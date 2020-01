25 conseils macOS indispensables pour les utilisateurs Mac débutants, intermédiaires et avancés

Il existe des dizaines sinon des centaines de raccourcis et astuces macOS pour rationaliser vos flux de travail et faciliter l’utilisation de votre Mac, mais bon nombre de ces raccourcis sont facilement ignorés ou oubliés.

Pour ce guide et la vidéo YouTube qui l’accompagne, nous avons demandé aux lecteurs de MacRumors sur Twitter et YouTube leurs conseils macOS préférés et les plus utiles, que nous avons compilés ci-dessous. Certains d’entre eux sont plus basiques et fonctionneront pour tous les utilisateurs, tandis que d’autres sont un peu plus avancés. Consultez notre vidéo pour les voir en action, ou lisez le guide pour un aperçu rapide.

Gestion des postes de travail et des applications

Activer Spotlight pour la recherche – Pour afficher une interface de recherche pratique qui vous permettra de trouver des fichiers sur votre Mac, utilisez simplement Command + Space. Spotlight peut faire toutes sortes de choses, de la localisation de fichiers à la réponse à des questions de base en passant par la résolution de problèmes mathématiques. Permuter entre les applications – Pour basculer entre vos applications ouvertes, appuyez sur Commande + Tab. Maintenez la touche Commande enfoncée, puis appuyez sur Tab pour parcourir les applications ouvertes. Lâchez prise lorsque l’application que vous souhaitez est mise en surbrillance. Fermer les applications du sélecteur d’applications – Lorsque vous êtes dans la vue Commande + Tab, appuyez sur la touche Q avec la commande enfoncée pour fermer une application ouverte. Coins chauds – Si vous n’utilisez pas déjà Hot Corners, ils valent la peine d’être vérifiés. Vous pouvez définir des tâches qui se produiront lorsque votre souris survole un coin spécifique, comme lancer Mission Control, afficher le bureau, etc. Configurez-les dans Préférences Système> Contrôle de mission> Coins chauds. Coins chauds avancés – Si vous souhaitez utiliser des coins chauds mais que vous vous êtes trouvé en train d’activer accidentellement des fonctions, maintenez la touche Option enfoncée lors de la configuration d’un coin chaud. À partir de là, le Hot Corner ne s’activera que si vous maintenez la touche Option enfoncée. Masquer une fenêtre – Pour masquer rapidement une fenêtre sur le bureau, appuyez simplement sur Commande + H. L’application disparaîtra en arrière-plan, mais vous pouvez la récupérer en cliquant sur l’icône sur le dock ou en utilisant Commande + Tab. Masquer toutes les fenêtres – Vous pouvez masquer toutes les fenêtres sauf pour la fenêtre de l’application que vous utilisez actuellement en appuyant sur Option + Commande + H. Passer d’une application à une autre – Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes pour une application comme Safari, vous pouvez permuter entre ces fenêtres ouvertes en utilisant Commande + la touche Tilde (~).Basculer entre plusieurs bureaux – Si vous utilisez plusieurs postes de travail, vous pouvez les basculer rapidement entre eux en appuyant sur le bouton Contrôle, puis sur la flèche gauche ou droite.

Gérer les fichiers

Ouverture rapide des dossiers – Pour ouvrir un dossier dans le Finder ou sur votre bureau, maintenez la touche Commande et appuyez sur la flèche vers le bas. Pour revenir en arrière, maintenez simplement la commande et appuyez sur la touche flèche vers le haut. Nettoyez votre bureau – Pour ceux avec macOS Mojave ou version ultérieure, sur un bureau en désordre, faites un clic droit et choisissez “Stacks” pour que votre Mac organise automatiquement tout par type de fichier. Suppression instantanée de fichiers – Si vous souhaitez supprimer un fichier et contourner la corbeille sur le Mac qui enregistre les fichiers avant de les supprimer, sélectionnez simplement un fichier et appuyez sur Option + Commande + Supprimer en même temps. Créer un fichier de duplication automatique – Si vous souhaitez créer un fichier en double en cliquant sur un fichier spécifique, faites un clic droit, sélectionnez “Get Info”. puis cochez la case Stationary Pad. Chaque fois que vous ouvrez ce fichier, il en ouvre en fait un doublon, ce qui est idéal pour les modèles et les types de fichiers similaires.

Captures d’écran

Captures d’écran vidéo – Shift + Command + 3 prend une capture d’écran, Shift + Command + 4 vous permet de sélectionner une zone de l’écran à capturer, mais Shift + Command + 5, une option moins connue, affiche une interface qui vous permet d’enregistrer votre écran ou un partie de votre écran. Captures d’écran plus propres – Lorsque vous utilisez Maj + Commande + 4 pour sélectionner une zone de l’écran, si vous appuyez sur la barre d’espace, l’icône se transforme en caméra. De là, vous pouvez cliquer sur n’importe quelle fenêtre ouverte pour obtenir une capture d’écran de la fenêtre ou de l’élément d’interface comme le dock ou la barre de menus.

Safari

Image dans l’image de Safari (YouTube) – Vous pouvez regarder une vidéo dans Safari pendant que vous faites d’autres choses. Pour le faire avec YouTube, faites un clic droit sur une vidéo qui est lue deux fois pour faire apparaître un menu offrant la fonction d’image dans l’image. Safari Picture-in-Picture Pt. 2 – Si la méthode du clic droit ne fonctionne pas pour faire sortir une vidéo ou si vous ne regardez pas YouTube, il existe une autre méthode. Lors de la lecture d’une vidéo, recherchez l’icône audio dans la barre d’outils Safari, cliquez dessus avec le bouton droit et elle devrait faire apparaître une option d’image dans l’image. Copie de lien plus facile – Si vous souhaitez copier l’URL actuelle dans Safari, appuyez sur Commande + L pour mettre en surbrillance la barre d’URL, puis appuyez sur Commande + C pour copier. C’est plus rapide que d’utiliser une souris.

Force Touch Trackpad

Coup d’œil – Lorsque vous utilisez un Mac avec un pavé tactile Force Touch, si vous cliquez et maintenez sur quelque chose comme un lien de site Web ou une vidéo YouTube, vous pouvez voir un petit aperçu du contenu pour voir ce que c’est sans avoir à quitter la page actuelle que vous ” re on. dictionnaire – Si vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, mettez-le en surbrillance et appuyez dessus avec le pavé tactile Force Touch pour obtenir une définition de dictionnaire. Renommer des dossiers et des fichiers – Si vous forcez Touch sur un nom de dossier ou de fichier, vous pouvez rapidement le renommer. Appuyez sur une icône de dossier ou de fichier et vous pouvez voir un aperçu du fichier.

Apple Watch et Mac

Déverrouillage avec Apple Watch – Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez l’utiliser pour déverrouiller votre Mac, ce qui est une fonctionnalité très utile pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour le configurer, ouvrez Préférences Système> Sécurité et confidentialité, puis activez Déverrouiller Mac avec Apple Watch. Authentification par mot de passe Apple Watch – Pour ceux qui ont macOS Catalina et une Apple Watch, l’Apple Watch peut également être utilisée comme alternative à un mot de passe, vous n’avez donc pas besoin de taper fréquemment des mots de passe.

Centre de notification

Activer rapidement le MDN – Si vous maintenez la touche Option et cliquez sur l’icône du Centre de notifications dans le coin supérieur droit de la barre de menus de votre Mac, vous pouvez activer Ne pas déranger.

Astuces clavier

Contrôle alternatif de la souris – Il y a une option pour contrôler le curseur de votre souris avec votre clavier, et il peut être activé dans l’accessibilité. Ouvrez les paramètres d’accessibilité et sous Contrôle du pointeur, choisissez l’onglet Autres méthodes de contrôle. À partir de là, activez Activer les touches de la souris et sélectionnez pour activer les touches de la souris lorsque vous appuyez cinq fois sur Option. Lorsque vous appuyez sur Option x5, les touches de la souris s’allument et vous pouvez utiliser le clavier pour déplacer la souris. Accès rapide aux paramètres des touches de fonction – Lorsque vous appuyez sur l’une des touches de fonction pour activer Mission Control, Brightness, Media playback, et plus encore, si vous maintenez Option enfoncée lorsque vous appuyez sur, vous pouvez accéder aux options de paramètres correspondantes dans les Préférences Système pour ces touches. Remarque: Cela ne fonctionne pas sur les Mac Touch Bar.

Partager plus de conseils

