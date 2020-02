29 applications et jeux temporairement gratuits et 33 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. La fin de la semaine est enfin là, et il est donc temps de célébrer en consultant les dernières ventes d’applications et de jeux disponibles sur le Google Play Store. Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres les plus intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 29 applications et jeux temporairement gratuits et 33 en vente pour la fin de la semaine.

Gratuit

applications

Numberwiz 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Galerie de vidéos – Fonds d’écran HD Video Live 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Smart Notes {Pro} sans publicité 4,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

BioPorcinoMobile – Gérez vos porcs 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

ForzaTune 6 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Genetic Helper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Dolce Gusto Touch Timer 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Jeux

klocki 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Chess 3D Animation: Real Battle Chess 3D Online 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Jeu de mémoire – Officiel 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Chernog: Fortress of the Mad Admiral RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Idle Heroes of Hell – Clicker & Simulator Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Test de QI: Test d’intelligence 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Sudoku classique PRO (sans publicité) 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Connect: monstres mignons et nourriture. Jeu occasionnel 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Magnet Balls Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

RowRow 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Indicateur de batterie à bulles – Animation de charge 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Star Clock Live Wallpaper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Orgi – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Win Metal – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Amons – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Annabelle UI – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Cirgus – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Color Gloss – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Kaorin – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Rest – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Shimu – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Vente

applications

Maki Plus: Facebook et Messenger dans une seule application 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Synthétiseur MuseLead 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Calculateur total payé 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Bloqueur d’appels – Full PRO 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

QR Code & Barcode Scanner – PRO 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

EvoWallet – Money Tracker [Premium] 1,99 $ -> 1,39 $; La vente se termine dans 6 jours

ForzaTune 7 – Calculatrice de réglage Forza 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Histoire du monde 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Boussole à bille 3D 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Terrains de camping PUBLICS ultimes (plus de 43 100 aux États-Unis et en Californie) 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Traducteur ATM WINCor 10,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Tsuro – Le jeu du chemin 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Devyne: Unknown (Retro Adventure RPG) 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Puzzles avec numéros à remplir PRO 2,95 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Dealer’s Life – Pawn Shop Tycoon 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dragon Castle: The Board Game 5,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 6 jours

fMSX Deluxe – Émulateur MSX complet 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Brisons les trucs! Premium 2,12 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Math Addition Soustraction 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Nobodies 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Arnaque de décapage d’arme 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

7 jours: décidez de votre histoire 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Physique destructive: simulation de démolition 6,49 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Fishing PRO (complet) 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Stormhill Mystery: Family Shadows (Full) 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

The Black Dungeon RPG 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Alexis Icon Pack: propre et minimaliste 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Hera Dark Icon Pack – Icônes sombres en forme de cercle 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Noël en HD Gyro 3DXL 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Écran fissuré Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Iconix – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fonds d’écran Vaporwave PRO 🌴 (SANS PUBLICITÉ) 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Neige d’hiver dans Gyro 3D Pro 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours