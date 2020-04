26 applications et jeux temporairement gratuits et 36 en vente pour mercredi

Bienvenue à mercredi, tout le monde. La semaine a commencé assez fort, même s’il semblerait que les choses se calment un peu, et donc la liste des ventes commence à revenir à sa taille habituelle. Heureusement, cela ne signifie pas que je n’ai pas quelques ventes de qualité à partager aujourd’hui, la vente de Stardew Valley étant la plus évidente. Je suis également heureux de voir que le jeu de rythme musical Cytus II est actuellement gratuit et que le jeu d’aventure pointer-cliquer 60 Parsecs est en vente. Comme toujours, j’ai mis en évidence toutes les applications et tous les jeux intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 26 applications et jeux temporairement gratuits et 36 en vente pour le milieu de la semaine.

Gratuit

applications

Bandacam 🔥L’appareil photo noir et blanc professionnel 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Identify Dog Breeds Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Mille: apprendre 1 000 mots français + prononciation 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Mille: apprendre 1 000 mots allemands + prononciation 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Mille: apprendre 1000 mots espagnols + prononciation 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

BabyBook – Baby Tracker & Newborn Diary 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

CPU Identifier Pro 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Magic Slate Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Widgets – CPU | RAM | Batterie 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

BUMGINEER Clicker RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 heures

Bug Mazing 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Tank Army – Fast Fingers Shmup 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Beast Towers TD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Cytus II 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Fit In 3D – Meilleur jeu décontracté de puzzle relaxant 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Peppa Pig: Parc à thème 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

[VIP]Infinity Dungeon: RPG Adventure 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

A-2481 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Démence: Livre des morts 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Descente: Death Valley 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Little Sea Wolf 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Grow Zombie VIP – Merge Zombies 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

iOS Lines White – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Pack d’icônes Dinadan 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Pack d’icônes Elyan 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Cuticon Hexa – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Vente

applications

Formules personnalisées 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Countdown Days Pro 5,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Pencil Sketch HD 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Appocrypha 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Dictionnaire des drogues 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Metatag Analyzer 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

My Device Pro – Informations sur l’appareil Android 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

EX Music MP3 Player Pro – 90% de remise de lancement 7,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

MP3 Cutter Ringtone Maker PRO 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

MP3 VOLUME BOOST GAIN LOUD PRO 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

SUBURBIA City Building Game 6,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 heures

Mindz – Mind Map (Pro) Structurez vos idées simplement 4,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Age of Civilizations Americas 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Memo Box – Criptex Memory game 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Pictominoes 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Téléphone étrange 4,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

SÉJOUR 5,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Sudoku TOWERS Pro (sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

L’Exorciste[Story of School] 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Tiny Little Kingdoms 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

60 Parsecs! 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Codex of Victory – stratégie tour par tour de science-fiction 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Mental Hospital III HD 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Hôpital psychiatrique IV HD 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Choisissez et placez 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pocket Rogues: Ultimate 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Slaughter 2: Prison Assault 5,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Slaughter 3: The Rebels 5,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Stardew Valley 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Traffix 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Puzzle de physique PRO Lab de Rube 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans?

Packs d’icônes et personnalisation

One4KWGT Pro – widgets pour KWGT 1. 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Alexis Icon Pack: propre et minimaliste 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Écran fissuré Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Flat Pie – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Water Touch Pro Parallax Live Wallpaper 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours