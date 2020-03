22 applications et jeux temporairement gratuits et 47 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Le week-end est presque là, et comme la majorité des gens resteront probablement à la maison à cause du coronavirus, je suppose que c’est une bonne chose que j’ai plus que quelques ventes de qualité à partager aujourd’hui. Plus particulièrement, KORG propose son application de synthétiseur Kaossilator gratuitement (normalement 20 $), et si vous cherchez quelques bons jeux pour vous occuper ce week-end, assurez-vous de ne pas manquer Slayaway Camp et Cyber Knights RPG Elite. Comme toujours, j’ai mis en évidence tous les titres intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 22 applications et jeux temporairement gratuits et 47 en vente pour la fin de la semaine.

Gratuit

applications

Horloge de régime scientifique 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Home Workouts Gym Pro (Sans publicité) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

KORG Kaossilator pour Android 19,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Dead Bunker 2 HD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

UN JOUR 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Stone Of Souls 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

[VIP] Cash Knight – Trouver mon manager (RPG inactif) 9,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

God of Attack VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Tower of Infinity VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Duck Warfare 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

13 Puzzle Rooms: Escape game 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Crazy Tap Chef VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Idle Train Station Tycoon: Money Clicker Inc. 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Couteau à robinet VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Devil Twins: VIP + 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Dragon slayer: Premium 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Surface Trimino: augmentez la surface. Jeu occasionnel 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Diddly – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Star Clock Live Wallpaper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Vinty – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Pack d’icônes Shadowy Oreo 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Pack d’icônes Simplex 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Calligraphe Pro 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Cycle Time Pro 5,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Maki Plus: Facebook et Messenger dans une seule application 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Push to Kindle par FiveFilters.org 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Alarm Clock Pro 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Rapid Cleaner Pro 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Bloqueur de notifications rapides PRO 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Lecteur vidéo tous formats – OPlayer 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

WiFi Thief Detector Pro (sans publicité) – Qui utilise mon WiFi? 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Apprendre le japonais Pro 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Apprendre le coréen – Grammar Pro 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Widget photo + 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Boîte à outils Vape [for true Geeks] 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Caméra HD Pro 5,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

GPS info premium + glonass 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Finances personnelles – Suivi des dépenses, Money Manager 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Aftermath XHD 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Jongler! 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Kiwanuka 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours

SpellKeeper 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Super Soccer Champs 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Tennis Champs retourne 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 3 jours

TileStorm: Eggbot’s Irish Adventure 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Qui êtes-vous, M. Cooper? 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Doom & Destiny 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Cache-cache[Story of Dorothy] 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Le moment: le temple du temps 2,49 $ -> 1,29 $; La vente se termine dans 4 jours

Poussière et sel 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Super64Pro (émulateur N64) 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Cyber ​​Knights RPG Elite 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dark Quest 2 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Terriens, méfiez-vous! 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Cookies magiques! 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pilot Brothers 1 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pilot Brothers 2 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pilot Brothers 3 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Strike Team Hydra 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Templar Battleforce RPG 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Angel Fish: VIP + 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Cosmic Express 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Galaxy Trader 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Numéros et quantités préscolaires Anglais et allemand 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

ReactionLab 2 – Sandbox à particules 2,77 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Slayaway Camp: le plaisir du puzzle d’horreur des années 80! 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Borealis – Icon Pack 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 1 jour

Verticons Icon Pack 1,75 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour

3D EARTH PRO – prévisions météorologiques locales et radar de pluie 9,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours