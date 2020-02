30 applications et jeux temporairement gratuits et 47 en vente pour lundi

Bienvenue à lundi, tout le monde. Je l’aime absolument chaque fois que je peux commencer la semaine en beauté, et aujourd’hui est un de ces jours. Non seulement tous les titres de Goat Simulator sont en vente, Baldur’s Gate II fait une apparition à moitié prix, et Orange Pixel’s Meganoid est plus qu’à moitié prix, et c’est facilement l’un des meilleurs jeux de plateforme générés de manière aléatoire sur le Play Store. Alors sans plus tarder, voici 30 applications et jeux temporairement gratuits et 47 en vente pour le début de la semaine.

Gratuit

applications

Télémètre GPS PRO 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Mock Fgps, fake gps location changer 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Caméra FX manuelle – FX Studio 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

QR Code & Barcode Scanner Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Calculateur de nombres complexes | Calculateur de complexes polaires 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Digital Dashboard GPS Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Gopher Smash 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures

Crochet 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 8 heures

Dungeon Shooter: The Forgotten Temple 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Carte de score Kamikazee Dice 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

River: Ambiance Puzzle 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

12 travaux d’Hercule II (HD Premium) 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Monkey GO Happy 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

League of Stickman – Meilleur jeu d’action (Dreamsky) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Message Quest – les incroyables aventures de Feste 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Mystery of Fortune 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

NOUVEAUX puzzles mathématiques 2 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Fill Deluxe VIP 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

League of Stickman 2-Sword Demon 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Angel Fish: Super VIP 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Braincup 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Tuiles Mystère 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Survival Derby 3D – course automobile et jeu de course 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Black Army Ruby – Icon Pack – Tableau de bord frais 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Flaton – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Roui – Icon Pack 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Droid 2 – Watch Face 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Glass Black – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Secret Mission – Watch Face 11,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Stark House GOT – Face de la montre 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Graphiques 3D Pro 2,95 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Moniteur bébé WiFi 4,00 $ -> 1,50 $; La vente se termine dans 3 jours

Ne pas déranger – bloqueur d’appels – Premium 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Suivi des dépenses: combien puis-je dépenser? Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Hot VPN Pro – Réseau privé VPN HAM payé 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

KReader PRO lire le fichier Kindle, tous les formats (sans publicité) 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Navigator PRO 6,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Commutateur rapide – Pro 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Arpods – Airpods pour Android (1re génération et 2e génération) 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Calendrier budgétaire 4,95 $ -> 2,45 $; La vente se termine dans 5 jours

Rafonix Soundboard PRO 2019 (BEZ REKLAM) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Clé de lancement totale 4,99 $ -> 2,50 $; La vente se termine dans 5 jours

Rappel de factures 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Just Money – Expense Manager 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Fluides magiques 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Calculatrice programmable MC50 2,10 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Lucidly Pro: Dream Journal & Lucid Dreaming Helper 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Lemegeton Master Edition 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Bulb Boy 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Mental Hospital III HD 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Hôpital psychiatrique IV HD 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Age of Rivals 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Word Forward 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Crystal Wars 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Meganoid (2017) 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Warhammer Quest 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Word Search Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

ZombieVital DG 12,99 $ -> 4,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Baldur’s Gate II 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Goat Simulator 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Goat Simulator GoatZ 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Goat Simulator MMO Simulator 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Goat Simulator Payday 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Goat Simulator Waste of Space 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

SuperGBC Pro (émulateur GBC) 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dungeon Escape 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Electric Energy Tycoon 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Roads of Time 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Flat Evo – Icon Pack 1,99 $ -> 1,29 $; La vente se termine dans 5 jours

Nature Live❁ Spring Flowers XL 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Parallax Nature: Fond d’écran 3D Summer Day XL Gyro 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Water Touch Pro Parallax Live Wallpaper 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Alexis Pie Icon Pack: propre et minimaliste 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pack d’icônes Ruzits 2 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pack d’icônes Ruzits 3 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fonds d’écran inhabituels 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 heures

Watch Faces & Amazfit 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours