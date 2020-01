24 applications et jeux temporairement gratuits et 32 ​​en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. La fin de la semaine est enfin là, il est donc temps de célébrer en explorant les dernières ventes actuellement disponibles sur le Google Play Store. Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres les plus intéressants en gras, et je suis heureux d’annoncer qu’il existe quelques jeux de haute qualité disponibles dans la liste d’aujourd’hui, tels que This War of Mine et Beholder 2. Donc sans plus tarder, voici 24 applications et jeux temporairement gratuits et 32 ​​en vente pour la fin de la semaine.

Gratuit

applications

Apprenez le portugais brésilien 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

USMLE Clinic 4,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

80s Music Radio Pro 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

QR et Barcode Scanner PRO 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

ARC Launcher® Pro💎 2020 Themes, DIY, Wallpaper, FAST 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Side Protect: Auto Touch Guard 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Cartoon Craft 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Sudoku Zen 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Zombie Defense Premium: Tap Game 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Cat town (Tap RPG) – Premium 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Man-Eating Plant VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Roll Adventure 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Think Tap Turn – Brain Game 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Dead Bunker 2 HD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

IQ Games Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Space Concept Sudoku 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Word Games Pro 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

[VIP] Cash Knight – Trouver mon manager (RPG inactif) 9,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Color Link Deluxe VIP 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Live or Die: Zombie Survival Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Secret Tower VIP (RPG inactif à croissance rapide) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

XTeam VIP – Idle & Clicker RPG 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Verticons Icon Pack 1,75 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Widget de batterie 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Vente

applications

Clavier / souris Bluetooth sans serveur Premium 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Sun Locator Pro 5,49 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Keylogger Remote 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

QR & Barcode Scanner Pro. 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Wear Gallery Pro. 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Lecteur de loupe 4 Pro 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Bash Shell Pro [Root] – 50% DE RABAIS 20,99 $ -> 9,99 $; La vente se termine dans 6 jours

BusyBox X Pro [Root] – 50% DE RABAIS 20,99 $ -> 9,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pocket Note Pro – un nouveau type de cahier 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Statistiques de roulette 4,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Serveur SSH 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Vivid Navigation Gestures 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

AmoledPapers – fonds d’écran vibrants 1,59 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Tempest: Pirate Action RPG Premium 13,99 $ -> 6,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Pilot Brothers 1 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pilot Brothers 2 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pilot Brothers 3 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

BATAILLE 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Beholder 2 7,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Indice 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Code Adventures: Coding Puzzles pour les enfants 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Défense des données 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Galaxy Trader 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Gleam of Fire Plus + 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

ReactionLab 2 – Sandbox à particules 2,77 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

SpellKeeper 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Super64Pro (émulateur N64) 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

The Game of Life 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

This War of Mine 13,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Truck Simulator PRO Europe 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Qui êtes-vous, M. Cooper? 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Pack d’icônes Black Light 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours