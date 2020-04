37 applications et jeux temporairement gratuits et 27 en vente pour mercredi

Bienvenue à mercredi, tout le monde. Il semblerait qu’aujourd’hui soit un jour plus lent pour les ventes, mais cela ne signifie pas que je n’ai pas quelques ventes intéressantes à partager aujourd’hui. Donc, si vous cherchez quelques jeux de qualité à acheter, Sproggiwood et River Legends sont des titres agréables qui offrent des heures de plaisir. Bien sûr, si vous cherchez quelques fonds d’écran en direct pour embellir votre appareil, Knots Live Wallpaper est un choix facile, avec Lines Live Wallpaper et Bubbles Live Wallpaper. Comme toujours, j’ai mis en évidence tous les titres intéressants en gras pour faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 37 applications et jeux temporairement gratuits et 27 en vente pour le milieu de la semaine.

Gratuit

applications

Face Video Morph Animator HD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Widget de texte simple – Widget de texte pour Android 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Luci 💤 – Intelligent Dream Journal & Lucid Guide 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Scanner Pro: PDF Doc Scan 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

SciFi Launcher Pro 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Widget de devis simple – Widget de devis du jour 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Rotation automatique Control Pro 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Child Radio Tuner Pro 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Video Enhancer Pro – Affichez les photos de façon éclatante. 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Defense Zone HD 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

CATHERINE LE VAMPIRE 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Five Words – A Word Matrix Puzzle Game 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Legend Summoners Premium 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Maze tapper – labyrinthe pour les enfants, labyrinthe, puzzle 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

[VIP] DungeonMon: Idle Merge Monster 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

[VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Assassin Lord: Idle RPG (Magic) 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Defender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Dot Heroes Ⅱ: Top Summoner 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Flipzyx 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Man-Eating Plant VIP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Peppa Pig: Sports Day 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Tower of Farming – RPG inactif (Soul Event) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Retro O Icon Pack 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Blex UI – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Lignes de couleurs – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Cubemax 3D – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Glass Black – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Glass Neon – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

OS Round – Icon Pack 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Plastimix – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Plax – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Rugo – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Win Metal – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

WhatsArt – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Pack d’icônes d’or de luxe 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Convertisseur de devises facilement Pro 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Éditeur et créateur de PDF, outil, fusion, filigrane 9,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 2 jours

eXpimal – mathématiques discrètes 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Formation en mots anglais 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Photo Editor And Filter Pro 5,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Thèmes ARC Launcher® Pro💎 2020, bricolage, papier peint, RAPIDE 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Filtre de lumière bleue et mode nuit – Night Shift Pro 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Changer DNS Pro (No Root 3G / Wifi) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Drink Water Reminder Pro – Water Tracker 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

World Clock Pro – Fuseaux horaires et infos sur la ville 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Correlate – Journal de santé et journal de vie 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans?

Jeux

Sproggiwood 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Construction Simulator 3 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Ma soi-disant future petite amie [Visual Novel] 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Nobunaga’s Shadow (RPG hors ligne Ninja) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

River Legends: A Fly Fishing Adventure 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

RPG Knight Bewitched 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

3,49 $ non éclos -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Hôpital psychiatrique VI – Child of Evil (histoire d’horreur) 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Roguelite: Pixel RPG 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Son histoire 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Hera Dark Icon Pack – Icônes sombres en forme de cercle 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Élégance grise: thème Xperia 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Bubbles Live Wallpaper 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Flamingo KWGT 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Lignes Live Wallpaper 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours