kindle tout en naviguant sur l’autoroute, le tout avec votre voix, au lieu d’utiliser vos mains.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

