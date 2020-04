32 applications «Fleeceware» trouvées sur l’App Store

Les chercheurs ont trouvé 32 applications de fleeceware sur l’App Store, un nouveau terme pour les applications qui abusent des lacunes juridiques dans les essais d’applications. Ces applications ont été installées par 3,5 millions d’utilisateurs.

Fleeceware

Sophos a inventé le terme «polaire» l’année dernière. Il fait référence aux applications qui trompent les gens dans des abonnements coûteux au moyen d’un essai gratuit. Un exemple est une application d’astrologie facturant 30 $ / semaine aux gens sans le préciser.

Les chercheurs notent que la plupart des applications sont «des éditeurs d’images, des lecteurs d’horoscope / diseuse de bonne aventure / palmiers, des scanners de codes QR / codes-barres et des applications de filtre de visage pour ajouter des ajustements stupides aux selfies». Beaucoup d’entre eux ont été annoncés dans d’autres services comme TikTok, YouTube et des publicités dans d’autres applications. L’image ci-dessous répertorie les 32 applications de Fleeceware.

Annulation d’abonnements

Heureusement, il est facile d’annuler un abonnement à une application. Il existe plusieurs façons de procéder. Sur les nouvelles versions d’iOS, lorsque vous supprimez une application avec laquelle vous avez un abonnement, vous verrez une alerte qui vous le rappelle. Vous pouvez également accéder aux paramètres.

Ouvert Paramètres.

Appuyez sur votre nom au sommet.

Robinet Abonnements, faites défiler jusqu’à celui que vous souhaitez supprimer, appuyez dessus et appuyez sur Annuler l’abonnement.

