19 applications et jeux temporairement gratuits et 38 en vente pour mercredi

Bienvenue à mercredi, tout le monde. Aujourd’hui, j’ai une courte liste, même si j’ai encore quelques titres remarquables qui méritent d’être mentionnés. Donc, si vous cherchez de nouveaux jeux pour perdre du temps, vous devriez certainement consulter les ventes de Meteorfall: Journeys, She Sees Red et Unitied. Comme toujours, j’ai mis en évidence tous les titres intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 19 applications et jeux temporairement gratuits et 38 en vente pour le milieu de la semaine.

Gratuit

applications

RoboRemo – contrôle via Bluetooth BLE WiFi USB 7,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures

Crypto Helper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Home Workouts Gym Pro (Sans publicité) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

QR Code Pro 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Skyclock 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Dead Bunker 2 HD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Territoire paranormal 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Stone Of Souls 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

The Lost Lands: Dinosaur Hunter 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Idle Train Station Tycoon: Money Clicker Inc. 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

SLOC – Rubik Cube 2D 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Crazy Tap Chef VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Couteau à robinet VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Sudoku {Premium Pro} 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Bigfoot Quest 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Crise du Moyen Âge 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Hero’s 2nd Memory: Shooting RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Tobrix 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Indicateur de batterie à bulles – Animation de charge 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Vente

applications

Sleep as Android Unlock alarm Alarme intelligente de cycle de sommeil 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Recherche de fichiers en double (SDF Pro) 4,49 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Belly Fix – 12 jours PRO 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Niveau à bulle / niveau à bulle PRO – pas de publicité 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Navigateur ARC 8,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 4 jours

3D EARTH PRO – prévisions météorologiques locales et radar de pluie 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

WiFi Thief Detector Pro (sans publicité) – Qui utilise mon WiFi? 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Fond d’écran Alpha Launcher Prime💎, bricolage, thèmes, rapide 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Camera HD Pro 4,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Display Calibration Pro 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Folder Lock Pro 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Bloqueur de notifications rapides PRO 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Réparation d’écran et Calibrator Pro 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Duplicate File Remover Pro (sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Finances personnelles – Suivi des dépenses, Money Manager 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Tableau périodique 2020 PRO – Chimie 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans?

Zenith Fit +: régime, compteur de calories, entraînement / recettes 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans?

Jeux

Math Effect Full 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Age of Rivals 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours

L’épopée de la légende 1 – La tour de Lost 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Devyne: Unknown (Retro Adventure RPG) 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Expanse RTS Premium 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Meteorfall: Journeys 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

She Sees Red – Thriller interactif 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Solitaire Dungeon Escape 2 5,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

WMW: War Machine Wrestling 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Quadris (sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Centiplode (Classic Centipede Shooter) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Unité 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Arnaque de décapage d’arme 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Hera Icon Pack – Circle Icons 1. 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

[Substratum] Valerie 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Flare 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

FAB 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Aurora Project UI Klwp / Kustom 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Style de ligne Klwp / Kustom 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Interface utilisateur de bureau minimale klwp / Kustom 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Pack d’icônes Sagon: Dark UI 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours