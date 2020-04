3 Alternatives Zoom pour maintenir votre confidentialité

Les choses continuent de s’aggraver pour Zoom, avec de multiples violations de la vie privée et des problèmes de sécurité trouvés dans son service. Pour aider nos lecteurs, j’ai trouvé trois alternatives Zoom à essayer. Il est important de mentionner que je n’en ai pas utilisé moi-même, mais je veux faire connaître ces services. Tous ces éléments sont disponibles sur plusieurs plateformes.

Jami vous offre des appels audio / vidéo, le partage d’écran, des conférences et des messages. Il s’agit d’un service peer-to-peer, un projet GNU soutenu par la Free Software Foundation, et utilise un cryptage de bout en bout avec une parfaite parfaite confidentialité.

Linphone est un service VoIP davantage axé sur la communication en tête-à-tête, mais il propose des conférences audio. Il vous offre des conversations vocales, vidéo et textuelles, en utilisant les normes de télécommunications ouvertes (SIP, RTP). Il est open source et utilise un chiffrement de bout en bout.

Sur ces trois services, Jitsi Meet est probablement le plus proche de Zoom. Il vous offre une vidéoconférence entièrement cryptée, construite avec un logiciel open source. Vous pouvez également modifier des documents avec d’autres personnes à l’aide d’Etherpad, un autre logiciel open source.

