3 façons d’utiliser votre crédit Amex Platinum Uber lorsque vous êtes coincé à la maison

Les avantages de votre carte de crédit peuvent compenser considérablement les frais annuels d’une carte, mais cela ne s’applique que si vous pouvez réellement utiliser les avantages. Par exemple, l’un des nombreux avantages de la carte Platinum d’American Express est un crédit Uber annuel pouvant atteindre 200 $. Le crédit est divisé en tranches mensuelles de 15 $, sauf en décembre, lorsque vous recevez un crédit de 35 $.

Source: Le Points Guy

Cet avantage Uber – ainsi que d’autres avantages tels que l’accès au salon, un crédit annuel allant jusqu’à 200 $ pour les frais de transport aérien et le statut d’élite pour la location d’hôtel et de voiture – compensent considérablement les frais annuels de 550 $ de la carte Platinum (voir tarifs et frais).

Cependant, avec les coronavirus paralysant les voyages et avec des millions de personnes restant à la maison, l’éloignement social, l’utilisation de votre crédit Uber mensuel expirant peut sembler un peu délicat. Voici trois options pour vous assurer que votre crédit Amex Platinum Uber ne sera pas perdu.

Utilisez votre crédit avec Uber Eats

Le crédit Uber mensuel fourni avec votre carte Platine ne fonctionne pas uniquement pour les trajets, il fonctionne également pour la livraison de nourriture. Plus précisément, le crédit s’applique au ramassage et à la livraison via Uber Eats. Ce crédit mensuel de 15 $ peut être utilisé pour marquer un repas livré à partir de votre endroit préféré.

Encore mieux, avec la plupart des restaurants fermés pour les repas assis à travers le pays, la seule façon de soutenir certaines petites entreprises est de ramasser ou de livrer. Et Uber Eats a annoncé qu’il renonçait aux frais de livraison pour les restaurants locaux. (Vous devez toujours payer des frais de service.)

Si vous êtes l’un des millions de refuges sur place, cela semble être le moyen idéal pour prendre un repas à la maison, soutenir un établissement local et utiliser ce crédit Uber. Gagner tout autour.

Essayez de demander un crédit à Amex

Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser Uber et que Uber Eats n’est pas disponible dans votre région, American Express peut être disposée à vous accorder un crédit de relevé pour votre crédit Uber inutilisé au cas par cas.

Une poignée de rapports indiquent que certains titulaires de carte Amex Platinum ont réussi à demander un crédit de relevé. En fait, j’ai utilisé la fonction de chat en direct d’Amex pour le demander et j’ai reçu un crédit de 15 $ presque immédiatement.

Plusieurs membres de notre groupe communautaire Facebook, TPG Lounge, ont signalé le même résultat. Cependant, certains membres du personnel de TPG n’ont pas été aussi chanceux. Espérons qu’American Express mettra en œuvre une politique de crédit cohérente dans les jours et les semaines à venir.

Donnez votre crédit à un travailleur essentiel

Bien que ce ne soit peut-être pas le moment de voyager dans un Uber, il y a probablement quelqu’un qui apprécierait une balade (ou un repas). Une autre option pour utiliser votre crédit Uber est de le donner à quelqu’un d’autre. Vous ne pouvez pas réellement transférer votre crédit Uber à un autre utilisateur, mais vous pouvez demander un trajet ou une livraison pour une personne que vous connaissez.

Certains d’entre nous ont la chance de pouvoir travailler à domicile, mais beaucoup d’autres sont des travailleurs essentiels en première ligne de la pandémie de COVID-19. Peut-être avez-vous un ami proche ou un voisin qui aimerait se rendre au travail ou prendre un repas après une longue journée. Vous pouvez proposer de les appeler un Uber ou commander une livraison de nourriture pour alléger légèrement certains de leurs fardeaux actuels – tout en utilisant votre crédit.

Conclusion

Vous pourriez être coincé à la maison, mais ne perdez pas votre crédit Amex Platinum Uber. Même si les déplacements et les transports non essentiels sont interrompus, il existe toujours des moyens d’utiliser votre crédit mensuel. Le crédit fonctionne pour Uber Eats ou peut être utilisé pour appeler un tour pour quelqu’un qui l’apprécierait sérieusement. Vous pouvez également essayer de demander à American Express un crédit de relevé de 15 $.

Pour les tarifs et les frais de la carte Amex Platinum, veuillez cliquer ici.

