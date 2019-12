2014 a été notre année préférée pour les lancements de smartphones

Il est toujours amusant de revenir sur les années passées et de voir à quel point l’industrie des smartphones a progressé. Comme le Autorité Android a réfléchi sur les meilleurs smartphones de la décennie, 2014 nous a paru être une année particulièrement importante pour les lancements de smartphones. C'est l'année où les OEM comme Samsung, HTC, LG et Motorola ont lancé certains de leurs appareils les plus emblématiques. Il a même vu un fabricant faire irruption sur la scène des smartphones avec l'un des téléphones Android les plus populaires de tous les temps.

Aucun des téléphones suivants n'était parfait, mais ils occupent tous une place spéciale dans nos mémoires.

HTC One M8

HTC ne devrait pas aller de pair avec la nostalgie et s'attendre à ce que ce soit une solution à long terme Pourriez-vous regarder cela, HTC pourrait essayer de faire un retour nostalgique. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous veulent chez Android Authority, et je suis sûr que beaucoup de nos lecteurs en seraient également satisfaits. Mais …

HTC a lancé le très apprécié Un M7 en 2013 et avait besoin d'un suivi qui impressionnerait les utilisateurs iPhone et Samsung du monde. Le HTC One M8 offre plus d'une façon.

Le One M8 est considéré par beaucoup comme l'un des plus beaux smartphones jamais créés. Regardez cette chose! Son design industriel et sa finition mate lisse semblaient juste beaucoup plus premium que ce que la concurrence offrait (bonjour, Galaxy S5, vous jouet d'un smartphone). Il a également ramené les haut-parleurs BoomSound orientés vers l'avant et une version revitalisée de HTC Sense qui a donné aux utilisateurs une alternative rafraîchissante au Samsung TouchWiz et à l'interface utilisateur LG.

Malheureusement, le One M8 était également connu pour sa mauvaise qualité d'appareil photo par rapport au Galaxy S5 et à l'iPhone 6, notre avis qualifiant la qualité de l'appareil photo du One M8 de «moyenne au mieux».

LG G3

Samsung, HTC et LG: les trois principaux acteurs de l'espace Android en 2014, et l'offre de LG a été le premier smartphone à pénétrer dans l'espace d'affichage Quad HD.

Cet écran LCD IPS de 5,5 pouces a été vénéré par beaucoup pour être la taille «parfaite» pour un smartphone – ni trop grand, ni trop petit. Ailleurs, le LG G3 est venu avec les dernières spécifications de son temps (Snapdragon 801 et 3 Go de RAM), une configuration de caméra rapide et capable et une autonomie de batterie supérieure à la moyenne.

Alors que le LG G3 n'était pas, disons, aussi expérimental que certaines des autres offres de la société, il était tout à fait le concurrent des autres principaux acteurs en 2014.

Samsung Galaxy S5

Tacky, plasticky, cheap: Ce sont tous des mots utilisés pour décrire le Galaxy S5, mais cela n'a pas empêché les gens d'aimer ce téléphone. En fait, les gens utilisent toujours le S5 aujourd'hui.

Vous voyez, le S5 n'était pas le téléphone haut de gamme qui ferait tourner les têtes; c'était un smartphone durable et fonctionnel que les gens achetaient parce qu'il pouvait tout faire et même plus. En fin de compte, cependant, ce n'était pas la plus grande mise à niveau du Galaxy S4, et Samsung a vraiment raté la marque avec le capteur d'empreinte digitale capable de glisser.

Maintenant, beaucoup Autorité Android les lecteurs regardent avec émotion les jours du Galaxy S5 et souhaitent que les entreprises abandonnent les constructions tout en verre pour du plastique durable.

Le Samsung Galaxy S5 n'était pas le meilleur téléphone de 2014, mais c'était l'un des plus mémorables.

Un plus un

En 2014, un nouveau joueur est entré en scène qui a essentiellement lancé la tendance des smartphones phares abordables que nous voyons encore aujourd'hui. Offrant des spécifications haut de gamme à un prix record de 299 $, le OnePlus One a fait les choses différemment. Il a donné la priorité à l'expérience globale du smartphone par rapport aux extras tels que les classifications IP et les conceptions métalliques, ce qui a fait grimper le coût d'autres produits phares dans la gamme de 700 $ (c'était beaucoup pour l'époque, si vous pouvez le croire).

C'était également l'un des combinés les plus controversés de l'époque. OnePlus n'était guère une entreprise timide – ce qui a peut-être contribué à son succès dans les années à venir – et a souvent fait la une de ses campagnes de marketing sexistes et inutiles. Pourtant, il a fait connaître le nom de la marque, ce qui était un grand exploit compte tenu de la violence de la concurrence au sommet.

Aujourd'hui, le OnePlus One se souvient avec tendresse de ceux qui en possédaient un, et même de ceux qui n’ont pas eu la chance de marquer une invitation.

Google Nexus 6

Les gros téléphones (ou «phablets» si vous êtes un monstre) n'étaient pas vraiment une chose en 2014 en dehors de la gamme Galaxy Note (plus à ce sujet plus tard). Alors que de plus gros téléphones commençaient à arriver, Google – avec un peu d'aide de Motorola – a décidé de sortir un gros téléphone Nexus, avec l'écran Quad HD de 6 pouces étant l'un des principaux arguments de vente.

Le Nexus 6 n'était peut-être pas le successeur du Nexus 5 que nous espérions tous, mais cela ne nous a pas empêchés de l'aimer. En fait, c'était l'un de nos téléphones préférés de l'année. Il avait les spécifications les plus haut de gamme que vous puissiez obtenir en 2014, avec une puce Snapdragon 805, 3 Go de RAM et une batterie longue durée de 3220 mAh. Ce téléphone était également connu pour ses impressionnants haut-parleurs frontaux, son appareil photo pas horrible et sa conception étonnamment ergonomique malgré sa taille massive.

Bien sûr, le Nexus 6 était la principale vitrine d'Android 5 Lollipop, le système d'exploitation radicalement redessiné de Google qui a introduit Material Design.

Samsung Galaxy Note 4

Alors que les gros smartphones commençaient à devenir plus populaires en 2014, Samsung atteignait vraiment son rythme avec la gamme Galaxy Note. Nous avons qualifié le Galaxy Note 4 de Samsung de «véritable produit phare» pour l'année, et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord.

C'était un smartphone sans compromis. Il avait des spécifications de pointe, un écran Quad HD, de nouvelles fonctionnalités S Pen et un système de caméra amélioré grâce à la stabilisation optique de l'image. Le S Pen était ce qui faisait vraiment ressortir le Note 4. Alors que les autres grands smartphones ne profitaient pas vraiment des écrans plus grands (voir ci-dessous), le Galaxy Note 4 avec son stylet S et ses fonctionnalités multitâches a prouvé que Samsung avait une puissance de productivité entre les mains.

Apple iPhone 6 et 6 Plus

Les iPhone 6 et 6 Plus étaient deux des smartphones Apple les plus populaires de l'histoire. Ce sont également deux téléphones qui ont fait passer de nombreux utilisateurs d'Android sur iOS. Pendant des années, les téléphones Android ont eu un argument de vente majeur sur iOS: la taille de l'écran. Si vous vouliez un gros téléphone, vous avez acheté un Galaxy Note. Apple savait que les OEM Android étaient sur quelque chose, alors il a lancé l'iPhone 6 standard avec une option pour un plus grand combiné dans l'iPhone 6 Plus.

Pour être clair, l'iPhone 6 Plus n'était pas vraiment un moteur de productivité comme le Note 4. C'était simplement un gros iPhone, et cela a fait beaucoup de plaisir.

Ajoutez à cela un design super premium pour l'époque, un affichage amélioré par rapport à l'iPhone 5 et 5S et une option de stockage de 128 Go, et Apple avait lui-même un téléphone qui plaisait à la fois aux utilisateurs iOS existants et aux utilisateurs Android.

Sony Xperia Z3 et Z3 Compact

En 2014, Sony pompait les smartphones à gauche et à droite. Les Sony Xperia Z3 et Z3 Compact ont été lancés six mois seulement après la naissance de la gamme Z2. Pourtant, la gamme Z3 a impressionné par sa conception en métal et en verre et ses performances solides, malgré le lancement avec un processeur plus ancien.

En fin de compte, cependant, le Sony Xperia Z3 était une mise à niveau itérative qui aurait pu facilement être examinée si vous prêtiez plus d'attention à la concurrence.

Motorola Moto X (2014)

Motorola a connu de nombreuses itérations au fil des ans, mais l'une des meilleures a été celle de Google. La société a séduit les testeurs avec le Moto X original en 2013, et l'a suivi en 2014 avec une version mise à jour.

Le Moto X (2014) n'était pas le smartphone le plus puissant de l'année, mais il ne s'agissait pas vraiment des spécifications. La ligne Moto X a toujours été conçue pour séduire les utilisateurs grâce à sa personnalisation. Aujourd'hui encore, la ligne Moto X est toujours l'une des séries de smartphones les plus personnelles jamais lancées.

Cela avait beaucoup à voir avec Moto Maker et la possibilité de personnaliser à peu près toutes les parties du matériel. Dans le smartphone 2014, Motorola a ajouté des plaques arrière en cuir en plus des dos en plastique standard et des plaques arrière en bois de l'année précédente. En plus de cela, vous pouvez personnaliser les couleurs du matériel, le message de l'écran de démarrage et même obtenir une gravure au dos. De nos jours, vous ne voyez pas ce genre de personnalisation avec les téléphones.

Après le Moto X (2014), Motorola n'a jamais vraiment réussi à faire éclater de nouveau la foudre. Le Moto X Pure Edition 2015 était un téléphone haut de gamme solide pour l'époque, mais a été éclipsé par le Nexus 6P de Google et le Galaxy S6 de Samsung. De plus, le Moto X4 de 2017 ne comportait pas vraiment les caractéristiques qui rendaient le Moto X original si spécial.

Motorola Moto G (2014)

Je dirais que 2014 est le moment où les smartphones à petit budget ont commencé à vraiment bien. Nous pouvons surtout remercier le Moto G (2014) pour cela.

La gamme Moto G est la série de smartphones la plus populaire de Motorola de tous les temps, et pour cause. La plupart des téléphones Moto G offrent des performances décentes, une bonne qualité de construction et des logiciels utiles. Le Moto G (2014) offrait tout cela, plus des haut-parleurs avant puissants, un écran lumineux et des plaques arrière personnalisables. Il manquait malheureusement de connectivité LTE, mais la plupart des autres zones du téléphone étaient assez bonnes pour le prix.

Et beaucoup plus…

Ce sont les principaux acteurs, mais nous ne pouvions pas passer à travers ce flashback sans mentionner quelques autres gros smartphones pour 2014:

Motorola Droid Turbo: C'était l'un des smartphones les plus vendus de l'année. Il avait un dos en Kevlar, un écran Quad HD AMOLED et offrait une alternative décente à ceux qui ne voulaient pas de Galaxy Note.

C'était l'un des smartphones les plus vendus de l'année. Il avait un dos en Kevlar, un écran Quad HD AMOLED et offrait une alternative décente à ceux qui ne voulaient pas de Galaxy Note. BlackBerry Passport: Le BlackBerry Passport était un… smartphone intéressant. Il était gros, trapu (3,55 pouces de large!), Et était difficile à utiliser. Mais bon, c'était un début de conversation!

Le BlackBerry Passport était un… smartphone intéressant. Il était gros, trapu (3,55 pouces de large!), Et était difficile à utiliser. Mais bon, c'était un début de conversation! Nokia Lumia 1520: Le Nokia 1520 a été la première véritable incursion de la société dans le monde des smartphones à grand écran. Le matériel était magnifique, mais Windows Phone n'a pas vraiment profité de ce grand écran.

Le Nokia 1520 a été la première véritable incursion de la société dans le monde des smartphones à grand écran. Le matériel était magnifique, mais Windows Phone n'a pas vraiment profité de ce grand écran. Icône Nokia Lumia 930 / Lumia: En tant que l'un des derniers smartphones entièrement Nokia, le Lumia 930 était le véritable téléphone Windows phare pour 2014. Bonnes spécifications, design haut de gamme et prix élevé.

En tant que l'un des derniers smartphones entièrement Nokia, le Lumia 930 était le véritable téléphone Windows phare pour 2014. Bonnes spécifications, design haut de gamme et prix élevé. HTC One M8 pour Windows: C'était un HTC One M8… mais fonctionnant sous Windows.