19 nouveaux jeux Android à partir de la semaine du 2 mars 2020

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai la sortie surprise de Castlevania: Symphony of the Night, un titre de Harvest Moon basé sur un puzzle, et une interprétation agréable du jeu télévisé britannique Countdown du développeur derrière Chessplode. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 2 mars 2020.

Jeux

Castlevania: Symphonie de la nuit

Couverture de la police Android: Castlevania: Symphony of the Night est l’un des meilleurs jeux Metroidvania jamais créés, maintenant disponible sur Android

Konami a surpris tout le monde cette semaine en lançant Castlevania: Symphony of the Night sur le Google Play Store, le jeu même qui définissait le genre Metroidvania. C’est facilement l’une des meilleures Metroidvanias fabriquées à ce jour, même si elle est considérée comme la première, ce qui témoigne vraiment du raffinement de ce titre vieillissant. Plus ou moins, il s’agit d’un port de la version PSP, il contient donc un nouveau travail vocal sur l’offre PS1 originale. Étonnamment, Konami a jugé bon d’inclure le support du contrôleur physique hors de la boîte, bien qu’il n’y ait aucun moyen de personnaliser ces contrôles. Dans l’ensemble, c’est une version extrêmement solide, et pour 2,99 $, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Harvest Moon: Mad Dash

Couverture de la police Android: Harvest Moon: Mad Dash transforme la simulation agricole en un casse-tête décontracté, désormais disponible sur le Play Store

Harvest Moon: Mad Dash est un casse-tête décontracté de Natsume qui propose un thème convivial Harvest Moon. Contrairement aux titres de la série principale, il s’agit d’une version dérivée où les récoltes correspondantes sont l’objectif, tout en faisant glisser et en déposant les cultures à travers le champ. Il s’agit d’une version basée sur les niveaux, et oui, vous voudrez obtenir trois étoiles dans chaque niveau si vous souhaitez terminer ce titre. Contrairement à de nombreux jeux mobiles, c’est un titre premium, donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

Monétisation: 4,99 $ / sans publicité / sans IAP

POWERCUT, Inc.

POWERCUT, Inc. est un jeu d’arcade qui se joue comme un titre de gestion. Ce sera votre travail de contrôler la puissance fournie à vos employés. Si vous ne fournissez pas assez d’énergie, vous ne gagnerez pas beaucoup d’argent. Bien sûr, si vous gâtez vos employés, les choses peuvent aussi mal tourner. Il faudra un équilibre parfait de l’alimentation pour passer à travers ce titre, qui est en fait beaucoup plus amusant qu’il n’y paraît. Si vous aimez exercer le contrôle de manière modeste mais aggravante, vous allez adorer cette version.

Monétisation: 3,49 $ / aucune annonce / aucun IAP

ABC du Dr Seuss – Un incroyable alphabet AR!

L’ABC du Dr Seuss est un jeu éducatif en réalité augmentée qui met en vedette les personnages préférés du Dr Seuss. Il s’agit essentiellement d’une application d’alphabet conçue pour aider les enfants à apprendre les lettres et les mots, tout au long des adorables personnages AR affichés sur votre écran comme s’ils se trouvaient dans votre environnement réel. C’est pourquoi je ne doute pas que les jeunes enfants pourront facilement profiter de cette version.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

Human Heroes Atom Blast – Éléments avec Curie

Human Heroes Ltd a sorti des jeux éducatifs raffinés au cours de la dernière année environ, et Human Heroes Atom Blast – Elements With Curie est le dernier titre de la série. Il couvre de nombreux sujets abordés dans le National Curriculum du Royaume-Uni et semble être centré sur la science réelle derrière la recherche sur la radioactivité de Marie Curie. Alors oui, il s’agit d’un jeu éducatif très raffiné qui propose un art lisse et un travail vocal de qualité, mais ce vernis est exactement la raison pour laquelle le titre ne prend en charge que les utilisateurs de langue anglaise, limitant son utilité dans de nombreuses régions.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Ruée vers la mort

Death Rush est une version à accès anticipé qui offre une action de tir simple. Ce sera votre travail de faucher des hordes de méchants avec un assortiment d’armes, et il y a même quelques combats de boss dans le mélange pour garder les choses intéressantes. Bien sûr, comme il s’agit d’une version à accès anticipé, la monétisation du jeu n’est pas encore active, c’est donc probablement le meilleur moment pour intervenir avant que les choses ne s’enlisent avec les mécanismes F2P habituels.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Hit Shadow

Hit Shadow est une version unique de Ketchapp qui vise à enseigner aux utilisateurs comment fabriquer des marionnettes fantômes en tant que mécanicien de jeu. Pour accomplir cette tâche, vous devrez placer vos doigts sur l’écran afin de créer les formes également affichées sur votre écran, ce qui peut être difficile mais aussi assez amusant, bien qu’il soit clair que le jeu manque de poli. Je ne peux donc pas dire que ce jeu divertira pendant des heures, et les publicités ennuyeuses du titre ne vous aident certainement pas à cet égard non plus.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP?

Hommes en noir: Galaxy Defenders

Il semblerait que Men In Black: Galaxy Defenders soit actuellement en cours de test en tant que version de lancement progressif aux Philippines. Cela signifie que la majorité de nos lecteurs ne seront pas encore en mesure de se lancer dans ce titre, bien que puisqu’il soit déjà disponible dans certains territoires, je pense qu’il y a peut-être plus de quelques lecteurs ici qui voudraient examiner le jeu de plus près . Dans l’ensemble, ce titre est un jeu de tir sur rails qui propose une histoire qui se déroule dans l’univers Men in Black.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / IAP de?

Z.O.N.A Shadow of Lemansk Redux

Z.O.N.A Shadow of Lemansk Redux est la dernière version d’AGaming +, un développeur mobile qui connaît une chose ou deux sur les jeux d’horreur. Il semblerait que cette version soit un remasterisation d’une version plus ancienne, même si je dois dire que ce n’est pas une mauvaise chose puisque l’original Z.O.N.A Shadow of Lemansk était un tireur post-apocalyptique à la première personne agréable à part entière.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 1,99 $ pièce

Brainito – Mots vs chiffres

Brainito – Words vs Numbers vient du créateur de Chessplode, l’un de mes jeux d’échecs préférés sur le Play Store. Brainito est une autre version solide du développeur, mais cette fois-ci, le gameplay est centré sur les mécanismes du jeu télévisé britannique Countdown. Essentiellement, c’est un jeu qui propose des tours où vous formez des mots et des tours où vous effectuez des calculs simples. Dans l’ensemble, le titre est bien conçu, il est facile à naviguer et le gameplay est assez explicite, c’est pourquoi vous ne devriez pas répéter cette version.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 2,49 $

Escape Machine City: Airborne

Escape Machine City: Airborne est un magnifique jeu d’évasion de Snapbreak, les mêmes personnes derrière la série d’évasion Faraway. Donc, clairement, c’est un développeur qui sait ce qu’il fait dans ce genre, et après avoir joué à Escape Machine City, il est évident que le titre se cumule. Il existe de nombreux casse-tête différents à résoudre et les huit premiers niveaux sont gratuits, de sorte que les joueurs peuvent décider s’ils souhaitent acheter le titre via un achat intégré s’ils aiment ce qu’il y a à goûter.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 3,99 $

Don Zombie: un dernier combat contre la Horde

Halloween ne durera peut-être pas encore sept mois, mais cela ne signifie pas que se battre pour votre survie dans une apocalypse zombie ne peut toujours pas être amusant. Don Zombie joue comme un jeu de tir d’action classique, alors vous feriez mieux de croire que vous trouverez de nombreuses armes sympas pour vous armer. Au fur et à mesure que vous gagnez de l’argent et que vous vous battez contre les nombreuses hordes de zombies du jeu, vous pourrez mettre à niveau votre équipement afin de pouvoir tuer la masse des morts-vivants qui tourmentent le monde du jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,99 $ à 7,99 $

RaceCraft – Build & Race

RaceCraft – Build & Race est juste cela, un coureur où vous construirez vos propres parcours de cascade. Ces cours peuvent ensuite être courus en ligne contre des amis ou de la famille, et bien sûr, il y a une tonne d’options de personnalisation afin que tout le monde puisse paraître unique pendant la course. Gardez à l’esprit que de nombreuses fonctionnalités du titre sont verrouillées derrière les murs de paiement, où les achats intégrés au titre entrent en jeu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 19,99 $

Orc Heist

Orc Heist est un adorable jeu occasionnel où vous abaisserez des félins dans de nombreuses bouches d’orques afin de récupérer le trésor que ces orques ont mangé. Essentiellement, il s’agit d’un jeu axé sur le timing, et donc ce sera votre travail de chronométrer vos coups sur l’écran afin de ne pas réveiller les orques endormis pendant que vous plongez dans leur bouche pour récupérer le trésor perdu.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

C’est littéralement juste tondre

Maintenant que le printemps est presque arrivé, il est temps pour une pléthore de jeux de tonte d’arriver sur le Play Store, et il semblerait que Literally Just Mowing soit l’un des premiers pour 2020. Comme la plupart des jeux de tonte, l’objectif est de tondre en numérique mètres, mais même si cela est décrit comme une «expérience zen», le titre est rempli d’achats intégrés. Pour un jeu conçu autour d’un simple mécanisme comme la tonte, il semble bien étrange que ses achats intégrés atteignent 49,99 $ par article. Man, c’est presque comme s’il n’y avait rien de zen dans un jeu F2P déposé avec des IAP, peu importe le nombre de fois où le jeu est décrit autrement.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Les sept péchés capitaux: Grand Cross

The Seven Deadly Sins: Grand Cross est une nouvelle version de Netmarble, et c’est un tout nouveau RPG au tour par tour qui met en vedette les personnages du manga et de l’anime The Seven Deadly Sins. Comme la plupart des versions gratuites de marque, ce RPG mobile contient une cargaison d’achats intégrés tout en offrant le même gameplay grincheux et le même contenu PvP que tous les autres RPG F2P sur le Play Store. Imagine ça.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Bagarreurs sauvages

Wild Brawlers est le dernier jeu de bataille royale à arriver sur le Play Store. Il s’agit d’un titre qui joue à vol d’oiseau, ce qui devrait empêcher les graphiques du titre d’être trop exigeants. Tout comme une sortie io, il appartiendra au joueur d’essayer de survivre à chaque tour en tant que dernier homme debout. Bien sûr, il y a des tonnes d’armes à utiliser, sans parler d’une pléthore de cosmétiques pour thème votre personnage. Essentiellement, c’est un jeu qui se joue comme un plus grand match de Brawl Stars, et malheureusement, sa monétisation correspond à son inspiration.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Frontière sauvage

Wild Frontier est un tout nouveau jeu de stratégie qui se déroule dans le Far West. Essentiellement, ce titre joue comme tout autre clone de Clash of Clans sur le Play Store, bien que son thème et son art soient agréables. Comme vous vous en doutez, les critiques actuelles proposent un mélange de défenseurs aveugles de tous les styles de monétisation, et le reste sont de mauvaises critiques de personnes qui peuvent clairement voir le but de cette version. Tout comme n’importe quel titre gratuit, tout se résume à savoir si vous êtes prêt à ignorer la monétisation gourmande (et ennuyeuse) du jeu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Scrabble® GO – Nouveau jeu de mots

On pourrait penser à ce stade que les entreprises gourmandes auraient manqué de moyens pour monétiser le jeu Scrabble. Electronic Arts a en quelque sorte réussi à incorporer 49,99 $ d’achats intégrés dans sa version, et la série Words with Friends fourre des ridicules IAPS dans ses clones depuis la première version. Puis arrive Scopely cette semaine avec le lancement de Scrabble GO – Nouveau jeu de mots, qui non seulement modifie les mécanismes familiers du jeu de base en ajoutant un tas de nouveaux modes de jeu, mais la société a également réussi à farcir 299,99 $ en IAP. Oui, vous avez bien lu, Scoopy pense que les gens dépenseront 300 $ pour un autre titre de Scrabble mobile, et pire encore, le studio n’a pas tort.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 299,99 $

