25 nouveaux jeux Android à partir de la semaine du 24 février 2020

Bienvenue dans notre tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai le lancement officiel du titre d’échecs automatiques de Valve, la sortie occidentale d’un jeu de gacha Dragon Quest, le lancement en douceur du jeu de défense de tour d’Electronic Arts Plants vs.Zombies 3 et l’arrivée du bagarreur de héros gratuit de LEGO . Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 24 février 2020.

Jeux

Dota Underlords

Couverture de la police Android: Dota Underlords, le concurrent d’Auto Chess de Valve, arrive sur Android

Dota Underlords est le point de vue de Valve sur les échecs automatiques, construit à partir du MOBA Dota 2, et il est jouable sur Android depuis juillet 2019, bien que cette semaine marque la sortie officielle ainsi que le début de la première saison du titre. Comme prévu, l’auto-battler offre un abonnement de 5 $ à tous ceux qui souhaitent gagner des récompenses supplémentaires en jouant, et comme cette semaine marque la sortie officielle stable pour mobile, de nouveaux modes et éléments de gameplay sont arrivés pour étoffer le titre. Malheureusement, de nombreuses critiques indiquent un mauvais équilibre, ce qui est quelque chose à garder à l’esprit si vous n’avez pas encore joué à cet auto-battler.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 4,99 $

DRAGON QUEST OF THE STARS

Couverture de la police Android: Dragon Quest of the Stars est disponible en téléchargement un jour plus tôt, mais vous ne pouvez pas encore y jouer (mise à jour: sortie maintenant)

Dragon Quest of the Stars est un RPG mobile de quatre ans de Square Enix qui vient de faire son chemin vers l’Ouest. Il apporte de l’art vieillissant et de la conception de jeux, tout en incluant des achats exorbitants dans l’application, sans parler d’un sous-mensuel qui verrouille les fonctionnalités de facilité d’utilisation derrière un mur payant. Ce jeu n’est donc pas seulement un cash-in, il n’est même pas nouveau. Ainsi, alors que le gameplay basé sur le gacha offre assurément une mouture addictive, attendez-vous à payer par le nez si vous souhaitez avancer à un rythme régulier.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Plants vs.Zombies ™ 3

Couverture de la police Android: Plants vs.Zombies 3 quitte les tests pré-alpha et se lance doucement dans certains territoires

Cette semaine, Plants vs.Zombies 3 a quitté la pré-alpha et est entré dans une phase de lancement en douceur. Pour le moment, le jeu est officiellement disponible aux Philippines et devrait arriver dans de nouvelles régions à mesure que les jours avancent, bien qu’un calendrier détaillé n’ait pas été fourni. Il semblerait donc qu’Electronic Arts lance lentement le Pv3 au public alors qu’il continue de développer et de tester le jeu pour s’assurer que les fans l’adoreront. Bien sûr, si vous consultez les prix d’achat intégrés ci-dessous, il est facile de comprendre pourquoi il pourrait être difficile pour de nombreux fans de la série de se passionner pour ce titre.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

LEGO® Legacy: Heroes Unboxed

Couverture de la police Android: LEGO Legacy: Heroes Unboxed est un RPG à collectionner F2P, désormais disponible sur le Play Store (mise à jour)

LEGO Legacy: Heroes Unboxed est un RPG de stratégie gratuit qui met en vedette les personnages LEGO préférés de tout le monde, et c’est exprès depuis ce jeu de collection de héros. Oui, si vous avez déjà joué à MARVEL Strike Force, Star Wars: Galaxy of Heroes, DC Legends: Battle for Justice, Ninja Turtles: Legends, Disney Heroes: Battle Mode, Looney Tunes World of Mayhem, Might and Magic: Elemental Guardians, Age of Magic, ou Summoners War, alors vous devriez savoir exactement à quoi vous attendre de Heroes Unboxed. Plus ou moins, c’est un jeu pour enfants rempli de mécanismes de jeu déguisés en collection de mini-figurines, ce qui montre que LEGO n’a aucun scrupule à vider les poches des enfants pour ses profits.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

ISOLAND 3: Poussière de l’univers

ISOLAND 3: Dust of the Universe est la suite tant attendue d’Isoland 2: Ashes of Time, bien qu’il semble que le développeur ait opté pour un autre éditeur cette fois-ci. Plus ou moins, vous pouvez vous attendre au même gameplay d’aventure pointer-cliquer fantastique que les deux premiers titres de la série, le tout enveloppé dans une nouvelle histoire qui explore la signification de l’art.

Monétisation: 1,99 $ / aucune annonce / IAP de 0,99 $ à 4,49 $

L’histoire d’un gladiateur

Story of a Gladiator est une nouvelle version des créateurs de Dark Quest et de sa suite. Contrairement aux titres précédents du développeur, Story of a Gladiator n’est pas un RPG. C’est en fait un bagarreur de style similaire aux jeux beat’em up de Capcom. Bien sûr, ce titre a pour thème le combat dans une arène en tant que gladiateur, et il propose 80 ennemis, trois arènes, 36 batailles et trois combats de boss. Donc, si vous recherchez un bagarreur d’arcade de qualité qui ne cassera pas la banque, Story of a Gladiator est un choix solide.

Monétisation: 2,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

As de la Luftwaffe – Squadron: Extended Edition

Aces of the Luftwaffe – Squadron: Extended Edition propose deux titres distincts dans un seul package, ce qui explique le prix de 7,99 $. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un tournage de haut en bas, et il a pour thème les avions qui ont pris l’air pendant la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que le jeu propose deux campagnes distinctes, vous pouvez vous attendre à vous frayer un chemin à travers 50 niveaux et 12 combats de boss. Mieux encore, l’intégralité du jeu est entièrement exprimé, ce qui ajoute un niveau de polissage que vous n’attendriez pas d’une version mobile. Si vous aimez les tireurs d’arcade descendants, celui-ci vaut le prix demandé.

Monétisation: 7,99 $ / sans publicité / sans IAP

Forêt d’Eri

Eri’s Forest est un jeu de tower defense extrêmement unique qui offre un terrain de jeu à 360 degrés. Essentiellement, chaque match aura lieu sur un morceau d’arbre, et vous devrez faire tourner la caméra autour de cette branche pour obtenir une image claire de l’ensemble du champ. Cela rend les matchs passionnants car vous devrez microgérer votre appareil photo tout en empêchant les méchants d’atteindre votre base. C’est ainsi que vous prenez un genre éprouvé et vrai et que vous le mettez sur la tête, les amis – les accessoires du développeur.

Monétisation: 7,99 $ / sans publicité / sans IAP

Démo SWORDSHOT

SWORDSHOT Demo sert de version à accès anticipé pour ce qui est essentiellement un tireur de haut en bas. Le truc, c’est qu’il s’agit d’un jeu de tir statique, et donc ce sera votre travail de faire exploser les boucliers tournants de vos ennemis afin de les abattre. Considérez le jeu comme un mode de rush de boss dans votre jeu de tir top-down préféré, et c’est précisément ce que vous pouvez attendre de cette version.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Le chat dans le chapeau s’invente: Jeux de robots PreK STEM

Le chat dans le chapeau s’invente: PreK STEM Robot Games est un jeu éducatif conçu pour intéresser les enfants aux STEM. Bien sûr, la plupart des domaines STEM nécessitent beaucoup de dévouement pour y réussir, donc ce n’est pas comme si le chat dans le chapeau allait soudainement rendre votre enfant bon en mathématiques, mais je suppose que nourrir tôt les intérêts est toujours un bonne chose.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Dish Life: The Game

C’est une liste un peu plus étrange, mais il semblerait que Dish Life: The Game soit un titre de simulation sur la croissance des cellules souches, entre autres. Ce sera votre travail de gérer les activités quotidiennes d’un laboratoire de cellules souches, telles que la croissance et la culture des cellules souches. Bien sûr, c’est aussi un jeu qui contient un virage politique, donc des sujets comme la politique et les questions sociales sont présents pour une raison quelconque. Oh, et comme la plupart des jeux qui ont été conçus pour se concentrer sur un message politique plutôt que sur le plaisir, c’est un titre rempli de bugs. Imagine ça.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas de PAI

Dungeon Quest Action RPG – Labyrinth Legend

Dungeon Quest Action RPG est principalement un robot de donjon hack-and-slash qui dégage quelques éléments roguelike. Les joueurs devront monter de niveau au fur et à mesure qu’ils collectent de nouveaux équipements, et il y a quelques combats de boss dans le mélange, donc les joueurs doivent s’attendre à un défi. Mieux encore, ce titre n’est pas un jeu de gacha gourmand, donc sa monétisation est simple. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez acheter l’intégralité du titre via un seul achat via l’application.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

Rendez-le parfait

Make it perfect est un jeu pour tous ceux qui souffrent de TOC. Je sais que j’ai un problème particulier où je ne peux pas m’endormir si mes chaussures ne se tiennent pas directement sur le sol, et donc je peux totalement me mettre derrière un jeu qui est une question de perfection et de rangement inutiles. Essentiellement, ce sera votre travail de nettoyer chaque niveau du jeu au point où les choses semblent parfaites. Ensuite, c’est la prochaine étape.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 3,49 $ pièce

Conflit américain

US Conflict est un jeu de stratégie en temps réel qui renonce à la BS générale que vous attendez d’un titre RTS mobile. Cela signifie que cette version offre un gameplay plus proche de ce que vous attendez d’un jeu PC RTS, le tout dans la paume de vos mains. Vraiment, le seul inconvénient que je peux trouver avec cette version est qu’il n’y a que 12 étapes à parcourir, ce qui en fait une courte expérience, mais toujours amusante.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 5,99 $ pièce

Om Nom: Run

Il semblerait que ZeptoLab soit tombé sur le bord de la route, tout comme Rovio, et libère maintenant des déchets peu profonds, comme ce coureur sans fin. Peut-être que si ZeptoLab avait sauté dans le genre alors qu’il était encore populaire, cette version aurait plus de sens, mais vu que ce style de jeu est complètement joué, je dois me demander qui a éclairé cette version. Je veux dire, le titre fonctionne comme annoncé, mais qui se soucie vraiment d’un autre coureur sans fin inutile, même s’il met en vedette un personnage mignon d’un jeu mobile de 10 ans. À tout le moins, les achats intégrés du titre ne sont pas si mauvais. C’est juste dommage que ZeptoLab n’ait pas pu trouver une idée originale.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 9,99 $

Microsoft Sudoku

Microsoft Sudoku est une version qui m’a surpris. Jusqu’à cette semaine, je n’avais jamais entendu parler du jeu, mais il semblerait que cela existe depuis un certain temps sur les plateformes concurrentes. Pourtant, c’est une surprise de voir le titre apparaître sur le Play Store sans le mot-un de Microsoft, et il semblerait que plus de quelques personnes ont pu jouer au jeu au cours des derniers mois, et jusqu’à présent, beaucoup de les critiques pointent vers des bugs sonores et des contrôles douteux.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 9,99 $

Idle Cat Stars

Aimez-vous les chats adorables? Aimez-vous jouer à des jeux inactifs? Eh bien, devinez quoi, Idle Cat Stars est un titre contagieux qui contient les deux, et il vient d’entrer en accès anticipé cette semaine. Il s’agit essentiellement d’un jeu de gestion de chats de célébrités, et il vous appartiendra donc de diriger la carrière de félins célèbres, comme Angry Cat. Donc, si vous souhaitez découvrir ce que c’est que de lancer la campagne de médias sociaux pour votre célébrité féline préférée, alors c’est le jeu pour vous. Bien sûr, comme la plupart des jeux inactifs, le gameplay devient rapidement obsolète, bien que la monétisation de cette version ne soit pas aussi mauvaise que la majorité des jeux inactifs gratuits.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 1,99 $ à 37,99 $

Héros Knockdown

Avec tous les RP que j’ai reçus cette semaine à propos de Knockdown Heroes, on pourrait penser que ce jeu apportait en fait quelque chose de nouveau à la table, mais bien sûr que non. Essentiellement, c’est un titre qui clone les mécanismes de Clash Royale, bien qu’il y ait un peu plus de place pour la contribution des joueurs car il y a quelques mouvements uniques dans le mix. Malheureusement, les commandes ne sont pas si bonnes que cela, ce qui nuit vraiment au plaisir des joueurs.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

RPG Liege Dragon

RPG Liege Dragon est la dernière version de Kemco à proposer une traduction en anglais. Comme prévu, il s’agit d’un RPG au tour par tour générique qui coûte non seulement 9 $, mais contient également des achats intégrés qui vont jusqu’à 49,99 $ par article. Pourquoi un jeu mobile à 9 $ contient des IAPS aussi élevés, je ne sais pas, et je ne recommanderais pas non plus de dépenser 9 $ pour le savoir. Pas étonnant que personne ne parle plus de Kemco.

Monétisation: 8,99 $ / contient des annonces / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

SOLDATS BRILLANTS DE SAINT SEIYA

Saint Seiya Shining Soldiers est la dernière version de Bandai Namco, et comme vous pouvez le voir, il a pour thème la série de mangas japonais Saint Seiya: Knights of the Zodiac. Comme la plupart des jeux mobiles Bandai, il s’agit d’un RPG basé sur la bataille, bien que l’interface utilisateur soit rude, et vous devrez constamment télécharger de nouvelles sections du jeu, même si vous optez pour l’option de téléchargement en bloc, ce qui est vraiment ennuyeux.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Dragon Raja

Dragon Raja est un magnifique MMO mobile qui a été construit à l’aide d’Unreal Engine 4. Tout comme Black Desert Mobile, ce jeu offre un créateur de personnage fantastique, mais malheureusement, tous les autres ennuis trouvés dans des MMO similaires font leur apparition. Cela signifie que les quêtes automatiques et les combats automatiques sont présents, et il ne semble pas y avoir de carte à l’écran, donc les quêtes automatiques sont définitivement une condition requise. Pourtant, c’est l’un des MMO les plus beaux sur Android à ce jour, et cela vaut la peine d’être exploré si cela ne vous dérange pas les ennuis du genre, comme la forte monétisation et le broyage sans fin.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Dream Blue Ocean

D’accord, j’en ai marre de voir tous les jeux inactifs qui sont constamment publiés sur le Google Play Store. La majorité sont des ordures à faible effort qui offrent exactement les mêmes mécanismes de jeu que les autres. Et puis vient Dream Blue Ocean, un jeu inactif qui essaie en fait de faire les choses différemment. Bien sûr, vous vous retrouverez toujours à taper furieusement sur l’écran pendant certaines sections du titre, mais plus ou moins, c’est un jeu relaxant sur la pêche et l’exploration de l’océan, et laissez-moi vous dire, il a l’air super aussi. Malheureusement, le jeu est toujours rempli de monétisation ridicule, mais au moins ses développeurs ont pris la peine de réfléchir à son gameplay.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Bio Inc. Nemesis – Médecins de la peste

Bio Inc. Nemesis – Plague Doctors s’appelait auparavant Bio Inc 2: Rebel Doctor Plague, et vous pouvez même voir dans l’une des captures d’écran qu’il s’agit bien de Bio Inc. 2. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les développeurs ont choisi de changer le nom, mais il semblerait que le titre soit maintenant officiellement disponible, malgré le fait que nous ayons couvert la version précédente à la fin de l’année dernière. Plus ou moins, il s’agit d’un jeu de simulation de virus, tout comme le titre précédent de la série, bien qu’il semble que tuer des humains (au lieu d’un virus) soit plus un objectif cette fois-ci. Jusqu’à présent, les avis des utilisateurs n’ont pas été gentils, pointant vers une monétisation gourmande et un gameplay buggé.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Chevalerie

Knighthood vient de King, le développeur de la série Candy Crush, et cette version est donc un grand départ pour la société puisque le jeu est un RPG au tour par tour. Étant donné qu’il s’agit d’une version King, vous pouvez vous attendre à une monétisation extrêmement lourde ainsi qu’à une cargaison de faux barrages routiers conçus pour ralentir votre voyage. Bien sûr, le jeu a l’air génial, mais c’est vraiment tout ce qu’il y a à gagner.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 99,99 $

Galaxy Airforce War

Galaxy Airforce War est un SHMUP gratuit qui joue comme les autres. La grille est très importante, tout comme la mort constante, et pour une raison quelconque, le jeu joue en mode paysage au lieu de portrait. Ce choix de conception rend difficile de voir ce qui se passe, et pour un tireur, cela nuit au gameplay. Vous savez quoi d’autre est préjudiciable, remplir un SHMUP avec une cargaison d’achats intégrés. La dernière fois que j’ai regardé, il n’y a pas un seul tireur de haut en bas sur cette planète qui vaut 100 $.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 2,99 $ à 99,99 $

