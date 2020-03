20 nouveaux jeux Android à partir de la semaine du 23 mars 2020

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai une fantastique réinvention du jeu d’arcade classique Missile Command, du jeu de cartes à collectionner CD Projekt Red GWENT et d’un RPG tactique au tour par tour de Square Enix. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 23 mars 2020.

Jeux

Commande de missiles: rechargée

Couverture de la police Android: Missile Command: Recharged explose sur Android, et c’est en fait assez bon

Missile Command: Recharged reprend la formule de tir de missile éprouvée de l’original et ajoute des bonus intéressants tout en offrant un chemin de mise à niveau pour l’avancement. Les commandes tactiles fonctionnent bien et le jeu est soutenu par des publicités qui peuvent être supprimées via un seul achat via l’application. Dans l’ensemble, c’est une version polie et à un prix raisonnable qui est amusante, contrôle très bien, donc ça vaut vraiment la peine de passer du temps avec. Ne manquez pas cette personne.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 2,99 $ pièce

GWENT: le jeu de cartes The Witcher

Couverture de la police Android: GWENT: The Witcher Card Game est enfin disponible sur Android (Mise à jour)

GWENT: Le jeu de cartes Witcher a connu quelques transitions au cours de la dernière année. Tout d’abord, il a été annoncé que le jeu de cartes à collectionner ne serait plus pris en charge sur les consoles, engageant essentiellement le jeu sur deux plates-formes, PC et mobile. En plus de cela, puisque GWENT est un jeu de service en direct, le titre continue d’évoluer, bien que cela puisse irriter les fans lorsque les changements ne correspondent pas à ce qu’ils veulent. Actuellement, les avis des utilisateurs sur le Play Store sont pour la plupart positifs, et pour la plupart, il s’agit d’une GCC généreuse avec ses cartes, donc au moins vous pouvez jouer sans vous ruiner.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 69,99 $

GUERRE DES VISIONS FFBE

Couverture de la police Android: War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius officiellement publié sur Android en Occident (Mise à jour)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius est sorti cette semaine avec une traduction en anglais, permettant à ceux de l’Ouest de se joindre enfin au plaisir. Malheureusement, ce jeu de stratégie au tour par tour est mal monétisé, et en plus, c’est un jeu de gacha avec des taux de baisse horribles, donc dépenser de l’argent sera le principal moyen de réussir ce titre. Oui, Square a publié un autre cash-grab gratuit sur le Play Store, et il est monétisé aussi mal que vous vous attendez.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Johnny Bonasera 4

Johnny Bonasera 4 est clairement le quatrième titre de la série d’aventure pointer et cliquer Johnny Bonasera. Cette fois-ci, Johnny vient d’atteindre une base extraterrestre après avoir volé une soucoupe volante dans le Hangar 19. Dans cette base, Johnny devra sauver sa mère, sans parler de tous les autres humains qui ont été enlevés par ces extraterrestres ignobles. C’est une expérience basée sur l’histoire, bien que les puzzles soient le principal mécanisme de gameplay, le vrai charme vient du sens de l’humour du titre.

Monétisation: 2,49 $ / pas de publicité / pas de PAI

Reventure

Reventure est un adorable jeu de plateforme qui offre des centaines de fins différentes, ce que vous ne voyez généralement pas dans un jeu mobile. C’est également un jeu de plateforme très humoristique qui fonctionne un peu comme choisir votre propre aventure, et donc si le gameplay de plateforme tient le coup, c’est la conception unique de cette version qui en fait un titre à ne pas manquer. Mieux encore, c’est une version premium, donc ce que vous voyez est précisément ce que vous obtenez.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

InfiniteCorp: jeu de cartes basé sur la décision Cyberpunk

InfiniteCorp est un jeu de cartes qui se joue comme la série de titres Reigns de Devolver Digital. Essentiellement, c’est un autre jeu qui offre la mécanique de Tinder, où vous glisserez à gauche ou à droite sur chaque carte pour prendre des décisions pour faire avancer l’histoire, le tout avec un avantage cyberpunk. Alors même si je ne peux pas dire que les mécaniques de ce titre m’ont enthousiasmé, au moins, la présentation est sympa.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / IAP 0,99 $ par pièce

R.B.I. Baseball 20

R.B.I. Baseball 20 est la suite de R.B.I. Baseball 19, qui n’a été installé que 5 000 fois au cours de la dernière année. Il semblerait que le R.B.I. La série de baseball ne fait pas si chaud, et cela a probablement beaucoup à voir avec le fait que ce sont des jeux premium. Donc, même si je n’ai aucun doute que la sortie de cette année va exploser puisque la saison MLB en cours est dans l’air, le fait que R.B.I. Baseball 20 est une version payante qui n’aide certainement pas ses chiffres. De toute évidence, les ventilateurs en nickel et en gradation comme EA et 2K sont une entreprise beaucoup plus lucrative.

