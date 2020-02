24 heures avec le Galaxy Z Flip: surpris par combien je l’aime

Samsung nous a prêté le Galaxy Z Flip pendant une journée et je suis sorti de la brève expérience impressionné. Le téléphone est compact, accessible et agréablement différent de tout ce que j’ai utilisé auparavant. Voici mes premières opinions sur le dernier pliable de Samsung.

5 choses que j’aime avec le Samsung Galaxy Z Flip

1. Portabilité

Mon téléphone normal est un Samsung Galaxy Note 10 Plus. C’est une douleur totale à porter dans les poches des jeans et est particulièrement inconfortable en position assise. Le Z Flip peut être un peu épais, mais les petites dimensions le font pratiquement disparaître dans mes poches en comparaison. Le Flip de Samsung est beaucoup plus confortable à transporter dans votre pantalon, cela ne fait aucun doute. Bien que plus gros soit parfois meilleur, dans ce cas, ce n’est pas le cas.

Le Samsung Galaxy Z Flip est incroyablement bien conçu et assemblé.

2. Construire la qualité

J’ai brièvement utilisé le Motorola Moto Razr et il n’y a tout simplement pas de comparaison entre les deux. Le Z Flip est incroyablement bien conçu et assemblé. Les matériaux sont excellents, le téléphone est solide et tout y respire un travail de qualité. Il reprend les meilleures choses sur le Galaxy Fold et s’améliore dans les domaines qui en avaient besoin. Par exemple, la sensation de l’écran est infiniment plus agréable grâce au passage du plastique au verre. De plus, le Flip n’a pas la charnière faible et grinçante qui m’inquiète pour le Razr.

3. Comportement des charnières

J’adore que le Flip se comporte comme un ordinateur portable. Samsung l’appelle «pliage libre». Contrairement aux téléphones à clapet de l’ancien, qui s’ouvraient souvent grâce à un ressort interne, la charnière Z Flip vous permet d’ouvrir le Flip de manière fluide et de le régler à n’importe quel angle. Vous pouvez le déplier dans n’importe quelle position entre complètement fermé et complètement ouvert. C’est bien. De plus, Samsung a développé Flex Mode, ou logiciel pour le rendre plus utile lorsqu’il est partiellement ouvert. Par exemple, lorsque vous regardez du contenu YouTube ou Instagram avec le téléphone plié à un angle de 90 degrés, le téléphone agit comme son propre support, la moitié supérieure vous montrant le contenu et la moitié inférieure révélant les commandes. Samsung dit que certaines de ces astuces logicielles sont destinées à d’autres téléphones.

J’adore le fait que le Samsung Galaxy Z Flip se comporte comme un ordinateur portable miniature.

4. Caractéristiques de l’appareil photo

Cela n’a pas grand-chose à voir avec le facteur de forme du Galaxy Z Flip, mais je l’apprécie néanmoins. Samsung a donné au Z Flip les meilleures fonctionnalités de l’appareil photo de la nouvelle famille Galaxy S20, ce qui signifie Single Take et Night Hyperlapse. Single Take capture une poignée de photos et de courtes vidéos en même temps, puis sélectionne les meilleures images et vidéos à partager sur les réseaux sociaux. Hyperlapse nocturne repose sur un mode nuit pour capturer de superbes photos de nuit, y compris des vidéos en accéléré. Le téléphone dispose de caméras à vue standard et ultra-larges à l’arrière, mais pas de téléobjectif. Ça me va.

5. La nouveauté

Les téléphones sont si ennuyeux depuis si longtemps. Les dalles rectangulaires me font somnoler depuis des années maintenant. Les changements les plus intéressants que nous avons vus dans la mémoire récente sont les lumières clignotantes et les regards étranges des téléphones de jeux, tels que le ROG Phone 2. Et ces conceptions sont littéralement destinées uniquement à être affichées. Le retour aux téléphones pliants donne aux fabricants de téléphones plus de latitude pour s’étendre et voir ce qu’ils peuvent faire. Jusqu’à présent, j’aime ce que je vois – en particulier ce que Samsung a fait avec le Galaxy Z Flip. C’est un téléphone amusant qui est nouveau, nouveau et astucieux.

5 choses que je n’aime pas avec le Samsung Galaxy Z Flip

1. Affichage de la couverture

Il est trop petit et pas assez fonctionnel. Ce petit petit écran est destiné à vous aider à voir l’horloge et les notifications et autres lorsque le téléphone est fermé, mais ce n’est pas une solution complète. Pour commencer, c’est tout simplement trop petit. Même 50% plus gros serait quelque chose. Deuxièmement, les commandes sont difficiles et impliquent d’appuyer et de double-appuyer sur la touche de verrouillage de l’écran – ce qui est difficile à obtenir et à utiliser car la bascule du volume est sur le chemin. De plus, il y a des gestes de balayage lancés dans le mélange qui compliquent davantage la convivialité. Donnez-moi grand, donnez-moi simple. (L’affichage de la couverture du Galaxy Fold était également limitatif.)

L’affichage de la couverture est trop petit et trop difficile. Donnez-moi grand et donnez-moi simple, Samsung.

2. Audio mono

C’est une déception totale. Le Z Flip n’a pas de haut-parleurs stéréo. Cela signifie que lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube ou Netflix, tous les sons sortent d’un côté du téléphone. La même chose est vraie lorsque vous jouez de la musique. Je sais que nous ne pouvons pas tout avoir dans un seul appareil, mais le son déséquilibré sur un téléphone à 1380 $ n’est pas ce à quoi je m’attendais. Grâce salvatrice? Le haut-parleur à fond sonore sonne plutôt bien. En outre, le téléphone prend en charge Bluetooth stéréo de haute qualité avec la fonction Music Share du Galaxy S20 et Dolby Atmos.

3. Rapport hauteur / largeur

Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet, je suppose, car c’est la nature de la bête. La taille étroite du téléphone signifie que vous avez un écran très mince et grand – format 21,9: 9 – lorsque le téléphone est ouvert. C’est plus flagrant que les écrans 21: 9 des Sony Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10 et 10 Plus. Vous remarquez à quel point le téléphone est dégingandé. C’est quelque chose auquel nous devrons tous nous habituer si nous voulons que ce facteur de forme réussisse. Pour l’instant, il apparaît comme quelque peu stupide.

La taille étroite du téléphone signifie que vous avez un écran très mince et grand lorsqu’il est ouvert.

4. Multitâche

Cela devrait être une force, mais je trouve que c’est une faiblesse. Le Samsung Galaxy Z Flip comprend l’écran Edge de Samsung et le multitâche multi-fenêtres. L’Edge Display, bien sûr, ouvre un quai sur le côté où certains raccourcis trouvent leur maison. Malheureusement, le téléphone (et la barre de raccourcis) sont si hauts que vous ne pouvez pas atteindre la moitié d’entre eux sans jongler avec le téléphone dans votre main. Vous feriez mieux d’accéder aux raccourcis directement à partir de (en bas de) l’écran d’accueil. De même, l’utilisation de la vue multi-fenêtres – avec deux applications exécutées en même temps – n’est pas aussi puissante que sur le Galaxy Fold.

5. Autonomie de la batterie

Je n’ai pas eu la chance de vraiment faire fonctionner le téléphone, mais la première charge s’est épuisée assez rapidement de la batterie de 3300 mAh. Je suppose que cela est dû au fait que la fonction de batterie adaptative du téléphone n’a pas encore eu la chance de se déclencher. Cependant, il est impossible que le Samsung Galaxy Z Flip offre la durée de vie de la batterie du Note 10 Plus ou S20 Ultra. Nous prévoyons d’évaluer plus complètement la batterie dans notre examen complet, qui devrait être disponible dans les jours à venir.

Les premiers jours pour les téléphones pliants

Je ne suis pas sûr que le Galaxy Z Flip soit le facteur de forme que tout le monde veut ou a besoin, mais c’est un grand pas en avant pour les pliables. J’apprécie que ce produit de deuxième génération de Samsung soit beaucoup plus raffiné que sa première tentative, et un produit plus complet dans l’ensemble. Cela fait honte au Motorola Razr.

Une chose que nous devons faire est de prendre du recul et de donner une marge de manœuvre à Samsung (et Motorola). Je ne vais pas les excuser de fournir des produits de qualité inférieure, mais nous devons nous émerveiller devant la technologie que nous voyons se développer sous nos yeux. Le Samsung Galaxy Z Flip a verre pliant. C’est super cool!

Où nous allons à partir d’ici ne fera que devenir encore plus excitant.

Samsung Galaxy Z Flip Le tout nouveau smartphone pliable vertical de Samsung

Le Galaxy Z Flip est le tout premier smartphone à pliage vertical de Samsung. Il bascule des éléments de conception Samsung familiers que nous aimons tous, mais dans un nouveau facteur de forme pliable. Doté de 256 Go de stockage intégré, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 3300 mAh et d’un écran en verre pliable de 6,636 x 1080 pixels, il peut ne pas avoir de spécifications de haut niveau, mais il devrait offrir une expérience de haut niveau.