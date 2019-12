20 choses que nous voulons des smartphones en 2020: relever la barre

Avec la nouvelle année, de nouvelles opportunités, une chance de réparer les torts, une chance de renaître. Tout au long de 2019, les fabricants de téléphones ont présenté un large éventail d'idées et d'appareils. Certains ont réussi et d'autres non.

À l'approche de 2020, nous espérons sincèrement que les fabricants de téléphones saisiront la chance de mettre le passé derrière eux et de proposer de nouveaux téléphones qui non seulement résoudront les problèmes des consommateurs, mais raviront et titilleront l'âme.

En d'autres termes, voici notre méga liste de souhaits pour les smartphones en 2020, sans ordre particulier (à l'exception du numéro un).

1. Meilleure autonomie de la batterie

Oui, c'est notre demande n ° 1. Bien sûr, certains méga phares avec des batteries de 4000 mAh peuvent passer plus d'une journée, mais il y a encore trop de téléphones qui ont du mal à arriver à minuit avec une seule charge. Les gens dépendent de leur téléphone pour tout, de nos jours, et un téléphone mort ne sert à rien. Conseil de pro: les consommateurs accepteront des téléphones légèrement plus épais si le compromis est une durée de vie de la batterie mortelle. Simplement fais-le.

2. Capteurs de caméra plus grands

Pas plus de mégapixels, des capteurs de caméra plus gros. Bien sûr, certaines personnes pourraient se vanter que leur smartphone dispose d'un appareil photo 108MP, mais ces pixels sont petits et produisent des images bruyantes. Nous savons tous que c'est la taille du capteur qui compte. Nous ne demandons pas un capteur ASP-C, mais quelque chose dans le voisinage de 1 pouce ne serait pas si difficile, n'est-ce pas?

3. Plus de plastique / polycarbonate

Autant nous aimons les téléphones haut de gamme rendus possibles par les panneaux de verre, dépenser $$$$ pour réparer le verre fissuré est une vraie déception. Le plastique n'est peut-être pas un matériau de première qualité, mais il est moins cher que le verre et plus facile à travailler. Il est également moins susceptible de se casser. De plus, de nombreuses personnes préfèrent la taille et la forme d'un téléphone sans étui. Cela ne nous dérangerait pas non plus de voir le retour des téléphones en métal.

4. Plus d'encoches

Déjà assez. Personne ne les aime. Offrez à chacun l'expérience plein écran que nous voulons.

5. Plus de caméras sous-affichées

Voici une idée: utilisez une caméra sous-écran pour annuler le besoin d'une encoche. Nous comprenons qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, mais elle doit devenir intégrée dès que possible. Pouvez-vous dire facteur cool, pas d'encoches et pas de caméras perforées en même temps? Licencez-le si vous le devez, vos clients vous en remercieront.

6. Moins de bloatware

Lorsque les gens achètent des smartphones, ils ne le font pas pour les applications tierces préinstallées. Veuillez cesser d'ajouter des éléments indésirables dans le tiroir de l'application. Peut-être plus important encore, assurez-vous que tout ballonnement tiers peut être supprimé. Beaucoup trouvent les bloatware irritants, et aspirer le stockage précédent sur l'appareil avec des jeux stupides et des fichiers indésirables de la marque du transporteur est gênant.

7. Aucun bouton latéral logiciel

Une tendance de conception que nous avons vue commencer à prospérer en 2019 était l'affichage en cascade. Ces écrans se courbent le long du bord latéral – en utilisant l'espace nécessaire pour les boutons matériels. Les fabricants de smartphones ont compensé en donnant à ces téléphones des boutons logiciels sur le côté pour régler le volume et autres. C'était un désastre. Coupez cette merde et donnez-nous de vrais boutons.

8. Déposez les boutons de l'assistant

Les produits à usage unique offrent généralement la concentration nécessaire pour bien accomplir une tâche. Ce n'est pas le cas avec les boutons d'assistant dédiés. Certaines personnes peuvent aimer l'Assistant Google dédié ou les touches d'action Samsung Bixby, mais les boutons sont juste ennuyeux pour tout le monde. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai lancé Bixby en appuyant accidentellement sur la touche. À tout le moins, assurez-vous que le bouton dédié à l'assistant peut être remappé sur n'importe quelle application ou tâche le propriétaire veut.

9. Ramenez la prise casque

Oui, nous n'allons jamais laisser tomber celui-ci. Bien sûr, la prise 3,5 mm est peut-être une relique du 20e siècle, mais elle a persisté pour une raison: elle est universelle et elle fonctionne. Il offre également une meilleure qualité audio que Bluetooth. Allez, faites un solide à vos clients et ramenez le cric.

10. Haut-parleurs stéréo, s'il vous plaît

Pendant que nous parlons d'audio, veuillez concevoir plus de téléphones avec équilibré haut-parleurs stéréo. Un certain nombre de produits phares ont ce que nous appelons des haut-parleurs stéréo de fortune, ils incluent un woofer à déclenchement par le bas et le couplent avec l'écouteur triple. Le résultat peut être techniquement stéréo, mais il est souvent déséquilibré. Cette configuration n'est pas aussi impressionnante que BoomSound de HTC d'autrefois. C’est de cela que nous parlons: un bon son large bande qui sonne convenablement, quelle que soit la manière dont le téléphone est tenu ou utilisé. Tu peux le faire.

11. Supprimez les exclusivités du transporteur

Les téléphones qui ne peuvent être achetés que chez un seul opérateur sont un excellent moyen de limiter votre marché. Plus précisément, de nombreuses personnes ne peuvent tout simplement pas laisser tomber leur opérateur pour qu'un autre achète un téléphone spécifique. Veuillez vous assurer que votre téléphone est disponible déverrouillé et via plusieurs détaillants. C'est mieux pour vous et pour le public qui achète un téléphone.

12. Interrupteurs silence / muet

Apple et OnePlus savent toujours ce qui se passe. Chaque iPhone et téléphone OnePlus comprend une fonction de tueur que nous voulons voir faire un retour sur tous les appareils: le commutateur de silence. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de désactiver leur téléphone ou de réactiver la sonnerie discrètement et rapidement. L'implémentation de OnePlus inclut même une option de vibration uniquement.

13. Bluetooth et Wi-Fi mis à jour

Ne soyez pas pétillant. Le Wi-Fi 6 est là, tout comme le Bluetooth 5, et les deux devraient faire partie de chaque téléphone expédié en 2020. Le Wi-Fi introduit de nouvelles fonctionnalités de sécurité importantes qui peuvent aider à protéger les consommateurs, tandis que le Bluetooth 5 est plus efficace et vide moins la batterie. L'inclusion de ces radios permet de pérenniser le téléphone pendant au moins un peu plus longtemps.

14. Ramenez des lecteurs d'empreintes digitales réguliers

Ces lecteurs d'empreintes digitales intégrés qui font fureur en ce moment? Ils sont misérables. Soyez un copain et ramenez le lecteur d'empreintes digitales dédié. Celles-ci coûtent certainement moins cher que le type d'affichage. Plus important encore, ils sont plus rapides et plus fiables.

15. Une plus grande variété de tailles d'écran

Une tendance que nous aimons est celle des fabricants de téléphones offrant plusieurs tailles du même téléphone. Par exemple, le Samsung Galaxy S10e, S10 et S10 Plus ou Apple iPhone 11 Pro, iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max. Cela aide vraiment les gens à trouver le meilleur ajustement en termes de convivialité. Nous aimerions voir cela de plus de fabricants, en mettant l'accent sur l'ajout de téléphones avec des profils plus petits.

16. Allez-y doucement sur les gadgets

Bien qu'il puisse être amusant de montrer les dernières technologies de sorcellerie dans votre vaisseau amiral, tout le monde ne se soucie pas des cloches et des sifflets. Un excellent exemple est le LG G8 ThinQ, qui a introduit un moyen pour le téléphone de voir le sang du propriétaire à des fins d'identification et le mouvement aérien pour contrôler le téléphone. Totalement inutile. Oubliez les trucs surmenés qui sont si à la pointe que nous sommes saignés.

17. Ultra-large, large, téléobjectif

La majorité des produits phares ont adopté la configuration triple caméra et nous devons dire que nous l'aimons plutôt. Offrant un objectif ultra grand-angle, un objectif large ou ordinaire et un zoom téléobjectif, les utilisateurs disposent de la plus grande toile créative possible lors de la prise de vue. Ajoutez un capteur de profondeur pour un meilleur bokeh si vous le devez, mais évitez les caméras macro. Si votre téléphone saute l'ultra-large ou le téléobjectif pour un autre type d'objectif, vous devez vous poser quelques questions.

18. 4K à 60fps

Tous les processeurs ne prennent pas en charge la capture vidéo 4K à 60 images par seconde, et c'est très bien. Alors que la 4K à 30 images par seconde génère toujours une vidéo décente, elle n'est pas aussi fluide que la 4K à 60 images par seconde, qui est le paramètre utilisé par de nombreux YouTubers et vidéastes d'aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à 60 images par seconde, assurez-vous simplement que vos offres 1080p sont incroyables.

19. Imperméabilisez toutes les choses

Le nombre de produits phares de haut niveau qui ne fais pas avoir un indice IP67 ou IP68 est vexant. Nous vous regardons, OnePlus, Motorola et autres. Si votre téléphone coûte plus de 500 $, il vaut mieux qu'il soit étanche.

20. Pliable abordable

Le Huawei Mate X est incroyable, et le Samsung Galaxy Fold est vraiment soigné. Ni l'un ni l'autre ne sont abordables. Le prochain Motorola Razr ne sera pas bon marché non plus. La technologie des écrans pliants est ultra nouvelle, ce qui signifie qu'elle est toujours ultra chère. Néanmoins, ce serait formidable de voir les prix des téléphones pliants tomber à quelque chose de moins que les niveaux Midas. Moins de 1 000 $ serait un bon point de départ.

Ce sont nos 20 désirs des smartphones en 2020. Quels sont les vôtres? Faites le nous savoir dans les commentaires.