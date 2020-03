3 mystères majeurs de la Xbox Series X demeurent – .

Microsoft a révélé presque tout ce qu’il y a à savoir sur la Xbox Series X, mais il reste encore trois grands mystères à résoudre.

La Xbox Series X sort théoriquement cette saison des fêtes, mais nous ne savons pas la date exacte ni combien cela coûtera quand elle arrivera enfin dans les magasins.

Nous ne savons pas non plus combien coûtera la carte d’extension de stockage Xbox Series X, ce qui permet aux utilisateurs d’étendre leur stockage SSD, mais cela pourrait être extrêmement coûteux.

Depuis ce lundi matin, nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir sur la Xbox Series X. Nous savons à quoi elle va ressembler, nous connaissons tous ses composants internes et ses spécifications techniques, nous savons à quel point elle est grande par rapport à la Xbox One X, et nous savons même en quoi la manette sans fil différera de son prédécesseur.

Cependant, quelques mystères importants subsistent et, comme Microsoft a fourni des informations sur la nouvelle Xbox depuis son dévoilement aux Game Awards, nous ne savons pas quand nous obtiendrons ces détails.

En commençant par le mystère le plus évident, nous ne savons toujours pas précisément quand la Xbox Series X sera lancée. Pendant des années, l’équipe Xbox a promis que sa prochaine console domestique serait disponible dans «Holiday 2020», qui est une fenêtre de sortie que la société continue de citer. Cela impliquerait probablement que la Xbox Series X arrivera dans les magasins entre octobre et décembre. Pour référence, la Xbox One a été lancée le 22 novembre 2013.

Mais Microsoft n’a pas encore pris en compte la pandémie mondiale à laquelle nous sommes confrontés. En public, de toute façon. Nous savons que la crise des coronavirus a déjà touché d’innombrables industries, du sport à la technologie en passant par Hollywood, et les analystes sont convaincus qu’avant tout est dit et fait, les dates de sortie de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 seront également retardées. DFC Intelligence est même allé jusqu’à dire qu’il y a «une forte probabilité qu’un ou les deux systèmes ne lancent pas 2020». Frustrant, cela pourrait prendre un certain temps avant que nous sachions avec certitude, cependant.

Le deuxième et le troisième mystère sont liés, car tous deux concernent les prix. Nous ne savons pas combien coûtera la Xbox Series X, mais il est difficile d’imaginer que Microsoft facturera plus de 499 $ pour la console. Le prix de lancement de la Xbox One et de la Xbox One X était de 499 $, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles la PS4 a pris une avance si massive au cours de la dernière génération avec un prix de 399 $. À moins que la Xbox Series X n’ait quelque chose que la PS5 ne puisse même pas espérer égaler, il est difficile d’imaginer que Microsoft laisse Sony battre à nouveau le prix. Et plusieurs rapports ont déjà suggéré que 499 $ pourrait être le meilleur que Sony puisse faire en matière de prix PS5.

Et le dernier mystère est celui qui a surgi aujourd’hui aux côtés de l’énorme décharge d’informations de Microsoft. La Xbox Series X sera livrée avec un disque SSD de 1 To, mais si vous avez besoin de plus de stockage pour les jeux Series X, vous devrez utiliser une carte d’extension de stockage, que Microsoft a construite en partenariat avec Seagate. Vous pouvez utiliser des disques durs USB pour jouer à des jeux des générations précédentes, mais les jeux optimisés Xbox Series X devront être stockés sur le SSD interne ou sur une carte d’extension. Voici le grand mystère: nous ne savons pas combien coûtera la carte.

1 To peut sembler suffisant pour le stockage interne, mais de nombreux jeux modernes font déjà 100 Go ou plus, y compris des titres populaires comme Call of Duty: Modern Warfare et Destiny 2. Les jeux conçus pour la prochaine génération ne feront que s’agrandir, et si vous jouez plus de quelques jeux par an, vous aurez probablement besoin de plus d’un téraoctet. Alors, combien sera prohibitif de mettre à niveau votre stockage sur une Xbox Series X? C’est encore un autre mystère qui sera résolu avant le lancement de la Xbox Series X, mais qui pourrait être un dealbreaker pour certains consommateurs.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