Monétisation: 6,99 $ / sans publicité / sans IAP

STACK.it

STACK.it prend le plaisir éprouvé de 2048 et ajoute un mécanisme d’empilement où de plus petits nombres peuvent être empilés sur de plus grands nombres, ce qui crée une toute nouvelle expérience utilisateur. En ajoutant ce mécanisme d’empilement, les joueurs ont désormais une nouvelle avenue pour libérer de l’espace sur le plateau afin que davantage de nombres puissent être combinés. C’est une configuration familière, et pourtant ne se sent pas périmé grâce au mécanisme d’empilement, et en plus de cela, le jeu est entièrement gratuit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Interrogatoire: trompé

Interrogation: Deceived mélange un roman visuel avec un jeu d’aventure pointer-cliquer, donc les puzzles sont en effet dans le mélange. Plus ou moins, ce jeu propose un conte noir qui explore la vie d’un flic chargé de faire tomber une organisation terroriste. Cela signifie que le jeu propose un récit lourd qui a par hasard remporté plus de quelques récompenses. Donc, au moins, vous savez que vous obtenez une bonne histoire avec celui-ci, et les graphiques en noir et blanc ne sont pas si mauvais non plus.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 3,99 $ pièce

2 Grind 2 Furious

2 Grind 2 Furious propose un thème loufoque, et pourtant le gameplay est toujours aussi obsolète. Bien sûr, le caractère aléatoire de l’humour du titre devrait plaire aux enfants, mais le gameplay de tir à longue distance ennuyeux offre la même chose que tous les autres clones de cette nature. Il suffit de donner un coup de pied à un personnage aussi loin que vous le pouvez à chaque étape pour gagner des récompenses qui peuvent ensuite être utilisées pour acheter des bonus qui vous permettront de pousser le personnage suivant encore plus loin. Cela a été fait à mort, et le seul tirage au sort ici est que le jeu est enveloppé dans un thème maladroit.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,99 $ pièce

RPG inconnu

Untold RPG est un RPG basé sur du texte qui offre des visuels agréables comme arrière-plans pour le texte du jeu. Donc, en ce qui concerne les jeux basés sur du texte, celui-ci est vraiment sympa. Malheureusement, l’histoire n’offre qu’un trope extrêmement familier où le protagoniste a perdu la mémoire, et vous devrez donc vous lancer dans une aventure dangereuse pour regagner votre mémoire tout en vous vengeant de ceux qui vous ont fait perdre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAPs 4,99 $ la pièce

Gladiator Rising 2

Gladiator Rising 2 est une version à accès anticipé qui offre des graphiques à base de pixels fabriqués à la main, un gameplay RPG simple et une histoire intéressante. Essentiellement, ce jeu est un RPG au tour par tour où vous combattrez jusqu’à la mort à l’intérieur d’un anneau de gladiateur. Donc, si vous cherchez à vous enfoncer dans un RPG agréable qui ne cassera pas la banque, alors vous devriez certainement vérifier Gladiator Rising 2, gardez à l’esprit qu’il s’agit actuellement d’une version bêta.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 10,99 $

KOONGYA Draw Party

KOONGYA Draw Party est un jeu étrange de Netmarble qui mélange Pictionary avec un jeu de bourreau, et tout est enveloppé dans un jeu de réalité augmentée où vous voyagerez à travers le monde réel pour collecter plus de puzzles à jouer. Vous pouvez jouer avec jusqu’à quatre personnes à la fois, ou vous pouvez jouer en solo, à vous de choisir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 69,99 $

