20 meilleurs thèmes WordPress polyvalents gratuits pour les petites entreprises

Les sites WordPress dépendent largement des thèmes choisis par les développeurs de sites Web. Il y a des milliers de thèmes gratuits qui sont présentés sur le site officiel de WordPress.

Choisir un bon thème polyvalent à partir d’une énorme liste de thèmes est vraiment une tâche difficile pour les personnes qui ne comprennent pas les si et les techniques d’un thème WordPress. Par conséquent, nous avons répertorié les 20 meilleurs thèmes WordPress polyvalents gratuits qui peuvent être utilisés par les propriétaires de petites entreprises pour la création de sites Web.

1. Saasland – Thème WordPress polyvalent

Saasland est sans aucun doute l’un des meilleurs thèmes WordPress polyvalents disponibles sur le marché. Le thème est construit par DroidThemes – un auteur exclusif dans ThemeForest. Le thème WordPress est livré avec plus de 30 pages d’accueil et plus de 250 éléments / blocs uniques Compatibilité avec l’éditeur Gutenberg.

Le thème est conçu pour les saas, les logiciels, les startups, les applications mobiles, les agences et les produits et services associés. SaasLand est chargé de tonnes de fonctionnalités, d’éléments et de blocs, des options qui donnent à ses utilisateurs une réelle flexibilité pour créer un site Web dynamique et professionnel en un rien de temps. La meilleure partie du thème est un design vraiment génial et léger avec une réactivité à 100%.

Si vous envisagez de promouvoir votre start-up ou de dynamiser le site Web de votre agence actuelle, il n’y a pas de meilleure option que Saasland. Ce thème est certainement un excellent moyen de démarrer votre nouveau projet de démarrage ou site Web. Voici un bref aperçu de ses fonctionnalités.

Support Desk & Plugin de chat inclus! Entièrement Gutenberg Compatible.Entièrement WooCommerce Compatible.WPML – Support multilingue complet. RTL Soutien.Une page démo incluse.95+ PSD inclus avec images, graphiques.

La plupart des entreprises paient une énorme somme d’argent pour la construction du site Web, même si elles ne sont pas satisfaites de la conception. Alors Saasland peut être l’option pour vous à seulement 59 $.

2. Bien faite

C’est un thème incroyable avec lequel vous pouvez créer des sites Web WordPress réactifs. La page principale du thème est conçue comme une page avec un design parfait et une excellente fonctionnalité. C’est un thème WordPress gratuit avec beaucoup de paramètres. Il est livré avec plusieurs widgets intégrés pour la page principale.

Vous pouvez les utiliser pour ajouter des portefeuilles, des avis, des sections de parallaxe, des informations sur votre produit ou service, des boutons CTA, etc., à votre site Web facilement et sans effort. Il prend en charge la plupart des plugins WordPress gratuits, tels que WooCommerce, Jetpack, Gravity Forms, Contact Form 7, Yoast SEO, Google Analytics de Yoast, etc.

3. Illdy

Illdy est un thème WordPress polyvalent prodigieux construit au-dessus de l’interface Bootstrap. Ainsi, cela rend vos sites Web complètement réactifs à tous les appareils mobiles. Il est livré avec un tas de paramètres intégrés. Il convient à une entreprise, une page de destination (page de destination), un portefeuille ou tous les autres sites créatifs.

Cela fonctionne très bien avec différents plugins WordPress gratuits. Par exemple, contactez le formulaire 7, Gravity Forms, Yoast SEO, Jetpack, WP Super Cache, Gallery NextGEN. Très bientôt, il va également prendre en charge WooCommerce.

4. Liberté

La liberté est un thème simple, propre, élégant et réactif pour les photographes, les artistes et les autres individus créatifs qui ont besoin de soumettre leur travail en ligne de manière efficace et abordable et de générer des revenus suffisants à partir de cela. Il prend en charge les en-têtes personnalisés, un arrière-plan personnalisé, un menu personnalisé et des zones de widget.

Il dispose d’un panneau de paramètres intégré pour définir la couleur principale, le logo du site, le curseur, la disposition du site, la disposition de la barre latérale, la disposition des catégories, etc. En utilisant ce thème, vous pouvez rendre votre site Web élégant et impressionnant et attirer rapidement l’attention de la cible public. Avec l’aide du service de développement de thèmes WordPress, vous pouvez effectuer la personnalisation nécessaire à votre site Web pour remanier son aspect général.

5. Ascendant

Ascendant est un incroyable thème WordPress polyvalent destiné à aider les développeurs Web à créer tous les types de sites Web. Ce thème WordPress est disponible en deux versions différentes – Lite et Pro avec des différences dans le support utilisateur et des corrections de bugs lors des mises à niveau.

Néanmoins, vous serez heureux de savoir que toutes les versions d’Ascendant sont livrées avec des polices Google personnalisables incroyables et une compatibilité WooCommerce complète. Il s’adapte entièrement à tous les écrans et navigateurs et propose un nombre illimité de couleurs et de codes courts. Ainsi, vous pouvez créer vos propres éléments de conception en fonction des besoins spécifiques.

6. NewsMag

NewsMag est un thème WordPress puissant et impressionnant pour créer des sites Web d’actualités. Il s’agit d’un modèle réactif avec quatre styles de page de blog différents. Ce thème est le plus complet et le plus riche en fonctionnalités. Il est personnalisé pour le référencement. Il utilise les icônes Bootstrap 3, Microformats et Font Awesome.

NewsMag fournit une large collection d’outils et de fonctionnalités premium, vous permettant d’effectuer un haut niveau de personnalisation et de créer des sites Web professionnels en toute simplicité. Ce thème vous permet d’ajouter un formulaire de contact et une carte Google, des couleurs personnalisées, des polices Google, des widgets dynamiques, un curseur (tactile réactif et mobile), un widget de messages populaires, etc., aux sites Web et de le rendre plus utile pour les visiteurs .

7. Pétillant

Sparkling est un thème WordPress populaire avec un design épuré et plat. Il est sur Bootstrap 3 et possède d’excellentes fonctionnalités et flexibilité. Il est compatible avec le plugin WPML et peut être traduit dans plus de 20 langues différentes. C’est donc un thème idéal pour créer des sites Web multilingues.

Ce thème a été mis à jour récemment pour suivre les tendances du développement et de la conception Web. Vous pouvez utiliser ce thème pour créer des sites Web pour les soins de santé, la forme physique, l’éducation, la finance, les affaires, les voyages, la conception de sites Web, le marketing, etc.

8. Activello

Activello est un thème WordPress propre et minimaliste pour la création de blogs professionnels, qui est la base pour obtenir le succès souhaité dans les blogs WordPress. C’est un thème entièrement réactif qui comprend une interface Bootstrap, des graphismes parfaits, une conception, plusieurs widgets personnalisés et un curseur plein écran pour afficher votre contenu avec style.

Vous pouvez créer tous les types de blogs en utilisant ce plugin. Il fonctionne très bien avec WooCommerce, Contact Form 7, W3 Total Cache, Gravity Forms, Jetpack, Yoast SEO et de nombreux autres plugins WordPress gratuits et premium. De plus, c’est un thème WordPress convivial pour le référencement.

9. Allegiant

Allegiant est un thème WordPress polyvalent gratuit, moderne, facile à utiliser et réactif pour créer des sites Web classiques d’une page. Il offre une boîte à outils multifonctionnelle innovante pour le développement de sites Web magnifiques et élégants avec des fonctionnalités avancées et des structures de conception conviviales.

Il s’intègre également aux plugins populaires tels que WooCommerce, Yoast SEO, WPML et Formulaire de contact. Vous n’avez pas besoin d’avoir une connaissance approfondie et une expérience du codage pour utiliser ce thème et créer des sites Web incroyables. En effet, il se compose de paramètres de mise en page, de codes courts, de paramètres graphiques et d’outils d’administration avancés.

10. Richesse

Affluent est un bon thème WordPress pour créer des sites Web professionnels (pour les entreprises et les organisations commerciales) avec un effort minimal. Il offre une intégration complète avec les plugins WordPress populaires, tels que WooCommerce, Yoast SEO, WPML et Contact Form 7. Vous pouvez également l’utiliser comme modèle WordPress de portefeuille avec les types de contenu CPO et ajouter un curseur sur la page principale.

11. Brillance

Brilliance est un bon thème conçu pour les agences et les sites Web d’entreprise. Il a un design épuré et réactif qui fait ressortir le contenu de votre site Web de la foule. Il est compatible avec les plugins populaires WooCommerce, formulaire de contact 7, WPML, WordPress SEO, Fancier Author Box, etc. Il est livré avec plusieurs contrôles de mise en page puissants et intuitifs, vous permettant d’accéder à plusieurs styles de mise en page, paramètres d’en-tête et de pied de page, codes courts et widgets de barre latérale. , des tonnes de polices personnalisées et des schémas de couleurs illimités pour chaque page.

12. Enigma

Enigma est un thème WordPress incroyablement cool, multifonctionnel et réactif pour la création de sites commerciaux ou d’impressionnants magasins en ligne. Il est construit sur la base du framework Bootstrap. Ainsi, il offre une vue parfaite des différents écrans du moniteur. Il est livré avec des mises en page de 4 pages, des modèles de 2 pages, cinq widgets disponibles.

Vous pouvez créer une conception à deux colonnes en utilisant le widget dans la barre latérale. Il utilise des fonctionnalités de conception Web modernes, telles que des curseurs personnalisables, l’animation, l’intégration avec les réseaux sociaux, pour rendre votre site Web plus utile pour le public ciblé. Connectez simplement votre compte à Flickr et téléchargez vos photos à partir de là directement dans le thème.

13. évoluer

Evolve est un thème WordPress polyvalent qui a récemment été repensé en tant que thème entièrement réactif pour tous les appareils. Il prend en charge le plugin WooCommerce. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour créer des boutiques en ligne avec WordPress.

Il prend également en charge 2 mises en page supérieures (majuscules), un curseur Parallax avec cinq diapositives sur n’importe quelle page, un curseur de messagerie pour dix articles dans une catégorie. Comme le modèle est créé sur le framework Bootstrap, il est toujours plus facile de changer sa conception. Il prend en charge les icônes Font Awesome et est prêt à être affiché sur les écrans Retina. Ce thème comporte 12 zones de widgets et prend en charge plusieurs sites Web de médias sociaux.

14. aventureux

Adventurous est un thème WordPress simple et épuré avec un style minimaliste qui est susceptible d’impressionner le public. Il est sensible à tous les appareils mobiles et sa personnalisation est absolument simple. Ce thème est parfait pour les photographes, les blogueurs et les petites entreprises

14. Hueman

C’est vraiment le thème WordPress le plus populaire et le plus moderne avec plus de 70000 installations. Il est régulièrement mis à jour. Il dispose d’un large éventail de fonctions, y compris des zones de widgets illimitées, des en-têtes et des barres supérieures illimités, l’intégration des couleurs et des barres latérales personnalisables, etc., vous permettant de créer des sites Web WordPress professionnels facilement et sans effort.

15. Vantage

Vantage est un thème flexible et sa force réside dans une intégration étroite avec certains plugins puissants, tels que Page Builder pour des mises en page flexibles, Meta Slider pour les grands et beaux curseurs et WooCommerce. Il est entièrement réactif et préparé pour les moniteurs rétiniens. Vous pouvez l’utiliser pour créer des sites Web incroyables sans aucune difficulté.

16. Explorez

Explore est un modèle WordPress riche en fonctionnalités, réactif et simple. Il peut être installé facilement sur des sites Web. Il peut être utilisé pour les entreprises, les sites d’entreprise, les portefeuilles, les blogs et d’autres types de sites Web.

Il s’agit d’un thème polyvalent incroyablement flexible qui rend votre site Web réactif à tous les appareils mobiles. Il a plus de 10 emplacements intégrés pour placer des widgets, une disposition sombre ou claire, un menu collé, des options de couleur, un curseur élégant, une disposition en boîte ou large, des boutons sociaux intégrés, etc. Il est correctement affiché dans tous navigateurs modernes et il est parfaitement optimisé pour le référencement.

17. Maçonnique

Masonic est un modèle WordPress réactif de style Pinterest pour créer un blog personnel, un portfolio, un site de photos, etc. Il est magnifiquement affiché sur les écrans de rétine et il prend en charge la personnalisation de paramètres tels que la couleur primaire, la couleur des liens, le CSS personnalisé, etc. Vous pouvez les modifier à l’aide de Theme Customizer pour rendre votre site Web plus attrayant pour les utilisateurs.

18. Estime

Esteem est un plugin WordPress propre et simple avec un design plat moderne et branché qui peut être utilisé pour les entreprises, les blogs, le portefeuille ou d’autres types de sites Web. Il prend en charge un titre personnalisé, un arrière-plan personnalisé, des widgets personnalisés, des modèles de page. Il est livré avec un panneau de paramètres intégré pour personnaliser les couleurs primaires, le logo du site, le curseur, la disposition de la barre latérale et trois dispositions de blog.

19. Ample

Ample est un thème polyvalent qui vous permet de créer de beaux sites Web avec toutes les caractéristiques et fonctionnalités nécessaires. Il est livré avec des options intégrées qui permettent à votre site Web de ressembler à ce que vous voulez. C’est un thème parfait pour créer des sites Web d’entreprise. Il est livré avec un modèle d’entreprise et 4 widgets personnalisés spécialement conçus pour créer facilement et sans effort de beaux sites Web professionnels. Vous pouvez également l’utiliser pour créer des sites Web classiques d’une page.

20. Accélérez

Accelerate est un thème polyvalent et riche en fonctionnalités, célèbre pour sa facilité d’utilisation. Ce thème peut être utilisé pour créer tous les types de sites Web. Il est préféré par les organisations professionnelles car il contient un modèle métier et des widgets personnalisés spécialement conçus pour créer facilement des sites Web d’entreprise. La version premium de ce thème comprend cinq modèles commerciaux différents. Il est parfaitement optimisé pour différents écrans et SEO. Il vous permet de personnaliser l’apparence de votre site à l’aide des options avancées.

Les derniers mots

Les concepteurs Web doivent choisir un thème parfait après avoir fait beaucoup de considérations. Les gens ordinaires finissent souvent par choisir un thème de mauvaise qualité et souffrent beaucoup à long terme lorsque leur site Web ne fonctionne pas conformément à leurs attentes. Alors, choisissez parmi ces 20 meilleurs thèmes WordPress. Tous ces thèmes sont rapides, bien conçus, réactifs et élégants, aidant les concepteurs de sites Web à créer des sites Web incroyables facilement et sans effort.