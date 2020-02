25 $ de vrais écouteurs sans fil meilleurs que les AirPods? Il faut l’entendre pour le croire – .

Les AirPod d’Apple sont actuellement les véritables écouteurs sans fil les plus populaires au monde. Et avec des remises constantes comme la vente sur Amazon en ce moment qui réduit les AirPod à 139 $, ils continueront sans aucun doute à être des best-sellers dans un avenir prévisible. Les AirPods 2 ordinaires sont actuellement réduits de 20 $ et Amazon réduit de 30 $ les AirPods 2 avec l’étui de chargement sans fil d’Apple. Ce sont à la fois d’excellentes offres et les prix les plus bas que vous trouverez sur le marché en ce moment, mais il y a une autre vente à considérer avant d’appuyer sur la gâchette et de prendre de nouveaux AirPod.

Nous avons couvert les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueCapsule sans fil à plusieurs reprises ici au . Deals, et ils ont régulièrement été des best-sellers parmi nos lecteurs.

Ils ont une conception similaire aux AirPods et ils ont même un contrôle tactile comme les AirPods, vous pouvez donc lancer votre assistant vocal en appuyant simplement sur l’un des écouteurs. La qualité du son est excellente et la durée de vie de la batterie est impressionnante, mais le vrai coup de fouet est le prix – utilisez le code promo 8PK6E688 à la caisse et vous ne paierez que 24,64 $! C’est un nouveau prix bas de tous les temps, mais ça ne durera pas longtemps.

Vous vous demandez ce que les gens ont à dire sur les écouteurs TrueCapsule? Découvrez cet avis:

Je vais commencer par dire que je possède plusieurs paires de ces écouteurs (différents modèles). au début, je les ai achetés parce que j’en avais marre de perdre au freinage des écouteurs coûteux sur ma moto ou mon vélo, j’ai donc décidé de me rendre bon marché juste pour cette raison. J’ai encore une paire de jaybird que j’utilise pour les films et à la maison. J’ai passé en revue l’autre tête que je possède des soundpeats, tous avec la conclusion qu’ils sont assez bons pour la batterie de l’argent est excellent mais le son est correct et justifié pour le prix. mais ensuite quelque chose est arrivé, j’ai perdu l’un des pods de mon précédent vrai sans fil et j’ai acheté cette paire maintenant ces gars-là ont rempli les blancs ici la durée de vie de la batterie est excellente le signal Bluetooth est génial ils ont un bouton de couplage qui était une lutte sur le précédent casque et le son est vraiment bon très très proche de mon jaybird de 200 dollars ce qui était quelque chose que les modèles précédents ne pouvaient pas réaliser la meilleure partie est que le prix est le même. toujours bon pour l’argent mais maintenant il n’y a pas de sacrifier votre son à cause du prix.

Et celui-là:

Il s’agit de ma troisième paire d’écouteurs SoundPEATS (j’ai également utilisé les Q34 et Q35), mais cette nouvelle paire est devenue ma préférée. Ils sont très confortables, très légers et sonnent très bien.

L’appairage est très facile – dès que vous les sortez de leur boîtier, ils passent en mode d’appairage. Une fois que vous vous êtes connecté à eux, ils restent associés jusqu’à ce que vous les reposiez dans le boîtier. À partir de là, ils se mettent automatiquement sous tension et se reconnectent dès que vous les retirez du boîtier, généralement en se connectant avant de les mettre dans l’oreille.

La qualité sonore est bonne, ils sont parfaits pour écouter des podcasts, assez bons pour écouter de la musique. Ils restent en place pendant le jogging, la corde à sauter, etc.

Dans l’ensemble, ils sont un excellent écouteur sans fil pour le prix!

Il en existe beaucoup plus, mais il est maintenant temps de découvrir par vous-même à quel point ces écouteurs TWS sont impressionnants.