Words & Ladders: un jeu Trivia Crack

Etermax est un développeur qui est probablement mieux connu pour ses jeux Trivia Crack, et la liste de Words & Ladders de cette semaine semble être une émanation de cette série. Le gameplay s’articule autour de la résolution d’énigmes qui sont toutes thématiques autour de mini-jeux à base de mots. Parfois, vous pourrez deviner un mot manquant dans une phrase pour résoudre le puzzle, mais les problèmes les plus engageants incluront des mécanismes similaires au jeu Boggle ou des mots croisés quotidiens.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 79,99 $

CookieRoute

CookieRoute est un jeu d’aventure et de puzzle où la formation d’itinéraires à partir de tuiles tombantes est l’objectif. Comme la plupart des jeux de puzzle gratuits, il s’agit d’une affaire basée sur le niveau où vous travaillerez à travers un certain nombre d’étapes sur de nombreuses cartes à thème différent. Le gameplay lui-même fonctionne comme un mélange de Tetris et Pipe Mania, et c’est agréable, mais malheureusement, la monétisation gourmande du titre ruine ce qui aurait pu être un grand petit casse-tête.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 84,99 $

Super Clone

Super Clone est un bagarreur d’action qui est également sans fin. Tout comme un coureur sans fin, vous ne manquerez jamais d’étapes pour vous frayer un chemin, et en raison de ce choix de conception, vous ne répéterez jamais la même étape, ce qui devrait garder les choses fraîches. Bien sûr, je trouve souvent que la génération procédurale n’a pas les détails d’un niveau correctement conçu, et donc les niveaux répétitifs sont toujours un problème même si la disposition n’est jamais la même. Ainsi, alors que Super Clone peut être un bagarreur agréable au début, il vieillit rapidement.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 94,99 $

Bleach: Immortal Soul

Bleach: Immortal Soul est le dernier jeu anime à encaisser sur une propriété populaire. Comme la plupart des jeux de cette nature, ce titre est un jeu de gacha fade qui offre quelques mécaniques de RPG. Une histoire est incluse, et elle est originale dans le jeu, donc je suppose que c’est quelque chose, mais après cela, c’est encore une autre dans une longue lignée de jeux de collection gourmands construits dans le seul but d’aspirer autant d’argent de la base de fans que possible , et en plus de cela, l’art a l’air horrible. Au moins Bandai Namco offre d’excellents graphismes dans ses jeux anime horriblement monétisés. Quelle est l’excuse d’Oasis Games?

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Mini réservoir: feu

Mini Tank: Fire joue comme la série de jeux vidéo tactiques d’artillerie Worms, mais au lieu de contrôler une équipe de vers, vous dirigerez une équipe de mini-tanks. Il s’agit également d’un jeu multijoueur en ligne où vous pouvez affronter des matchs rapides contre vos amis. Malheureusement, comme la plupart des jeux multijoueurs de cette nature, si vous choisissez de jouer avec des aléas, il est plus que probable que vous jouerez contre des bots car la base de joueurs pour cette nouvelle version n’est pas encore assez grande pour un matchmaking de qualité.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Disney Sorcerer’s Arena

Nous avons déjà couvert Disney Sorcerer’s Arena lorsque c’était une version à accès anticipé, et cette semaine, le jeu est enfin jouable aux États-Unis. D’après ce que j’ai joué, il est clair qu’il s’agit d’un RPG au tour par tour gratuit, et l’accent est mis sur le PvP, ce qui signifie que vous devrez créer une équipe, augmenter ses statistiques, le tout afin que vous puissiez éventuellement avoir un équipe assez forte pour tenir le coup en mode PvP. Bien sûr, comme il s’agit d’une version gratuite, je suis sûr que ceux qui dépensent de l’argent auront beaucoup plus de facilité à créer une équipe puissante prête pour la compétition.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Monster Fable

Monster Fable combine un gameplay de match 3 avec des monstres de réalité augmentée pour créer un jeu occasionnel qui, à tout le moins, offre plus que ses concurrents. Bien sûr, le gameplay de match-3 est tout aussi grincheux et inutile que tous les autres titres de cette nature, mais le fait est que vous pourrez également collecter des créatures comme s’il s’agissait d’un jeu Pokemon, et vous pourrez afficher et interagir avec eux grâce à la réalité augmentée, qui est une touche intéressante à ce qui est essentiellement un jeu construit autour de la perte de temps et d’argent.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

