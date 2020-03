23 applications et jeux temporairement gratuits et 34 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Maintenant que le week-end est presque arrivé, il est de nouveau temps de consulter toutes les ventes d’applications et de jeux actuellement disponibles sur le Google Play Store. Plus particulièrement, le déverrouillage de la version complète du lecteur de musique Poweramp est à moitié réduit, et si vous recherchez des jeux, vous devriez certainement consulter les réductions pour Bridge Constructor Portal et G30 – A Memory Maze. Comme toujours, j’ai mis en évidence tous les titres intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 23 applications et jeux temporairement gratuits et 34 en vente pour la fin de la semaine.

Gratuit

applications

Widget de batterie 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Camera 4K Pro – Parfait, Selfie, Vidéo, Photo 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Nuancier RAL + NCS, éventail de ventilateurs. Testeur de peinture murale 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Card Vault Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Élément TD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 heures

HEXASMASH • Puzzle physique de la boule de démolition 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Into the Sky 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Bricks Crash 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Cartoon Craft 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Rusty Memory VIP: Survival 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

The Celestial Tree VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

[VIP] DungeonMon: Idle Merge Monster 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

[VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Legend Summoners Premium 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

NABOKI 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 heures

Tap Town – Soul Event 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

The Lost Ship 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Wonder Knights VIP: Retro Shooter RPG 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Zombie Defense Premium: Tap Game 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Man-Eating Plant VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Gold & Black Icon Pack 9010+ icônes 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Clavier / souris Bluetooth sans serveur Premium 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 heures

ServoTrack Pro 8,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Éditeur et créateur de PDF, outil, fusion, filigrane 9,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Organisateur Day by Day PRO 4,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Wifi Auto PRO 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Niveau de lucidité: Lucid Dreaming Tool / Dream Journal 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Filtre de lumière bleue et mode nuit – Night Shift Pro 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Drink Water Reminder Pro – Water Tracker 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Formation en mots anglais 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Photo Editor And Filter Pro 5,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Déverrouilleur Poweramp Full Version 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

The Angry Banana 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Dark Parables: Queen of Sands (Full) 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 3 jours

PowBall Renaissance 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Survival Horror-Number 752 (Out of isolation) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Math Path 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Z.O.N.A Shadow of Lemansk Tireur post-apocalyptique 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Bleentoro Pro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Vodobanka Pro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Histoires inédites de Lovecraft 9,99 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Constructeur de ponts médiéval 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Portail des constructeurs de ponts 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Dead Age 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

G30 – A Memory Maze 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Shiny The Firefly 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Skilltree Saga 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

The Inner World 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Le monde intérieur – Le dernier moine du vent 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Toby: The Secret Mine 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Conseil | Thème Xperia ™ + icônes 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Croquis sur feuille | Thème Xperia ™ + icônes 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Dark Sensation -Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Arrondi – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Pixel Square – Icon Pack 1,99 $ -> 1,19 $; La vente se termine dans 6 jours