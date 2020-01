3 grands quais de chargement sans fil tiers pour Samsung Gear S3

Bien que le Samsung Gear S3 ne soit pas la plus récente montre intelligente de la ville, c’est toujours un excellent portable que de nombreuses personnes ne jurent que par. Si vous êtes l’une de ces personnes, vous avez peut-être déjà acheté quelques groupes élégants pour changer de style de temps en temps. Un autre accessoire important que vous devriez considérer est une station de charge supplémentaire pour garder votre montre complètement chargée. Nous avons rassemblé quelques excellentes options tierces pour vous.

Choix du personnel

Ce chargeur très apprécié de BeneStellar est également étonnamment abordable. Il offre le même design de berceau que le chargeur officiel Samsung. Vous aurez la tranquillité d’esprit avec la protection PTC, qui est conçue pour protéger votre appareil contre les surintensités et les surcharges lorsqu’il est connecté à une source d’alimentation. Ce chargeur dispose également d’un indicateur LED, vous saurez donc quand votre montre se recharge. Votre achat est livré avec un câble micro-USB de trois pieds.

10 $ sur Amazon

Vous cherchez quelque chose pour votre bureau au travail qui ajoute un peu plus d’utilité qu’un socle de smartwatch autonome? Ce support de charge de LoveBlue est un excellent choix. Plutôt que de copier la conception exacte du chargeur Gear S3 d’origine de Samsung, celui-ci ajoute une station d’accueil conductrice pour charger votre montre ainsi qu’un concentrateur USB à trois ports. Avec ce hub, vous pouvez recharger votre téléphone, tablette, haut-parleur Bluetooth et regarder en même temps. Il manque de protection contre la surchauffe, vous voudrez donc utiliser cet appareil dans un environnement climatisé.

25 $ sur Amazon

Vous avez besoin de plusieurs quais de chargement mais vous ne voulez pas dépenser une tonne d’argent pour les obtenir? Découvrez ce pack de deux quais de chargement d’Emilydeals. Ces chargeurs promettent de charger votre Gear S3 à 100%, et vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la surchauffe. Il est livré avec une protection électrique, de sorte que votre montre ne sera pas victime d’une surcharge. Le design compact et léger imite le chargeur d’origine Samsung Gear S3. Cela le rend très pratique pour les voyageurs en déplacement et qui ont besoin de quelque chose qui ne prendra pas beaucoup de place.

14 $ sur Amazon

Gardez votre Gear S3 chargée

Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une montre intelligente qui meurt sans aucun moyen de la recharger. Si vous cherchez une solution simple et abordable, vous adorerez le chargeur BeneStellar Samsung Gear S3. Il est assez similaire au chargeur d’origine Samsung Gear S3, mais il vient à une fraction du coût. Vous aurez même une protection PTC pour que votre montre soit à l’abri des surintensités et des surcharges.

Bien que les chargeurs d’origine soient agréables, ils ne sont pas agréables pour votre portefeuille. Tous ces chargeurs tiers sont des options solides. Que vous recherchiez quelque chose de similaire à l’original, une station d’accueil dotée de ports de chargement supplémentaires ou un pack de 2, de sorte que vous êtes toujours prêt à charger, ces options tierces vous traiteront correctement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.