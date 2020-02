2000 iPhones ont été donnés à des personnes bloquées sur un bateau de croisière près du Japon à cause d’un coronavirus

Il y a actuellement un bateau de croisière Princess dans l’océan près du Japon et il y est conservé après la confirmation d’un cas de coronavirus. Selon un nouveau rapport Macotakara, les autorités ont distribué 2 000 iPhones à ceux qui sont coincés sur le navire.

Mais ces iPhones n’ont pas été distribués afin que les passagers puissent passer le temps en jouant le dernier hit d’Apple Arcade. Au lieu de cela, tous les iPhones ont eu accès au service cellulaire Softbank afin qu’ils puissent utiliser l’application du ministère japonais de la Santé. Et tout cela a été fait pour que les personnes à bord du navire puissent être en contact avec un médecin.

Fait intéressant, il semble que les iPhones aient été donnés à des personnes au lieu de téléphones Android en raison d’un problème de logistique – à savoir, on pense que les gens ne pourraient pas télécharger l’application requise depuis le Google Play Store enregistré dans un pays autre que le Japon.

Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a confirmé le cas de coronavirus sur le bateau de croisière Diamond Princess, désormais isolé à bord de la mer. Nous fournirons environ 2000 unités d’iPhone exploitées par Softbank, et il y aura une unité de téléphone par cabine dans toutes les cabines de passagers et les salles d’équipage.

Accédez à l’application spéciale du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être pour demander par chat des médicaments ou tout autre élément susceptible de vous concerner.L’application réservera une séance de consultation avec un médecin.

Espérons que ces personnes seront bientôt autorisées à débarquer.