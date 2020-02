33 applications et jeux temporairement gratuits et 72 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. La fin de la semaine est enfin arrivée, il est donc temps de consulter les dernières ventes d’applications et de jeux disponibles sur le Google Play Store. Pour une raison quelconque, toute cette semaine a été remplie de ventes d’icônes, et aujourd’hui n’est pas différent. Outre les nombreux packs d’icônes en vente aujourd’hui, il y a quelques jeux qui méritent d’être mentionnés, tels que DISTRAINT: Deluxe Edition, Hack, Slash, Loot et Peace, Death, alors ne les manquez pas. Comme toujours, j’ai mis en évidence les titres notables en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 33 applications et jeux temporairement gratuits et 73 en vente pour la fin de la semaine.

Gratuit

applications

50X Game Accelerator Pro – ⚡Play Game Lag Free 0.99 $ 0.99 -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Applocker & Gallery Vault Pro 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

PU GFX Tool Pro pour PUBG – ⚡ Pas d’interdiction, pas de publicité⚡ 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Mes partitions – Visualiseur de partitions, scanner de musique 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Total Media Player Pro 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Clavier d’équation chimique A 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Relaxing Sleep Sounds PRO 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Business Calculator Pro 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Idle Poo Factory VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Fella pour Facebook 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Lecteur Mp3 Pro – Qamp 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Jeux

Fractal Space HD 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Sudoku: Cartoon 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Dean The Kid: Action Platformer 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Hero Evolution2: SP 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Brick Breaker: Evolution RPG 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Dragon Raid (Hardcore – rpg inactif) 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

RPG de tout le monde 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Freelancer Simulator Inc: Jeu Dev Money Clicker 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Sword Knights: Idle RPG (Magic) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Tap Town Premium (RPG inactif) – Magic 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Neo Monsters 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Histoires: votre choix (plus de ressources au début) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Mono – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Corail 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

RGB – Pack d’icônes Rainbow LED 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Salpicons – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Cubemax 3D – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Pack d’icônes fun rétro des années 80 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Astrix – Icon Pack 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Icônes Bixpic 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Rugo – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

ElkNut 9,99 $ -> 6,99 $; La vente se termine dans 2 jours

À vous de choisir 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Pop Art Studio Pro 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Bagages – Liste de colisage PRO (sans ADS) 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

AnatomyMapp 14,99 $ -> 9,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Password Manager SafeInCloud Pro 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Math Studio 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Text Voice Pro Text-to-speech et Audio PDF Reader 4,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Monde autour de moi – WAM Pro 9,99 $ -> 6,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Kahuna 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

King Tactics – Wars of the Roses 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Farm Frenzy: jeu de gestion du temps 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

FootLOL: Crazy Soccer! Match de football d’action 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

King of Dragon Pass: Text Adventure RPG 9,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Majesté: Fantasy Kingdom Sim 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Majesté: Expansion nordique 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Stratégie et tactique: Guerres médiévales 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

The Tiny Bang Story Premium 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Treasures of Montezuma 2 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Runic Curse 2,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

The Climb: Ice Giant Adventure 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Chemin de civilisation 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

CrossWords 10 Pro 1,59 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Ne pas nourrir les singes 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Lowriders Comeback 2: croisière 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Word Find Puzzles, Word search puzzles with quotes 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

[Premium] RPG Asdivine Dios 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 7 jours

[Premium]RPG Asdivine Hearts 2 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Anhui Mahjong Solitaire Saga 5,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

ColEm Deluxe – Émulateur ColecoVision complet 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours

DISTRAINT: Deluxe Edition 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

DRAW CHILLY 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Hack, Slash, Loot 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Apprendre l’anglais Phrase Master Pro 10,99 $ -> 5,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Mahjong Star Pro 5,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Division de multiplication mathématique 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Mort paisible! 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pebble Universe 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

RPG Asdivine Hearts 7,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Puzzle de physique PRO Lab de Rube 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Solitaire Dungeon Escape 5,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

#Hex Plugin – Granola pour Samsung OneUI jour / nuit 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Aragon 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Arc 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Athys 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

B1ack Scorpion 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Cappuccino noir 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Chocolat Cappuccino 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dark Desire2 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dark Moon 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Désir 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Désir2 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Desire Black Glyph 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Désir d’or noir 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Élixir 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Era 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Era Flat 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Era White Flat 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

0Ground 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

0Ground2 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

PIXEL GALAXY – ICON PACK 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Rustique 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dynastie rustique 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

White Moon 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Afterglow Icons Pro 1,45 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fuchsia KWGT – Widgets basés sur un dégradé 1,45 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pack d’icônes Glaze 1,45 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pack d’icônes Griddle 1,45 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Linebit Light – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Linebit SE – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Lucent KWGT – Widgets basés sur la translucidité 1,45 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Simplit – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours