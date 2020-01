25 épisodes de Star Trek (et 3 films) à regarder avant de regarder Star Trek: Picard

Source: Corcutters / James Bricknell

Le moment que les fans de Star Trek: The Next Generation attendaient est arrivé. Le premier épisode de la nouvelle émission de CBS, Star Trek: Picard, a été diffusé, et les critiques ont été extrêmement positives. Jusqu’à présent, la série nous a donné un avant-goût du moment le plus éloigné de l’univers de Star Trek et nous montre un Picard qui ravive un feu perdu.

Pour ceux d’entre vous qui sont nouveaux sur Star Trek ou qui n’ont pas regardé depuis longtemps – après tout, la dernière fois que Jean-Luc est apparu à l’écran était en 2002 – nous avons dressé une liste d’épisodes et de films de partout l’ensemble du spectre du canon de Star Trek pour vous aider avec le scénario de cette première saison de ST: Picard.

Nous avons stylisé les épisodes que nous croyons essentiels à l’intrigue de ST: Picard dans audacieux, les autres sont des informations sur les personnages entourant l’amiral Picard et sur l’amiral lui-même.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Star Trek: la série originale

Série 1, épisode 14: Balance of Terror

Star Trek: la prochaine génération

1.13: Datalore (données)

2.09: La mesure d’un homme (Données, Maddox)

3.10: Le transfuge (Romuliens)

3.16: La progéniture (Les données)

3.26: Le meilleur des deux mondes, partie 1 (Picard, Borg)

4.01: Le meilleur des deux mondes, partie 2 (Picard, Borg)

4.02: Famille (Picard)

4.21: La tête de tambour (Picard)

5.07: Unification, partie 1 (Picard, Romuliens)

5.08: Unification, Partie 2 (Picard, Romuliens)

6.10: La chaîne de commandement, partie 1 (Picard)

6.11: La chaîne de commandement, partie 2 (Picard)

5.23: Moi, Borg (Hugh, Borg)

5.25: La lumière intérieure (Picard)

6.26: Descente, partie 1 (Hugh, Borg)

7.01: Descente, partie 2 (Hugh, Borg)

7.12: Le Pégase (Picard)

Star Trek: premier contact

Star Trek: Deep Space Nine

7.16: Inter Arma Enim Silent Leges (Starfleet, Romulans)

Star Trek: Voyager

3.26: Scorpion, partie 1 (Seven of Nine, Borg)

4.01: Scorpion, partie 2 (Seven of Nine, Borg)

4.02: Le cadeau (Seven of Nine)

5.15: Dark Frontier, partie 1 (Seven of Nine, Borg)

5.16: Dark Frontier, partie 2 (Seven of Nine, Borg)

7.25: Fin de partie, partie 1 (Borg)

7.26: Fin de partie, partie 2 (Borg)

Star Trek: Nemesis

Star Trek (2009)

À l’écran

CBS All Access

Obtenez des émissions CBS et sautez le câble

CBS All Access vous donne accès à vos émissions CBS préférées sans abonnement au câble. Diffusez Star Trek sur tous vos appareils en HD à petit prix.

Une ventilation des différents spectacles

Il existe de nombreuses séries différentes de Star Trek et de nombreux films également. Vous n’avez pas besoin de regarder chaque épisode de chaque série, mais il y a beaucoup d’épisodes dans lesquels vous pouvez vous enfoncer. Voici une ventilation de ce que sont les différents spectacles qui incluent des éléments d’histoire de Picard et comment ils affectent le spectacle.

Star Trek: la série originale

Il n’y a qu’un seul épisode de la série OG que vous devez regarder, et c’est la première fois que nous rencontrons les Romuliens. Cela nous donne un aperçu de la façon dont la zone neutre se produit et pourquoi ils sont l’ancien ennemi de la Fédération. Cette visualisation n’est pas obligatoire, mais c’est une façon amusante d’ajouter de la profondeur.

Star Trek: la prochaine génération

Star Trek: The Next Generation, ou comme les fans l’appellent: TNG, est la maison du capitaine Picard, et en tant que tel a la plupart du canon dont vous aurez besoin pour tout savoir sur lui en tant que personnage, ainsi que la trame de fond entre lui et Data, son troisième androïde aux commandes. Dans TNG, nous voyons une Fédération qui, grâce en grande partie à Jean-Luc Picard, est honorable, éthique et juste. Il semble qu’au fil des années, les choses changent et Picard perd confiance dans l’institution à laquelle il croyait autrefois.

Il y a aussi plusieurs épisodes centrés sur Borg où nous rencontrons Hugh, ainsi que des épisodes romuliens qui montrent les interactions de Picard avec eux en tant que nation. Les épisodes Borg vont être vitaux pour cette première saison de Picard, comme nous l’avons déjà vu dans le premier épisode.

Star Trek: premier contact

Source: Paramount

First Contact est centré sur Picard, Data et le Borg. Cela vous donnera un aperçu de ce que Picard pense des données, ainsi que de ses expériences avec les Borgs. Non seulement c’est un grand film, mais c’est aussi certains de Sir Patrick Stewarts qui agissent le mieux dans son rôle de capitaine Picard.

La profondeur de sa haine pour les Borgs est visible tout au long du film, non seulement à cause de ce qu’ils représentent, mais à cause de ce qu’ils lui ont fait personnellement. C’est excellent, et vous devriez le regarder du début à la fin.

Star Trek: Deep Space Nine

Il n’y a qu’un épisode à regarder ici, mais c’est un bon. Cet épisode met en scène un Starfleet qui n’est pas aussi moral et éthique que nous le voulons. Starfleet fera presque tout pour faire le travail – du moins quand personne ne regarde.

Star Trek: Voyager

Source: CBS

Bien que nous n’ayons pas encore vu Seven of Nine ou Hugh dans Star Trek: Picard, nous savons qu’ils arrivent, et ils sont tous les deux d’anciens Borg. Seven of Nine joue un rôle énorme dans Star Trek: Voyager et est susceptible d’être une grande partie de cette première saison de ST: Picard. Voyager explique également ce qui arrive aux Borgs et donne beaucoup plus de profondeur au collectif et comment ils fonctionnent.

Star Trek: Nemesis

Star Trek: Nemesis est le dernier film de la chronologie principale mettant en vedette Jean-Luc Picard et centré sur un conflit avec les Romuliens. Les actions que les personnages ont réalisées dans le film semblent stimuler une grande partie de l’intrigue pour cette nouvelle série, ce qui en fait un film pivotant à regarder.

Non seulement ce film est rempli d’intrigues et d’intrigues romuliennes, mais il explique également, de manière plus approfondie, comment le Romulan Star Empire a vu le jour et comment Data a préparé le terrain pour toute cette série que nous allons regarder. Donc oui, ce film peut à peu près pivoter vers Star Trek: Picard.

Star Trek (2009)

Bien que ce film ne soit pas entièrement nécessaire pour Star Trek: Picard – la chronologie se divise ici, donc la plupart du film se déroule dans une chronologie alternative – il explique comment le soleil romulien est devenu supernova. Dans les films, Spock décrit comment ils ont essayé d’empêcher le soleil de bouger, mais ont échoué. Après cet échec, Picard part avec la flotte pour aider à sauver les Romuliens de l’explosion.

En fait, je vous ai à peu près tout dit du film, alors peut-être que vous n’avez pas besoin de le regarder. Ton appel.

Si vous deviez choisir une série

Tous ces films et séries sont excellents, mais le temps presse. Picard étant maintenant diffusé tous les jeudis, vous devrez récupérer autant de ces épisodes que possible. Si vous n’avez que le temps de parcourir une série, il doit s’agir des épisodes de Star Trek: The Next Generation et des films.

Tout ce que vous devez savoir sur Jean-Luc Picard est très important à chaque saison, et sa relation avec Data semble être la cheville ouvrière de cette nouvelle série. Vous devriez être en mesure de passer rapidement en revue tous les épisodes dont vous avez besoin et d’être prêt pour le prochain épisode.

À l’écran

CBS All Access

Obtenez des émissions CBS et sautez le câble

CBS All Access vous donne accès à vos émissions CBS préférées sans abonnement au câble. Diffusez Star Trek sur tous vos appareils en HD à petit prix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.