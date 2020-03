23 $ Fire TV Stick, projecteur de cinéma maison 4K, éruption Bose, plus – .

Nous sommes tous en magasin pendant au moins quelques semaines passées principalement à l’intérieur, nous avons donc arrondi 10 offres quotidiennes samedi qui vous aideront à passer le temps et à vous divertir tout en économisant beaucoup d’argent dans le processus. Les points forts incluent une rare opportunité d’obtenir un désinfectant UV-C pour smartphone qui tue le coronavirus et d’autres germes sur votre smartphone, une offre d’une journée qui réduit l’AeroGarden Harvest Elite 360 ​​à un prix bas pour que vous puissiez cultiver des herbes fraîches pendant la le verrouillage du coronavirus, une offre exclusive de Prime qui réduit le best-seller Fire TV Stick d’Amazon à seulement 22,99 $, 150 $ de rabais sur un superbe projecteur de cinéma maison BenQ 4K qui peut transformer votre maison en salle de cinéma pendant la quarantaine, la folle caméra sans fil de 33 pieds qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 31,99 $, le couvercle de la friteuse à air instantané de 140 $ pour 79,95 $, l’aspirateur-balai sans fil Bissell ICONpet de 350 $ pour 199 $, plusieurs offres sur les haut-parleurs sans fil Bose les plus vendus, une paire de suppression de bruit sans fil étonnamment bonne de 50 $ des écouteurs pour seulement 24,99 $ avec le code promo L5G769UL, et les écouteurs antibruit sans fil véritablement populaires de 230 $ de Sony qui sont tellement meilleurs que les AirPods Pro pour seulement 130 $ renouvelés.

Vente Bose

